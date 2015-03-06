Valve, Vive VR isimli sanal gerçeklik gözlüğüyle kinetozis sorununu çözdüklerini belirtiyor

Oyun ve multimedya dünyasının son dönemde karşılaştığı en büyük donanım inovasyonlarından sanal gerçeklik gözlükleri, bildiğiniz üzere uzun süre kullanım sonucunda gözlerden iletilen harici verilerle iç kulaktaki denge merkezinde üretilen dahili verilerin uyuşmaması sonucu oluşan kinetozis (Motion Sickness) isimli bir sağlık problemi ortaya çıkartıyorlar. Halk arasında araç tutması olarak da adlandırılan bu sorun, sanal gerçeklik gözlüklerinin baş dönmesi, benizin solması, soğuk terleme, mide bulantısı ve kusma dahi yapmasına neden olabiliyor ve biraz da bu nedenle Oculus Rift gibi çözümlerin ticarileşme sürecinde gecikmeler yaşanıyor.

Bu konu hakkında New Yor Times ile yaptığı bir röportaj kapsamında, detaylarına burada değindiğimiz HTC ortaklığında geliştirilen Vive VR sanal gerçeklik gözlüğüyle kinetozis sorununu çözdüklerini belirten Valve şirketinin kurucusu efsane isim Gabe Newell, sanal gerçeklik teknolojisinin oluşturduğu konforsuz durumları ortadan kaldırmak için çok çalıştıklarını da sözlerine ekliyor. Çözüm olarak "Lighthouse" isimli bir hareket takip teknolojisi kullanan şirket, 70 adet hareket sensörleriyle kişinin 360 derecelik gerçek hareketlerini etkili bir şekilde haritalandırıyor ve ondan sonra sanal dünyaya aktarıyor. Sonuç olarak bu teknikle kinetozis sorununu minimize eden Valve'ın, bu teknolojiyi direkt olarak kendi geliştirdiği Steam VR isimli sanal gerçeklik gözlüğüne de aktaracağı söyleniyor.

Steam platformu ile masaüstü oyun dünyasını canlandıran Valve'ın sanal gerçeklik dünyası için yaptığı çalışmalar da büyük takdir topluyor.

http://www.trustedreviews.com/news/vive-vr-valve-s-gabe-newell-says-zero-per-cent-of-people-feel-sick-after-use