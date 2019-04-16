VLC uygulaması, Huawei cihazlar için tekrar indirmeye sunuldu

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin akıllı telefon modellerinden birini kullanıyorsanız, cihazınıza VLC uygulamasını yükleyemediğinizi biliyorsunuzdur. Huawei cihazlarda yaşanan performans sorunlarının bir türlü düzeltilmemesi nedeniyle, VLC uygulaması bu markayı kara listeye almış ve uygulamanın yüklenmesini engellemişti. Ancak artık bu yasak kalkıyor.

Huawei iyileştirmeler yaptı

VLC'nin geliştiricilerine göre Huawei'deki agresif arka plan görev yönetimi yöntemleri, uygulamanın dengesiz çalışmasına neden oluyordu. Bu durum da cihazlarla ilgili bir sorun olduğunu bilmeyen kullanıcıların, VLC'ye olumsuz yönde eleştiri yöneltilmesine yol açmıştı. Eleştirilerden bıkan geliştirici şirket de Huawei cihazlarda VLC'nin indirilmesini engellemişti.

https://www.androidpolice.com/2019/04/15/vlc-is-available-on-huawei-phones-in-the-play-store-again/

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Ancak artık işler yoluna girdi vearka plan görev yönetimideğişiklik yaparak VLC'nin kararını değiştirmesini sağladı. Artık Huawei akıllı telefonunuza, Google Play Store'danyükleyebileceksiniz. Bu işlemin tüm dünyaya yayılmasının ise birazbelirtiliyor.