Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uzun menzilli hava savunma füzesinde yeni teklif

Uzun menzilli hava savunma sistemi ihalesinin de Çin'den vazgeçilmesinin ardından ABD-İtalya-Almanya ortaklığı olan MEADS şirketinden çok önemli bir teklif geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,9b
1
34
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MEADS International'ın İş Geliştirme Müdürü Mirko Niederkofler, "Geçen yıldan bu yana Türk yetkililer ile görüşüyoruz. Her türlü işbirliğine ve teknoloji transferine hazırız. Bu konuda bir kısıtlamamız yok. Türkiye isterse hava savunma füze sistemimizde ROKETSAN'ın, ASELSAN'ın geliştirdiği roket, radar ve yazılımlar kullanabilir. Sistem gelişmiş radar ağı ile daha az batarya ile operasyon yapabiliyor" dedi.
Türkiye'nin uzun yıllar süren Uzun Menzilli Yüksek İrtifalı Hava Savunma Sistemi ihalesinde en son Çinli CPMIEC şirketiyle sözleşme görüşmelerine başlanmıştı. Fiyatta indirim yapmanın yanı sıra %50 ortak üretim teklifinde de bulunan Çin ile gerçekleştirilen görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Türkiye'nin kendi imkanlarıyla uzun menzilli hava savunma sistemi üretme kararının ardından ABD-İtalya-Almanya tarafından ortaklaşa kurulan MEADS International şirketinden cazip bir teklif geldi.
Patriot hava savunma sistemlerinin yerini alması amacıyla 3 ülke tarafından ortaklaşa geliştirilen MEADS adlı orta irtifa hava savunma sisteminin Türkiye'ye teknoloji transferinin yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığı firma tarafından
belirtildi.
Türk yetkililerle bu konu ile ilgili bir süredir görüşmelerini sürdürdüklerini belirten MEADS International, Türkiye'nin kabul ettiği takdirde sistem üzerinde her türlü değişikliği yapabileceğini de belirtiyor.
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
napolyon94 2 yıl en beğenilen
Saddam da Fransa dan tontiş bir hava savunma grubu almisti. Oda ne, calismadi savasta.
Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xeblion 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 2 yıl
yine cahillerden saçma yorumlar gelmiş, meads ortaklığıyla yapılacak ortak proje ve teknoloji transferini saddam'ın fransızlardan yaptığı hazır alımla karıştıranlar olmuş. cahil cesareti ezber yorumlar. ortak üretim ve teknoloji transferinin ilk olmazsa oluru şudur, MİLLİ YAZILIM. geriye kalan vidasına kadar yabancı olsa yine dert değil, ki adamlar Aselsan'ın radar sistemlerinden, Havelsan'ın yazılımlarından, roketsan'ın üretim altyapısından bahsediyor. Yazılım tarafını artık yerli olacak mı diye bahseden bile yok, çünkü pazarlık konusu dahi edilmiyor artık.
bu forumlar eskiden bu kadar aleni cehalet ve siyaset dolu olmazdı. sanki bilerek trolleniyor. her haberin altında istisnasız saçma sapan progapanda yorumlar görüyorum. az buçuk teknolojiyle ilgili insanların yazamayacağı yorumlar...
yine cahillerden saçma yorumlar gelmiş, meads ortaklığıyla yapılacak ortak proje ve teknoloji transferini saddam'ın fransızlardan yaptığı hazır alımla karıştıra...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TearsForFears 2 yıl
O kadar vergi veriyoruz bu paralarla suriyeliler besleneceğine böyle yatırımlar yapılsa keşke. Umarım güzel sonuçlar elde ederiz ne zaman ne olacağı belli olmaz ortalık karışık biran evvel savunma sistemlerimizi kurmalıyız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flag SHİP Killer 2 yıl
Avrupa'da ve ABD den bişey alınmaz alacaksan Rusya ve Çin den alacaksın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Baymakli_Dondurma 2 yıl
Şu ülkede o kadar israf yapılıyor ki.. İsrafı engellese yetkililer bu hava savunmadan 10-15 tane bile alır. Milli bekamız için hava savunma sistemi şart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taner11 2 yıl
abd avrupa yanlış seçim.
rus s 400
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yawuz58 2 yıl
ne amerika ya güvenilir nede fransa ya savaş çıksa çoğu çalışmaz unutmayın israilden aldığımız iha lar görüntüyü aynı anda pkk yada aktarıyormuş birde bir iha kilitlenmiş havadan inmiyordu israilli şirketle temasa geçtiler onlar oradan indirmişti gerisini siz düşünün bunun üzerine türkiye kendi ihasını yaptı birçok firma ve israil ihalarında kat kat kat üstün daha ne diyeyim
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluflame 2 yıl
acil hazır alım yapmalıyız, ülke resmen korumasız kaç yıldır.
