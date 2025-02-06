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    Vivo X200 Ultra’nın tüm kamera detayları sızdırıldı

    Vivo’nun başarılı serisi X200 ailesine katılması beklenen süper güçlü cihazı Vivo X200 Ultra’nın kamera yetenekleri gün yüzüne çıktı. Peki X200 Ultra gerçekten güçlü bir kameraya sahip mi?

    Vivo X200 Ultra’nın tüm kamera detayları sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Vivo’nun yeni amiral gemisi modeli X200 Ultra, yakında tanıtılacak ve teknoloji dünyasında büyük ses getireceğe benziyor. Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station, cihazı deneyimlediğini belirterek bazı önemli detayları paylaştı.

    X200 Ultra’nın, 6.8 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü LTPO OLED ekranla geleceği söyleniyor. İnce çerçeveleri ve kavisli yapısıyla üst segment bir cihaz hissiyatı sunacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise oldukça iddialı bir sistem yer alacak. Dairesel kamera modülünde 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 200 MP periskop telefoto kamera bulunacak.

    Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak olan cihaz, performans anlamında da kullanıcıları tatmin edecek gibi görünüyor. Standart X200 ve X200 Pro modellerinin ise MediaTek Dimensity 9400 ile geleceği biliniyor. Pil tarafında da güçlü bir donanım söz konusu. X200 Ultra’nın 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldığı ve 90W kablolu, 50W kablosuz şarj desteğine sahip olacağı belirtiliyor.

    Vivo’nun bu modelle birlikte X200S’i de piyasaya sürmesi muhtemel. Dimensity 9400 Plus işlemcili bu modelin düz ekranlı bir tasarıma sahip olacağı ve ultrasonik parmak izi okuyucu ile geleceği söyleniyor. Siyah, beyaz, titanyum ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacağı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca X200 Pro Mini’nin mor renk seçeneğiyle gelebileceği ifade ediliyor.

    Vivo, özellikle kamera ve batarya tarafındaki yenilikleriyle amiral gemisi rekabetinde öne çıkmayı hedefliyor. Resmi tanıtım yaklaştıkça, cihaz hakkında daha fazla detayın netleşmesi bekleniyor.

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