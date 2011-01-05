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VIA çift çekirdekli Nano X2 işlemcilerini duyurdu

8 yıl
7,7b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA çift çekirdekli Nano X2 işlemcilerini duyurdu
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VIA uzun süredir merakla beklenen çift çekirdekli Nano X2 işlemcilerini duyurdu. AMD'nin Zacate ve Ontario kod adlı Fusion işlemcileri gibi, TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle üretilecek çift çekirdekli yeni işlemci ailesinin, SSE4 komut seti desteği, sanallaştırma teknolojisi ve PadLock donanımsal güvenlik özellikleri gibi yeniliklere sahip olduğu belirtiliyor.

Tek çekirdekli Nano işlemci ailesi ile kıyaslandığında performans önemli ölçüde arttırıldığı ve 40nm üretim teknolojisi sayesinde performans/güç dengesinin daha iyi optimize edildiği belirtilen işlemciler, geriye doğru uyumluluk ta sergiliyorlar. VIA'dan yapılan açıklamaya göre, Nano X2 serisi çift çekirdekli yeni işlemciler, tek çekirdekli mevcut modellerle pin uyumuna sahip olacak ve VIA'nın güncel ürün gamındaki tüm çipsetlerle kullanılabilecekler.

VIA'nın Uluslararası pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Richard Brown, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi; "VIA Nano X2 işlemcileri, yazılım mimarilerinin çoklu izlek işlemleri için optimize edildiği bir zamanda geldi. Yarıiletken üretimindeki geliştirmelerle birlikte aynı güç tüketim seviyesinde çekirdek sayısını iki kat arttırabiliyoruz."

Masaüstü bilgisayarlarda, hepsi bir arada bilgisayarlarda ve notebook'larda kullanılacak çift çekirdekli Nano X2 işlemcileri için örneklendirmenin başladığı, ürünlerin bu çeyreğin sonuna doğru pazara sunulacağı açıklandı.

VIA çift çekirdekli Nano X2 işlemcilerini duyurdu
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hacı.basat 8 yıl
Bu çeyreğin sonu derken Mart ayında bu bilgisayarların geleceği mi kastedilmiş, geçen çeyrekte Ocak'ta Nano DC'li ler çıkacak denilmişti, Via sürekli ileri atıyor, dediği vakitte Epia model DDR2li anakart çıkarttı, halbuki verdiği haberlere göre VN1000 yongasetli anakartlar gelecekti, Via sözünde durmuyor, çıksa başka ülkede de olsa bulur alırdık.
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Reddemon35 8 yıl
VIA Artık embed sistemler yaparak endüstriyel ürünlere imza atıyor.
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OverClocK1ng 8 yıl
Ya Via üretiyor ama ortada işlemci yok. Ben netbook aldım. Via Intel'den ucuzdur. Hem de çok daha hızlıydı. Ama alırken hiçbir yerde Via Nano işlemcili bir netbook görmemiştim. Adı var ama işlemci ortada yok. Acaba Intel bunların satışlarına da mı AMD ye yaptığını yapıyor diyorum kendi kendime...
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Confusion 8 yıl
Yarıiletken üretimindeki geliştirmelerle birlikte aynı güç tüketim seviyesinde çekirdek sayısını iki kat arttırabiliyoruz."

burada anladığım kadarıyla nanometrik küçülme sayesinde tek çekirdekli nano işlemcilerle aynı tüketim değerlerine sahip çift çekirdekli model hazırladıklarını belirtmişler.

umarım VIA için başarılı bir sene olur
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