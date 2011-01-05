VIA çift çekirdekli Nano X2 işlemcilerini duyurdu

VIA uzun süredir merakla beklenen çift çekirdekli Nano X2 işlemcilerini duyurdu. AMD'nin Zacate ve Ontario kod adlı Fusion işlemcileri gibi, TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle üretilecek çift çekirdekli yeni işlemci ailesinin, SSE4 komut seti desteği, sanallaştırma teknolojisi ve PadLock donanımsal güvenlik özellikleri gibi yeniliklere sahip olduğu belirtiliyor.

Tek çekirdekli Nano işlemci ailesi ile kıyaslandığında performans önemli ölçüde arttırıldığı ve 40nm üretim teknolojisi sayesinde performans/güç dengesinin daha iyi optimize edildiği belirtilen işlemciler, geriye doğru uyumluluk ta sergiliyorlar. VIA'dan yapılan açıklamaya göre, Nano X2 serisi çift çekirdekli yeni işlemciler, tek çekirdekli mevcut modellerle pin uyumuna sahip olacak ve VIA'nın güncel ürün gamındaki tüm çipsetlerle kullanılabilecekler.

VIA'nın Uluslararası pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Richard Brown, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi; "VIA Nano X2 işlemcileri, yazılım mimarilerinin çoklu izlek işlemleri için optimize edildiği bir zamanda geldi. Yarıiletken üretimindeki geliştirmelerle birlikte aynı güç tüketim seviyesinde çekirdek sayısını iki kat arttırabiliyoruz."

Masaüstü bilgisayarlarda, hepsi bir arada bilgisayarlarda ve notebook'larda kullanılacak çift çekirdekli Nano X2 işlemcileri için örneklendirmenin başladığı, ürünlerin bu çeyreğin sonuna doğru pazara sunulacağı açıklandı.