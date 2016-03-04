Uzayda bir yılın sonuçları: Scott Kelly, artık daha genç ve daha uzun

Ayrıca Bkz.

"Astronot Scott Kelly'nin uzaydan çektiği en güzel 25 fotoğraf"

http://www.theverge.com/2016/3/3/11156320/scott-kelly-year-in-space-younger-taller-relativity-gravity

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Geçtiğimiz Salı günü bir yıllık uzay macerasını sona erdirip Yeryüzü'ne geri dönüş yapan astronot Scott Kelly'nin vücudunda çok enteresan bir farklılık gözlemlendi. Dünya'ya iniş yaptığından bu yana vücudu incelenen Scott Kelly'nin normalden 5 cm daha uzun döndüğünü farkedildi340 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mikrogravite ortamda yaşayan Scott Kelly, kendisini aşağıya doğru çeken bir güç olmaması nedeniyle ISS'de bulunduğu süre boyunca yaklaşık 5 cm uzadı. Aslında bu değişiklik uzayda görev yapan diğer astronotlarda da kendi vücutlarının %3'ü oranıyla gözlemlenebiliyor.Daha uzun olmak isteyenler için uzaya çıkmak iyi bir fikir gibi gelebilir; ancak maalesef Scott Kelly'nin vücudundaki bu farklılık yalnızca geçici bir değişiklikten ibaret. Uzun bir aradan sonra Dünya'nın yer çekimiyle tekrar yüzleşen Kelly'nin boyu da eski uzunluğuna geri dönecek. Bilim insanları Kelly'nin omurgasının normal halini almasının birkaç ay kadar sürebileceğini belirtiyorlar.Kelly ayrıca Dünya'ya normalden daha genç bir şekilde döndü. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bizlerden daha hızlı hareket eden Kelly, Einstein'ın genel görelilik kuramı dolayısıyla artık yaklaşık 8.6 milisaniye kadar daha genç bir insan.Astronot Scott Kelly, kozmonot Mikhail Kornienko ile birlikte insan vücudunun uzun süreli uzay seyahatlerine vereceği tepkileri gözlemlemek amacıyla yaklaşık 1 yıldır ISS'de bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde uzun bir sürenin ardından Dünya'ya geri dönüş yapan Kelly'nin vücudundaki farklılıklar şu sıralar NASA çalışanları tarafından çok sıkı bir şekilde ikiz kardeşi Mark Kelly ile karşılaştırılıyor.Scott Kelly'nin bu görevi ayrıca gelecek insanlı Mars seyahatleri için de çok önemli bir yere sahip olacak. Kelly'nin Houston'a geri döndüğünde yaptığı ilk iş için alttaki pencereye göz atabilirsiniz.