Uzayın yeni yıldızı Hindistan tam 104 farklı uyduyu tek bir roketle fırlattı

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"SpaceX'in Falcon 9'u insanoğlunu Ay'a taşıyan roketin yerinden kalkışa geçecek"

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu ISRO, sadece tek bir roketle tam 104 farklı uyduyu yörüngeye taşıyarak uzay araştırmaları tarihinde büyük bir ilke imza attı. Aralarında ABD, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hollanda'nın da bulunduğu birçok farklı ülkeye ait olan uydular ISRO'nun Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) isimli roketiyle Hindistan'ın Sriharikota adasından bu sabah saatlerinde fırlatıldı.Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden kalkışa geçen 320 tonluk PSLV roketi, tam 1388 kilogramlık kargoyu alçak Dünya yörüngesine taşırken kargonun en ağır yolcusu yine Hindistan'ın Cartosat-2 serisinden 714 kilogram ağırlığındaki Yeryüzü gözlem uydusuydu. Dünyanın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekebileceği belirtilen uydunun Hindistan'ın özellikle bölgesel rakiplerinden Pakistan ve Çin'e karşı kullanılacağı düşünülüyor.