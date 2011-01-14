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Ve BlackBerry Storm III'ün detayları üzerindeki örtüler de kaldırıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,8b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Gün geçmesin ki dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Research in Motion cephesinden yeni haberler gelmesin. Dün internette fotoğraflarıyla ve teknik özellikleriyle birlikte sırayla boy gösteren Dakota, Curve ''Apollo'' ve Torch II'nin ardından BlackBerry Storm III de ortaya çıktı.

1.2 GHz saat hızında işlemci ile 512 MB RAM'in gücünü arkasına alan Storm III, BlackBerry OS 6.1 işletim sistemini kullanıyor; OpenGL ES 2.0 desteği sunuyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSPA ile uyumlu çalışabilen akıllı telefonda 3.7 inç boyutlu 480x800 piksel dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Storm III'ün 480x800 piksel ekrana sahip ilk BlackBerry cihazı olduğu belirtilmekte. Telefonun göze çarpan diğer detayları arasında 5 megapiksel kamera, 1280x720 piksel (HD) video kayıt yeteneği, optik trackpad, 8 GB dahili bellek, Wi-Fi 802.11b/g/n bağlantısı, Bluetooth 2.1, ivme sensörü, mesafe sensörü ile 1230 mAh batarya bulunuyor.

BlackBerry Storm III'ün eylül ayına doğru piyasaya sürüleceği düşünülüyor.


http://www.bgr.com/2011/01/14/exclusive-blackberry-storm-3-shows-up-tells-all/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
java tabanlı bir sisteme istere 10 ghz saat hızı koysunlar yapabildikleri oldukca sınırlı olacak her zamanki gibi.
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aycanata 8 yıl

..Knight..






Gün geçmesin ki dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Research in Motion cephesinden yeni haberler gelmesin. Dün internette fotoğraflarıyla ve teknik özellikleriyle birlikte sırayla boy gösteren Dakota, Curve ''Apollo'' ve Torch II'nin ardından BlackBerry Storm III de ortaya çıktı.


1.2 GHz saat hızında işlemci ile 512 MB RAM'in gücünü arkasına alan Storm III, BlackBerry OS 6.1 işletim sistemini kullanıyor; OpenGL ES 2.0 desteği sunuyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSPA ile uyumlu çalışabilen akıllı telefonda 3.7 inç boyutlu 480x800 piksel dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Storm III'ün 480x800 piksel ekrana sahip ilk BlackBerry cihazı olduğu belirtilmekte. Telefonun göze çarpan diğer detayları arasında 5 megapiksel kamera, 1280x720 piksel (HD) video kayıt yeteneği, optik trackpad, 8 GB dahili bellek, Wi-Fi 802.11b/g/n bağlantısı, Bluetooth 2.1, ivme sensörü, mesafe sensörü ile 1230 mAh batarya bulunuyor.


BlackBerry Storm III'ün eylül ayına doğru piyasaya sürüleceği düşünülüyor.




Storm'a gelen eleştiriler üzerine çıkan Storm 2 Türkiye'ye gelmemişti. ben 2010 mayısında yurtdışından almıştım. Çok memnunum. Storm 3 2013 başında Türkiye'ye gelse almayı ciddi olarak düşünürüm.
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Windows10 8 yıl
sanırım bu telefon, nokia e6ya rakip olacak. her iki üreticide iş serisine multimedya özellikleri olarak daha çok yüklenmeye başladı.

çünkü e6 Symbian OS 5.2 (yeni symbian n8 deki gibi) aynı zamanda 320*240 yerine 640*480 çözünürlük kullanacak.

@aycanata: 2013 biraz abartı olmuş ancak yurtdışında htc desire hd nin çıkalı bir kaç olduğunu varsayarsak ve vodafone tr nin de yeni yeni htc desire (hd değil) sattığını göz önünde bulundurursak, pek de haksız sayılmazsınız.
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ataberk36ex 8 yıl
strom almak için baya uğraşmıştım tr de yokdu aldım sonra büyük hayal kırıklığı olmuştu ayrıca bu pilde hiç hemde hiç yeterli değil az yolda bırakmadı beni
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Tansydmr 8 yıl
arka tasarım zayıf olmuş sanki
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BarGoS 8 yıl
hayır. ekran kapasitif olucak. yani bastırmak yok. yumusak dokunuş yeterli
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hook1903 8 yıl
Ekran diğer stormlardaki gibi mi olucak acaba?
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BarGoS 8 yıl
blackberry forewer
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nassair 8 yıl
Batarya zayıf kalmış gibi sanki:/
Tasarımı güzel fena değil
Arkadaşlar teknolojidir bu yerinde durmaz..Nisan gelince de başka model duyururlar, miletin kafası yine karışık olur...Siz bugünü yaşayın alın piyasadaki size en uygun telefonu ve bu dertten kurtulun :D
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bozcan 8 yıl
kafam allak bullak oldu nisanda optimus 2x almayı düşünürken haziranda Atrix 4G gelcek dediler kimisi bekle biraz fiyatı düşsün der ben telefon almaya karar verdiğimde kafamda htc hd2 wardı hd2 lar eskidi ben hala telefon beyenemedim yarın ne çıkıcak belli değil :(
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Catharacta Skua 8 yıl
Bugün kac oldu sayamadım. Telefon üreticileri bir bir cıkartıyor ürünlerini. 9780 bekliyordum apolloyu gordum,motorolayi gordum
kafam allak bullak. Yinede 9780
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