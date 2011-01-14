Ve BlackBerry Storm III'ün detayları üzerindeki örtüler de kaldırıldı

Gün geçmesin ki dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Research in Motion cephesinden yeni haberler gelmesin. Dün internette fotoğraflarıyla ve teknik özellikleriyle birlikte sırayla boy gösteren Dakota, Curve ''Apollo'' ve Torch II'nin ardından BlackBerry Storm III de ortaya çıktı.

1.2 GHz saat hızında işlemci ile 512 MB RAM'in gücünü arkasına alan Storm III, BlackBerry OS 6.1 işletim sistemini kullanıyor; OpenGL ES 2.0 desteği sunuyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSPA ile uyumlu çalışabilen akıllı telefonda 3.7 inç boyutlu 480x800 piksel dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Storm III'ün 480x800 piksel ekrana sahip ilk BlackBerry cihazı olduğu belirtilmekte. Telefonun göze çarpan diğer detayları arasında 5 megapiksel kamera, 1280x720 piksel (HD) video kayıt yeteneği, optik trackpad, 8 GB dahili bellek, Wi-Fi 802.11b/g/n bağlantısı, Bluetooth 2.1, ivme sensörü, mesafe sensörü ile 1230 mAh batarya bulunuyor.

BlackBerry Storm III'ün eylül ayına doğru piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

http://www.bgr.com/2011/01/14/exclusive-blackberry-storm-3-shows-up-tells-all/