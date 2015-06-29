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Valve, Android için Steam uygulamasını güncelledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Valve, Android için Steam uygulamasını güncelledi
 
Oyun dünyasının önemli yapımcısı Valve, popüler platformu Steam'in Android uygulamasını 2.0.7 sürümüne güncelledi.
Steam Android tarafında aldığı bu yeni güncellemeyle Google'ın Materyal tasarım anlayışı çerçevesinde yeni arayüz değişiklikleri kazandı. Bu sayede daha yüksek çözünürlükte görüntüler, sadeleştirilmiş ayarlar ve tasarım ile karşımıza çıkan uygulama, ayrıca artık eski cihazlarda daha hızlı çalışıyor, bilinen birçok hatadan kurtuluyor, eski cihaz ve çevrimdışı arkadaşlar için sohbet geçmişi sunuyor, aktif olmadığı durumlarda batarya harcaması yapmıyor ve başlangıç ekranını kişiselleştirilebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Steam'in Android uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valvesoftware.android.steam.community&hl=en Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muccos 4 yıl
Görünüm eski sürümden daha iyi olmuşta pazarda geleydi daha iyi olacaktı
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