Valve CEO'su Gabe Newell, Linux tabanlı konsolu Steam Box'ı doğruladı

Valve'ın CEO'su Gabe Newell, The Verge sitesiyle yaptığı röportajda uzun süredir konuşulan Linux tabanlı konsol Steam Box'ın üzerinde çalıştıklarını doğruladı ve şirketin donanım konusundaki planları ile ilgili birtakım önemli bilgiler verdi.



Las Vegas'ta gerçekleştirilen CES 2013'te küçük bir standı bulunan Valve'in Steam Box'a ait prototipi Piston'u sunarken, şirket temsilcisi Tom Giardino şirketin olası donanım ortakları ile kartvizit alışverişi yapmak için burada yer aldığını belirtiyor. Valve'in donanım ortağı Mini PC üreticisi Xi3'ünde standında bu cihaza ait prototipin sergilendiğini de belirtelim.



Steam Box'la ilgili olarak yaptığı açıklamada Newell, cihazın PC-Konsol kategorisinin dışına çıkan bir cihaz olduğunu belirtirken, cihazın bir sunucu işlevi de üsteleneceğini ve bu sunucu işlevi sayesinde kullanıcıların bir PC'ye sekiz televizyon ve sekiz oyun kolu bağlayabileceklerini ifade etti. Valve'in yenilikçi bir oyun kontrolcüsü üzerinde çalıştığını da dile getiren Newell, kendisinin de ilgi duyduğu biyometrik teknolojilerinde kontrolcüde de sıklıkla kullanılacağını açıkladı. Biyometrik teknolojilerin oyun ile oyuncu arasında iletişimin sağlamada kullanılan ağın alanını genişlettiğine dikkat çeken Newell, bu olayı kullanıcının farkında olmadan gerçekleştiğini ve bununda oldukça heyecan verici olduğunu dile getirdi.



Steam Box'ın fiyatlandırma politikası hakkında da birtakım bilgiler aktaran CEO, cihazın üç farklı fiyat etiketine sahip olacağını belirtti. Bu fiyatlandırmayı iyi, daha iyi ve en iyi olmak üzere üç farklı seviyedeki cihazlarla sağlayacaklarını da açıkladı. Temel amaçlarının "iyi" olarak tanımladıkları cihazı ücretsiz olarak sunmak belirten CEO, cihazın ilk etapta muhtemelen 99$'lık bir fiyata sahip olacağını açıkladı. "Daha iyi" olarak tanımlanan orta segmentteki cihazın 300 dolar seviyesinden sataşa sunulacağını belirten Newell, en iyi olarak tanımlanan cihazın ise kişinin harcama isteğiyle sınırlanacağını dile getirerek herhangi bir fiyat aralığı vermedi.







http://www.theverge.com/2013/1/8/3852692/valve-linux-steam-box-local-gaming-server