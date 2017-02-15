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Uzayın yeni yıldızı Hindistan tam 104 farklı uyduyu tek bir roketle fırlattı

Uzay araştırmalarına ayırdığı bütçeyi her geçen yıl artırmaya devam eden Hindistan'da başarıların da ardı arkası kesilmiyor. Tam 104 uyduyu tek bir roketle fırlatan ülke tarihi bir ilke imza attı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu ISRO, sadece tek bir roketle tam 104 farklı uyduyu yörüngeye taşıyarak uzay araştırmaları tarihinde büyük bir ilke imza attı. Aralarında ABD, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hollanda'nın da bulunduğu birçok farklı ülkeye ait olan uydular ISRO'nun Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) isimli roketiyle Hindistan'ın Sriharikota adasından bu sabah saatlerinde fırlatıldı.

Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden kalkışa geçen 320 tonluk PSLV roketi, tam 1388 kilogramlık kargoyu alçak Dünya yörüngesine taşırken kargonun en ağır yolcusu yine Hindistan'ın Cartosat-2 serisinden 714 kilogram ağırlığındaki Yeryüzü gözlem uydusuydu. Dünyanın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekebileceği belirtilen uydunun Hindistan'ın özellikle bölgesel rakiplerinden Pakistan ve Çin'e karşı kullanılacağı düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "SpaceX'in Falcon 9'u insanoğlunu Ay'a taşıyan roketin yerinden kalkışa geçecek"

Rekor Rusya'ya aitti

Hindistan'ın bugün itibariyle büyük bir dünya rekoruna imza attığı PSLV-C37 isimli görevden önce aynı rekorun sahibi uzayın köklü ismi Rusya'ydı. 2014 yılında tek bir roketle 37 farklı uyduyu yörüngeye fırlatmayı başaran Rusya yaklaşık 3 yıl boyunca liderlik koltuğunda bulunuyordu. Uzay araştırmalarının bir diğer önemli ismi NASA ise tek bir uçuşta en fazla 29 uydu taşıyabilmiş.

Uzay araştırmalarının yeni yıldızı: Hindistan

Uzay araştırmalarındaki rakipleri NASA, ESA ve Roscosmos'a nazaran daha düşük bütçelerle çalışmalarını sürdüren Hindistan kısa sürede yakaladığı başarılarla şimdiden birçok uzman tarafından uzay araştırmalarının yeni yıldızı olarak görülmeye başlandı. Uzay pazarının yeni oyuncusu olarak değelendirilen ISRO, önceki başarılarının yanı sıra gelecek dönemler için hazırladığı projelerle de dikkat çekiyor.

2013 yılında sadece 73 milyon dolarık maliyetle Mars'ın yörüngesine bir uzay aracı yerleştirmeyi başaran Hindistan, hatırlayacağınız üzere geliştirdiği ilk uzay mekiğinin testini de geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirmişti. Devletin uzay araştırmalarına ayırdığı bütçeyi artırmasıyla beraber her geçen gün çalışmalarına hız vermeye devam eden ISRO şu sıralardaysa gözünü Mars ve Venüs'e dikmiş durumda. Uzay ajansı önce Mars'a bir gözlem aracı indirmek ve ardından Venüs'e de bir uzay görevi düzenlemenin planlarını yapıyor.
  

http://indianexpress.com/article/india/isro-satellite-rocket-launch-live-updates-video-cartostat-planet-4525639/ Yorum Yaz
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ergenius 2 yıl en beğenilen tuago
tuago
Aynı uyduyu bugün biz göndersek içimizdeki çakma muhalifler bunu bile eleştirirdi. Uzayı çöp dolduruyoruz, parası cebimizden çıkıyor, ne gerek var? Bu parayla okul fabrika yapılır gibi abuk sabuk yorumlarla doldururlardı :)

Keşke böyle şeyler yapsaydık da eleştir selerdi. Izahi olmayan şeyler yapıyoruz.Eleştiri de yapmamıza izin vermiyorlar ayrı mesele
tuagoAynı uyduyu bugün biz göndersek içimizdeki çakma muhalifler bunu bile eleştirirdi. Uzayı çöp dolduruyoruz, parası cebimizden çıkıyor, ne ...
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3 Yanıt Yanıtla +61
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tuago 2 yıl
Aynı uyduyu bugün biz göndersek içimizdeki çakma muhalifler bunu bile eleştirirdi. Uzayı çöp dolduruyoruz, parası cebimizden çıkıyor, ne gerek var? Bu parayla okul fabrika yapılır gibi abuk sabuk yorumlarla doldururlardı :)
Aynı uyduyu bugün biz göndersek içimizdeki çakma muhalifler bunu bile eleştirirdi. Uzayı çöp dolduruyoruz, parası cebimizden çıkıyor, ne gerek var? Bu parayla o...
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7 Yanıt Yanıtla +40
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-Altay- 2 yıl
Çok yetenekli mühendisleri var. Hindistan geleceğin süper gücü, bunu herkes biliyor.
1 Yanıt Yanıtla +28
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DH Misafiri 4 ay
ne alaka, madem ıstıkbal goklerde hadı soyle chpye uzaya roket fırlatsın...
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erkanberk 6 ay
Bu çocuk okur aga.
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DH Misafiri 6 ay
Allah sana o betonları kullandırtmasın ahşaplarda otur
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Şu Hindistan'ı gördükçe aklıma hep bu geliyor arkadaş.Ülkeye ak hem bakıyorum amerikadaki pek çok üniversitede de hindistanlı mevcut adamlar roket felan atıyor.Bizde köprü yaptırıyoruz vay anasını yav gerçekten insan hayret ediyor.

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SEO-Uzmanı 2 yıl
helal lan ! :)
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xmen121 2 yıl
Vay be
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premiumbeyin 2 yıl
Millet uzayda savaşacak düzeye geldi
Biz daha memleketimizden terörü temizleyemedik.
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kenan_0 2 yıl
Sakız çiğnersek oruç bozulurmu
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fredydexter 2 yıl
farkındamsınız ama gelcegin teknolojisni kaçırıyoruzzz
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DH Misafiri 2 yıl
Konu başka bir ülkenin uzay çalışması ile ilgili, biri muhalefet partisine çatmış, diğeri iktidar partisine. Ülkemizde sizler gibi iki taraftaki fanatikler olduğu sürece hiç bir alanda gerçek bir ilerlemeye sahip olamayacağız. Keşke ülkemiz siyasetle bu kadar ilgileneceğine kendi işiyle ilgilense, belki o zaman belki az ilerlemiş ama mutlu ve huzurlu bir toplum olabilirdik.
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