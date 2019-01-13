Uzun süredir hareketsiz olan Bitcoin hesapları yeniden aktifleşiyor

Hazırlanan rapora göre uzun süredir kullanılmayan ve şimdi aktifleşen Bitcoin cüzdan sayısı artıyor. Bu bazı büyük pazar hareketlerini habercisi olabilir. Söz konusu rapor, Coinbase'den ve kıdemli kripto risk sermayesi şirketi Digital Currency Group'un desteğini alan kripto analitiği Flipside Crypto'dan alındı

Flipside’e göre; uzun zamandır aktif olmayan Bitcoin sahipleri, paralarını devretmeye başladı. Geçtiğimiz ay boyunca aktif olan cüzdanlardan ortaya çıkan para, dolaşımdaki arzın yaklaşık %60'ını elinde tutuyor.

Genel olarak, aktif Bitcoin arzının 2018 yazından bu yana %40 arttığı bildirildi. Flipside veri bilimi başkanı Eric Stone bu durum hakkında:"Kesinlikle büyük bir değişim. Fiyat dalgalanmaları için normalden daha fazla potansiyel var." dedi



Flipside CEO'su David Balter; borsadaki birkaç pasif kullanıcının şimdi aktif radarda olduklarını vurguladı. Bunun yanında Stone, trendin devam edeceğini ve “daha fazla durgun kalmaları için hiçbir neden olmadığını” söyledi.

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