ortak üretim/yerli yapım da paralel olarak devam etmeli.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhmtfrt. 2 yıl
Ticaret konusunda yerlilik oran olarak kalabilir ama savunmada teknoloji transferi ve ortaklaşa geliştirme gibi faktörler dışında tamamen yerli olmalıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barış Manço 2 yıl
Teknoloji her şey demek bunlar bile şuan ki koşullarda sıradanlaşmış daha uçuk fikirlere projelere ihtiyacımız var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
savunma sanayinde gelişmeler oluyor bunlar sevindirici...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4007 2 yıl
Desenize bu yolda birşeyler başaracağız demektir.. Bu teklif zamanında Bizim uçak fabrikamızı kapatmamız için teklif edilen sonradan onlarca kat bakım parası diye yutturdukları savaş uçakları gibi bir şey yaşanmaz inş.. Son yıllarda müthiş gelişmeler var savunma sanayisinde.. Rabbim yardımcımız olsun.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10929 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
roketsan, roket ve
9 etiket daha savunma sanayii aselsan füze hava savunma Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Samet Yurtsever Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Intel’in 8. nesil işlemci ailesi beklenenden önce geliyor! 2 yıl Rusya'dan sevgilerle: Snowden iade edilebilir 2 yıl Samsung Galaxy S8 sızmaya devam ediyor 2 yıl Amiral gemisi Nokia 8 ortaya çıktı 2 yıl 2si1 "Evetli Hayırlı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl İki ayaklı robot Cassie, günün birinde size kargonuzu teslim edebilir 2 yıl Vladimir Putin, Volkswagen'a yardım etme sözü verdi 2 yıl Apple'ın 2017 model tüm iPhone'ları kablosuz şarj özelliğiyle gelecek 2 yıl Panasonic'in yeni görüntüleme sensörü, arabalara yol gösterebilir 2 yıl Türk bilim insanı 2 saat süren FBI testini 34 dakikaya indirdi 2 yıl Helio P25 yonga seti ile orta seviyede yüksek kamera özellikleri mümkün olacak 2 yıl Mark Zuckerberg gizemli Oculus Rift eldivenini ilk kez görücüye çıkardı 2 yıl WhatsApp iki aşamalı doğrulama sistemine geçiyor 2 yıl LG G6'dan beklenti büyük: şirket başkanı piyasadan hisse topladı 2 yıl Miranda Kerr, Facebook'u hırsızlıkla suçladı 2 yıl Volvo, Tesla rakibi ilk elektrikli aracı için geri sayıma geçti 2 yıl Hızla değer kazanan Tesla hisseleri, kısa vadeli yatırımcıları zarara uğrattı 2 yıl Türkiye'de ve dünyada elektrikli otomobil satışları ne durumda? 2 yıl Seagate, 10TB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu 2 yıl Nvidia, 2016 yılını rekorlar kırarak kapattı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Uzun menzilli hava savunma füzesinde yeni teklif Sonraki Windows 10 bulut bilgisayarları için ilk anakart "Dragonboard 820c" 2 yıl Nokia, yazılım uzmanı Comptel'i satın alacak 2 yıl Görme engelli bireyler için umut verici gelişme! 2 yıl iCloud, Safari'nin tarayıcı geçmişi verilerini aylar boyunca gizlice kaydetti 2 yıl Çevrim dışı video izleme imkanı sağlayan YouTube Go yayınlandı 2 yıl MSI Z270 Tomahawk incelemesi "Fiyat/Performansı yüksek savaşçı" 2 yıl Facebook, kaliteli içerikler üretebilmek için MTV yöneticisini işe aldı 2 yıl Facebook, ayrımcılığa karşı yeni reklam politikalarını duyurdu 2 yıl Evernote, Google Bulut ile artık çok daha hızlı 2 yıl Stanford Üniversitesi’nden ilginç çalışma: Herkes trol olabilir! 2 yıl Tesla, Model 3 üretimine başlamak için son hazırlıkları yapıyor 2 yıl GDDR6 üretimi bu yıl başlıyor 2 yıl Google, resimleri yapay zeka ile belirginleştirecek 2 yıl Android Wear 2.0 ile gelen yenilikler 2 yıl Türk Telekom 1.39 milyar lira zarar açıkladı 2 yıl SoftBank'ın 100 milyar dolarlık teknoloji fonunda sona yaklaşıldı 2 yıl Yeni bir Mac zararlısı ortaya çıkarıldı 2 yıl Bakanlıktan yeni kimlik kartı başvurularıyla ilgili önemli açıklama 2 yıl Fransa’da nükleer santral patlaması! 2 yıl Windows 10'a resim içinde resim desteği geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim