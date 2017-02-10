Uzun menzilli hava savunma füzesinde yeni teklif

MEADS International'ın İş Geliştirme Müdürü Mirko Niederkofler, "Geçen yıldan bu yana Türk yetkililer ile görüşüyoruz. Her türlü işbirliğine ve teknoloji transferine hazırız. Bu konuda bir kısıtlamamız yok. Türkiye isterse hava savunma füze sistemimizde ROKETSAN'ın, ASELSAN'ın geliştirdiği roket, radar ve yazılımlar kullanabilir. Sistem gelişmiş radar ağı ile daha az batarya ile operasyon yapabiliyor" dedi.

Türkiye'nin uzun yıllar süren Uzun Menzilli Yüksek İrtifalı Hava Savunma Sistemi ihalesinde en son Çinli CPMIEC şirketiyle sözleşme görüşmelerine başlanmıştı. Fiyatta indirim yapmanın yanı sıra %50 ortak üretim teklifinde de bulunan Çin ile gerçekleştirilen görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Türkiye'nin kendi imkanlarıyla uzun menzilli hava savunma sistemi üretme kararının ardından ABD-İtalya-Almanya tarafından ortaklaşa kurulan MEADS International şirketinden cazip bir teklif geldi.

Patriot hava savunma sistemlerinin yerini alması amacıyla 3 ülke tarafından ortaklaşa geliştirilen MEADS adlı orta irtifa hava savunma sisteminin Türkiye'ye teknoloji transferinin yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığı firma tarafından

belirtildi.

Türk yetkililerle bu konu ile ilgili bir süredir görüşmelerini sürdürdüklerini belirten MEADS International, Türkiye'nin kabul ettiği takdirde sistem üzerinde her türlü değişikliği yapabileceğini de belirtiyor.

