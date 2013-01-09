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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Valve CEO'su Gabe Newell, Linux tabanlı konsolu Steam Box'ı doğruladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Valve'ın CEO'su Gabe Newell, The Verge sitesiyle yaptığı röportajda uzun süredir konuşulan Linux tabanlı konsol Steam Box'ın üzerinde çalıştıklarını doğruladı ve şirketin donanım konusundaki planları ile ilgili birtakım önemli bilgiler verdi.

Las Vegas'ta gerçekleştirilen CES 2013'te küçük bir standı bulunan Valve'in Steam Box'a ait prototipi Piston'u sunarken, şirket temsilcisi Tom Giardino şirketin olası donanım ortakları ile kartvizit alışverişi yapmak için burada yer aldığını belirtiyor. Valve'in donanım ortağı Mini PC üreticisi Xi3'ünde standında bu cihaza ait prototipin sergilendiğini de belirtelim.

Steam Box'la ilgili olarak yaptığı açıklamada Newell, cihazın PC-Konsol kategorisinin dışına çıkan bir cihaz olduğunu belirtirken, cihazın bir sunucu işlevi de üsteleneceğini ve bu sunucu işlevi sayesinde kullanıcıların bir PC'ye sekiz televizyon ve sekiz oyun kolu bağlayabileceklerini ifade etti. Valve'in yenilikçi bir oyun kontrolcüsü üzerinde çalıştığını da dile getiren Newell, kendisinin de ilgi duyduğu biyometrik teknolojilerinde kontrolcüde de sıklıkla kullanılacağını açıkladı. Biyometrik teknolojilerin oyun ile oyuncu arasında iletişimin sağlamada kullanılan ağın alanını genişlettiğine dikkat çeken Newell, bu olayı kullanıcının farkında olmadan gerçekleştiğini ve bununda oldukça heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Steam Box'ın fiyatlandırma politikası hakkında da birtakım bilgiler aktaran CEO, cihazın üç farklı fiyat etiketine sahip olacağını belirtti. Bu fiyatlandırmayı iyi, daha iyi ve en iyi olmak üzere üç farklı seviyedeki cihazlarla sağlayacaklarını da açıkladı. Temel amaçlarının "iyi" olarak tanımladıkları cihazı ücretsiz olarak sunmak belirten CEO, cihazın ilk etapta muhtemelen 99$'lık bir fiyata sahip olacağını açıkladı. "Daha iyi" olarak tanımlanan orta segmentteki cihazın 300 dolar seviyesinden sataşa sunulacağını belirten Newell, en iyi olarak tanımlanan cihazın ise kişinin harcama isteğiyle sınırlanacağını dile getirerek herhangi bir fiyat aralığı vermedi.



http://www.theverge.com/2013/1/8/3852692/valve-linux-steam-box-local-gaming-server Yorum Yaz
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*GameOver* 6 yıl en beğenilen
half life 3 ne zaman çıkacak
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Cidelee 6 yıl
Adamlar reklam işini biliyor. Ürününü hiç kötülemiyor; iyi(kötü/orta), daha iyi(orta/üst), en iyi(üst).
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Zuko 6 yıl
İyi-Daha İyi-En İyi ne lan? Oyunlardaki Orta ile başlayan zorluk seviyeleri gibi.
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itachi237 6 yıl
bu cihaz bir oyun konsolu değil valve'in de dediği gibi oturma odası pcsi. üst düzey bir donanım beklemeyin. valve herzaman iyi şeyler yapar kalitesi üst düzey olur insanı memnun eder ama beklentilerimi düşürdüm.
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EddyCue 6 yıl
bence genelde indie oyunlari calistaracak bir seviyede olur. ust duzey grafige sahip oyunlar degil de arkadas ortaminda eglenceli bicimde oynanabilecek oyunlari hedef aldiklarini dusunuyorum. super meat boy, limbo, shank, lone survivor, cave story vs vs vs
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Ciddiyetsiz 6 yıl
*GameOver*
half life 3 ne zaman çıkacak

oyun yok konsol-pc ortaya karışık bişey var alırmın? :)
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WarSaw 6 yıl
Geçenki nvidia oyun cihazından sonra beklenen güzel haber
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bigbooss 6 yıl
bu nasıl iş iyi daha iyi çok iyi .........
en iyisinin ise ucu bucağı olmayacakmış..... ortadoa sabit bir donanım yok demekki, sabit donanım yoksa özel oyun da yok demektir,
birincil özellikle olarak oyun oynamaya yarayan pc çıkartmışlar adamlar . başka açıklaması yok bunun.
steam box a özel oyan çıkacaksa cihazların seviyseine göre ayrı oyunlar çıkabilir, örneğin 99 dolarlık makineye basit bir platform oyunu ya da puzzle çıktığında bütün cihazlarda bu oyun oynanabilcek, ama pahalı olan cihaza özel oyun çıktığında sadece bu cihazda oynanabilecek ve bu oyunu oynamak isteyenler en iyi katagorisidneki cihazı almak zorunda kalacaklar, gibi bir şey olabilir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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dodomoco 6 yıl bigbooss
bigbooss

bu nasıl iş iyi daha iyi çok iyi .........

en iyisinin ise ucu bucağı olmayacakmış..... ortadoa sabit bir donanım yok demekki, sabit donanım yoksa özel oyun da yok demektir,



birincil özellikle olarak oyun oynamaya yarayan pc çıkartmışlar adamlar . başka açıklaması yok bunun.



steam box a özel oyan çıkacaksa cihazların seviyseine göre ayrı oyunlar çıkabilir, örneğin 99 dolarlık makineye basit bir platform oyunu ya da puzzle çıktığında bütün cihazlarda bu oyun oynanabilcek, ama pahalı olan cihaza özel oyun çıktığında sadece bu cihazda oynanabilecek ve bu oyunu oynamak isteyenler en iyi katagorisidneki cihazı almak zorunda kalacaklar, gibi bir şey olabilir.



belkide indirimli olabilir oyunlar steamboxa özel olarak
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Cidelee 6 yıl
Adamlar reklam işini biliyor. Ürününü hiç kötülemiyor; iyi(kötü/orta), daha iyi(orta/üst), en iyi(üst).
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DH Misafiri 6 yıl
"Daha iyi" olarak tanımlanan orta segmentteki cihazın 300 dolar seviyesinden sataşa sunulacağını belirten Newell, en iyi olarak tanımlanan cihazın ise kişinin harcama isteğiyle sınırlanacağını dile getirerek herhangi bir fiyat aralığı vermedi.
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Umutcan 6 yıl
Önüne gelen konsol çıkarıyor, peki bu konsollara uyarlanmış şekilde ayrı ayrı hangi firma uğraşıp da oyun çıkaracak ki ? Ps ve Xbox dışında tutan bir konsol serisi olacak mı bekleyip göreceğiz.
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*GameOver* 6 yıl en beğenilen
half life 3 ne zaman çıkacak
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