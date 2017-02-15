Uzayın yeni yıldızı Hindistan tam 104 farklı uyduyu tek bir roketle fırlattı

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu ISRO, sadece tek bir roketle tam 104 farklı uyduyu yörüngeye taşıyarak uzay araştırmaları tarihinde büyük bir ilke imza attı. Aralarında ABD, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hollanda'nın da bulunduğu birçok farklı ülkeye ait olan uydular ISRO'nun Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) isimli roketiyle Hindistan'ın Sriharikota adasından bu sabah saatlerinde fırlatıldı.
Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden kalkışa geçen 320 tonluk PSLV roketi, tam 1388 kilogramlık kargoyu alçak Dünya yörüngesine taşırken kargonun en ağır yolcusu yine Hindistan'ın Cartosat-2 serisinden 714 kilogram ağırlığındaki Yeryüzü gözlem uydusuydu. Dünyanın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekebileceği belirtilen uydunun Hindistan'ın özellikle bölgesel rakiplerinden Pakistan ve Çin'e karşı kullanılacağı düşünülüyor.
Ayrıca Bkz. "SpaceX'in Falcon 9'u insanoğlunu Ay'a taşıyan roketin yerinden kalkışa geçecek"
Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden kalkışa geçen 320 tonluk PSLV roketi, tam 1388 kilogramlık kargoyu alçak Dünya yörüngesine taşırken kargonun en ağır yolcusu yine Hindistan'ın Cartosat-2 serisinden 714 kilogram ağırlığındaki Yeryüzü gözlem uydusuydu. Dünyanın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekebileceği belirtilen uydunun Hindistan'ın özellikle bölgesel rakiplerinden Pakistan ve Çin'e karşı kullanılacağı düşünülüyor.
Ayrıca Bkz. "SpaceX'in Falcon 9'u insanoğlunu Ay'a taşıyan roketin yerinden kalkışa geçecek"
Rekor Rusya'ya aittiHindistan'ın bugün itibariyle büyük bir dünya rekoruna imza attığı PSLV-C37 isimli görevden önce aynı rekorun sahibi uzayın köklü ismi Rusya'ydı. 2014 yılında tek bir roketle 37 farklı uyduyu yörüngeye fırlatmayı başaran Rusya yaklaşık 3 yıl boyunca liderlik koltuğunda bulunuyordu. Uzay araştırmalarının bir diğer önemli ismi NASA ise tek bir uçuşta en fazla 29 uydu taşıyabilmiş.
Uzay araştırmalarının yeni yıldızı: HindistanUzay araştırmalarındaki rakipleri NASA, ESA ve Roscosmos'a nazaran daha düşük bütçelerle çalışmalarını sürdüren Hindistan kısa sürede yakaladığı başarılarla şimdiden birçok uzman tarafından uzay araştırmalarının yeni yıldızı olarak görülmeye başlandı. Uzay pazarının yeni oyuncusu olarak değelendirilen ISRO, önceki başarılarının yanı sıra gelecek dönemler için hazırladığı projelerle de dikkat çekiyor.
2013 yılında sadece 73 milyon dolarık maliyetle Mars'ın yörüngesine bir uzay aracı yerleştirmeyi başaran Hindistan, hatırlayacağınız üzere geliştirdiği ilk uzay mekiğinin testini de geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirmişti. Devletin uzay araştırmalarına ayırdığı bütçeyi artırmasıyla beraber her geçen gün çalışmalarına hız vermeye devam eden ISRO şu sıralardaysa gözünü Mars ve Venüs'e dikmiş durumda. Uzay ajansı önce Mars'a bir gözlem aracı indirmek ve ardından Venüs'e de bir uzay görevi düzenlemenin planlarını yapıyor.
http://indianexpress.com/article/india/isro-satellite-rocket-launch-live-updates-video-cartostat-planet-4525639/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Keşke böyle şeyler yapsaydık da eleştir selerdi. Izahi olmayan şeyler yapıyoruz.Eleştiri de yapmamıza izin vermiyorlar ayrı mesele