VLC PLayer'a ait ilk modern Windows arayüz görselleri yayınlandı





Windows 8 işletim sisteminde masaüstü modunda kullanıma sunulan ancak modern Windows arayüzüne uyum sağlaması ve uygulama mağazasına gelmesi için desteğe ihtiyaç duyan VLC Player, Kickstarter üzerinde kampanya başlatmıştı.





Yeterli bağışı kısa sürede toplayan VLC ekibi, çalışmalarına ait bir ekran görüntüsü yayınladı. Ekip yaptığı açıklama ellerinde çalışır durumda bir uygulama bulunduğunu ve uygulama mağazasında yasaklı listesindeki sembolleri değiştirmek için çalıştıklarını bildirdi.





Kodlama çalışmalarının devam ettiği VLC Player hem Windows 8, hem Windows Phone 8 hem de Windows RT için kullanıma sunulacak. Windows 8 sürümünün kısa süre içerisinde yayınlanması beklenirken, Windows RT ve WP8 sürümlerinin ise yıl sonuna doğru kullanıma sunulması öngörülüyor.

http://www.kickstarter.com/projects/1061646928/vlc-for-the-new-windows-8-user-experience-metro/posts/443562