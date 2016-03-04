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Uzayda bir yılın sonuçları: Scott Kelly, artık daha genç ve daha uzun

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir yıllık görevinden geçtiğimiz günlerde dönen Scott Kelly, artık hem daha genç hem de daha uzun. NASA astronot Scott Kelly üzerindeki incelemelerine devam ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
16,1b
1
19
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz Salı günü bir yıllık uzay macerasını sona erdirip Yeryüzü'ne geri dönüş yapan astronot Scott Kelly'nin vücudunda çok enteresan bir farklılık gözlemlendi. Dünya'ya iniş yaptığından bu yana vücudu incelenen Scott Kelly'nin normalden 5 cm daha uzun döndüğünü farkedildi

340 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mikrogravite ortamda yaşayan Scott Kelly, kendisini aşağıya doğru çeken bir güç olmaması nedeniyle ISS'de bulunduğu süre boyunca yaklaşık 5 cm uzadı. Aslında bu değişiklik uzayda görev yapan diğer astronotlarda da kendi vücutlarının %3'ü oranıyla gözlemlenebiliyor.

Daha uzun olmak isteyenler için uzaya çıkmak iyi bir fikir gibi gelebilir; ancak maalesef Scott Kelly'nin vücudundaki bu farklılık yalnızca geçici bir değişiklikten ibaret. Uzun bir aradan sonra Dünya'nın yer çekimiyle tekrar yüzleşen Kelly'nin boyu da eski uzunluğuna geri dönecek. Bilim insanları Kelly'nin omurgasının normal halini almasının birkaç ay kadar sürebileceğini belirtiyorlar.

Ayrıca Bkz. "Astronot Scott Kelly'nin uzaydan çektiği en güzel 25 fotoğraf"
Kelly ayrıca Dünya'ya normalden daha genç bir şekilde döndü. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bizlerden daha hızlı hareket eden Kelly, Einstein'ın genel görelilik kuramı dolayısıyla artık yaklaşık 8.6 milisaniye kadar daha genç bir insan.

Astronot Scott Kelly, kozmonot Mikhail Kornienko ile birlikte insan vücudunun uzun süreli uzay seyahatlerine vereceği tepkileri gözlemlemek amacıyla yaklaşık 1 yıldır ISS'de bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde uzun bir sürenin ardından Dünya'ya geri dönüş yapan Kelly'nin vücudundaki farklılıklar şu sıralar NASA çalışanları tarafından çok sıkı bir şekilde ikiz kardeşi Mark Kelly ile karşılaştırılıyor.

Scott Kelly'nin bu görevi ayrıca gelecek insanlı Mars seyahatleri için de çok önemli bir yere sahip olacak. Kelly'nin Houston'a geri döndüğünde yaptığı ilk iş için alttaki pencereye göz atabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2016/3/3/11156320/scott-kelly-year-in-space-younger-taller-relativity-gravity Yorum Yaz
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Shovel Knight 3 yıl en beğenilen
- uzaya gittin de boyun mu uzadı

- evet
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Guest-63AC97813 3 yıl
8.6 milisaniye kadar daha genç bir insan.

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Adoring 3 yıl
Gençleştirme muhabbetini magazin gibi anlatmışsınız o olmamış.Böyle magazinsel anlatılırsa inandırıcılık ve gerçekçilik azalıyor diğer haber sitelerinde olduğu gibi.
Gençleştirme muhabbetini magazin gibi anlatmışsınız o olmamış.Böyle magazinsel anlatılırsa inandırıcılık ve gerçekçilik azalıyor diğer haber sitelerinde olduğu ...
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SmokinliBerdusDH 3 yıl
Vücudundaki denge sistemiyle alakalı bir sorunu var. Dünyaya tekrar alışması için zaman geçmesi gerekiyor. Fotoğraflarda adamı taşıyorlar zaten. Şu an poposunun üstüne oturmakta bile zorlanıyor.
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fatihbulut95 3 yıl
sözcü gibi başlık atmayın bırakın artık
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fthkn 3 yıl
ozbey08
yani Jüpiter kadar büyük bir gezegende yaşıyor olsaydık boyumuz daha kısa olurdu. çünkü çekim gücü fazla

Bakalım insan olarak evrilebilir miydin?
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fthkn 3 yıl
caneycaney
Arkadaslar eklemlerimizin arasinda bosluklar var.Bu bosluklar dunyada yer cekimi oldugu icin sıkısıyor.Ama uzayda yer cekimi olmadigi icin sikisma da olmuyor.Dolayisi ile orada bir gevseme oluyor ve boslugun buyumesi sonucu boy uzamis gibi oluyor.Dunyaya donunce o eklemler arasi bosluklar tekrar dolacak ve sikisacak

Zaten uzun süre kalındığında kemik yoğunluğu da azalıyor. Kemiklerde kalsiyum birikimine yardım eden etken yerçekimi.
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caneycaney 3 yıl
Arkadaslar eklemlerimizin arasinda bosluklar var.Bu bosluklar dunyada yer cekimi oldugu icin sıkısıyor.Ama uzayda yer cekimi olmadigi icin sikisma da olmuyor.Dolayisi ile orada bir gevseme oluyor ve boslugun buyumesi sonucu boy uzamis gibi oluyor.Dunyaya donunce o eklemler arasi bosluklar tekrar dolacak ve sikisacak
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kadirirdem 3 yıl
yer çekimi olmadığından mı uzuyormuş boy..
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V4LKyR 3 yıl
Interstellar filmini izlemişsinizdir herhalde. Oradaki bilgiler hayal falan değil idi.
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ratch 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
Interstellar filmini izlemişsinizdir herhalde. Oradaki bilgiler hayal falan değil idi.

Tabi ki hocam. Astrofizikçi Kip Thorne senaryoya yardım etti.
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D_I_C 3 yıl
saçları çıkmamış ama ??
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esmerbuyucu 3 yıl
5cm uzamasını koruyamaz mı yani kötüymüş...
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Adoring 3 yıl
Gençleştirme muhabbetini magazin gibi anlatmışsınız o olmamış.Böyle magazinsel anlatılırsa inandırıcılık ve gerçekçilik azalıyor diğer haber sitelerinde olduğu gibi.
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scott kelly, Popüler ve
4 etiket daha uluslararası uzay istasyonu Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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