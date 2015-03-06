Valve, Vive VR isimli sanal gerçeklik gözlüğüyle kinetozis sorununu çözdüklerini belirtiyor

Haber Editörü
Oyun ve multimedya dünyasının son dönemde karşılaştığı en büyük donanım inovasyonlarından sanal gerçeklik gözlükleri, bildiğiniz üzere uzun süre kullanım sonucunda gözlerden iletilen harici verilerle iç kulaktaki denge merkezinde üretilen dahili verilerin uyuşmaması sonucu oluşan kinetozis (Motion Sickness) isimli bir sağlık problemi ortaya çıkartıyorlar. Halk arasında araç tutması olarak da adlandırılan bu sorun, sanal gerçeklik gözlüklerinin baş dönmesi, benizin solması, soğuk terleme, mide bulantısı ve kusma dahi yapmasına neden olabiliyor ve biraz da bu nedenle Oculus Rift gibi çözümlerin ticarileşme sürecinde gecikmeler yaşanıyor.
Bu konu hakkında New Yor Times ile yaptığı bir röportaj kapsamında, detaylarına burada değindiğimiz HTC ortaklığında geliştirilen Vive VR sanal gerçeklik gözlüğüyle kinetozis sorununu çözdüklerini belirten Valve şirketinin kurucusu efsane isim Gabe Newell, sanal gerçeklik teknolojisinin oluşturduğu konforsuz durumları ortadan kaldırmak için çok çalıştıklarını da sözlerine ekliyor. Çözüm olarak "Lighthouse" isimli bir hareket takip teknolojisi kullanan şirket, 70 adet hareket sensörleriyle kişinin 360 derecelik gerçek hareketlerini etkili bir şekilde haritalandırıyor ve ondan sonra sanal dünyaya aktarıyor. Sonuç olarak bu teknikle kinetozis sorununu minimize eden Valve'ın, bu teknolojiyi direkt olarak kendi geliştirdiği Steam VR isimli sanal gerçeklik gözlüğüne de aktaracağı söyleniyor.
Steam platformu ile masaüstü oyun dünyasını canlandıran Valve'ın sanal gerçeklik dünyası için yaptığı çalışmalar da büyük takdir topluyor.
http://www.trustedreviews.com/news/vive-vr-valve-s-gabe-newell-says-zero-per-cent-of-people-feel-sick-after-use Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1. sıkıntı 120 hz olup da her göze ayrı olacak o nedenle 240lık yapmalılar diye düşünmek yanlış. Zaten iki birim birbirinden bağımsız, direkt gözün önünde, active shutter gibi olmayacağı için 120hz ekran ise zaten her göze 120lik şekilde olabilecek, bir nevi pasif polarize gibi düşünülebilir zaten. Üreticiler 960*1080 çözünürlük falan diyebiliyorlar göz başına, polarizelerdeki gibi.
2. sıkıntı ise saatlerce oyun oynamak zaten yanlış bir durum. Daha da farklı noktası 1-2 saat oynayıp alınacak haz bayağı iyi olabileceği için düşünülen derecede dert olmaz gözlük kullanımı ama gerçekten ağırlık dengesi ve kafaya oturması, bu konudaki modülerlik önemli. Kişinin kafa tasına göre özelleşmesi önemli. Kaldı ki zaman içinde bu cihazlar daha minimal, daha hafif bir yapı alabilirler de. O nedenle aslında (size yönelik değil şimdi söyleyeceğim, zamanında çok çok daha sert bir şekilde karşısında duranlara) at gözlüğü kullanmayı bırakıp zaman içinde bu gözlükleri kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü imkanları normal bir ekrandan daha geniş hale getiriyor.
3. sıkıntı ise gözlüksüz 3d ile yine bu aynı şey değil. Baktığın ekran uzakta ise ve tamamen dünyanı çevreler yapıda değilse bununla aynı kefede tutmak imkansız. Bu cihazlar gözün önünde olup, görüş açısının yüksekliği ile de ilintili olarak sizi tamamen içine alması. Bu sayede aslında dünyadan kopmak var ki haberde bahsi geçen de bununla ilgili olabilecek sıkıntıların giderilebildiği.
Bir de eklemem lazım, kablosuz ve düşük gecikmeli, normal gözlükler kıvamına gelip de batarya problemi de olmayacak yapıdayken bu cihazlar büyük bir yaygınlaşma yapar aslında. Şu an ben de herkesin evine girip patlama yapar demiyorum. Sadece bu adımların karşısında daha önce parantez içinde belirttiğim gibi sert bir şekilde durmamak lazım. Hatta imkanımız varsa denemek, belki de çeşitli yollarla desteklemek lazım. Leap Motion'ın nasıl sanal gerçeklik cihazlarına destek vermesi gibi oyun yapımcıları ve evinde uğraşan kişiler de böyle şeyler için çeşitli yöntemler, olaylar geliştirebilmeli.