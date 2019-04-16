VLC uygulaması, Huawei cihazlar için tekrar indirmeye sunuldu

Teknoloji Editörü
Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin akıllı telefon modellerinden birini kullanıyorsanız, cihazınıza VLC uygulamasını yükleyemediğinizi biliyorsunuzdur. Huawei cihazlarda yaşanan performans sorunlarının bir türlü düzeltilmemesi nedeniyle, VLC uygulaması bu markayı kara listeye almış ve uygulamanın yüklenmesini engellemişti. Ancak artık bu yasak kalkıyor.
Huawei iyileştirmeler yaptı
VLC'nin geliştiricilerine göre Huawei'deki agresif arka plan görev yönetimi yöntemleri, uygulamanın dengesiz çalışmasına neden oluyordu. Bu durum da cihazlarla ilgili bir sorun olduğunu bilmeyen kullanıcıların, VLC'ye olumsuz yönde eleştiri yöneltilmesine yol açmıştı. Eleştirilerden bıkan geliştirici şirket de Huawei cihazlarda VLC'nin indirilmesini engellemişti.Ancak artık işler yoluna girdi ve Huawei arka plan görev yönetimi işlevlerinde değişiklik yaparak VLC'nin kararını değiştirmesini sağladı. Artık Huawei akıllı telefonunuza, Google Play Store'dan VLC uygulamasını yükleyebileceksiniz. Bu işlemin tüm dünyaya yayılmasının ise biraz süre alacağı belirtiliyor.
https://www.androidpolice.com/2019/04/15/vlc-is-available-on-huawei-phones-in-the-play-store-again/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
VLC Player'in Huawei in tum cihazlarina ozel bir guncellemesi de olmadiigni VLC in update kayitlarindan olmayisindan anlasilmaktadir.
Agresif olan Huawei hem suclu hem de gucluymus anlasilan . Gel de VLC Player i cildirtma olmus ...
Agresiflik aslinda yine vardir Huawei de o performans neye borclu saniliyor :) ...