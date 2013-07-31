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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VSCO Cam uygulaması yakın zaman Android işletim sistemine sahip cihazlar için de yayınlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
367
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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VSCO Cam uygulaması yakın zaman Android işletim sistemine sahip cihazlar için de yayınlanıyor
Visual Supply Company tarafından geliştirilen ve iPhone kullanıcıları tarafından beğenilerek kullanılan fotoğraf uygulaması VSCO CAM, yakın zamanda Android işletim sistemine sahip cihazlar için de kullanıma sunuluyor.
İçerisinde yer alan filtreler ve başarılı fotoğraf düzenleme araçları ile dikkat çeken VSCO CAM, oldukça modern ve sade bir ara yüze sahip. Ekran üzerinden dokunarak netleme ve pozlama ayarlarının yapılarak fotoğraf çekilmesine imkan veren uygulama, çekilen fotoğrafların harita üzerinde işaretlenmesine de imkan veriyor. Bu başarılı özellikleri iOS kullanıcılarından sonra Android kullanıcılarına da getirmek isteyen Visual Supply Company, şimdilik Samsung Galaxy S4 / S3 ve HTC One akıllı telefonlarına sahip kullanıcılardan beta sürecine katılmalarını ve VSCO CAM uygulamasının Android sürümünü test etmelerini istiyor.

VSCO CAM uygulamasının beta sürümüne Visual Supply Company'nin resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://vsco.co/vscocam/androidbeta Yorum Yaz
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