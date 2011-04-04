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Ve Intel'in Core i7-2600K işlemcisiyle 6GHz barajı aşıldı

8 yıl
16b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Intel'in Core i7-2600K işlemcisiyle 6GHz barajı aşıldı
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Intel'in Sandy Bridge işlemci mimarisi ve 32nm üretim teknolojisi, pek çok kullanıcı için iddialı hız aşırtma skorlarının hava soğutma ile elde edilmesine olanak tanıyor. Bugün uzman kullanıcılar 5.5GHz'e kadar hava soğutma ile çıkabilirken, herhangi bir kullanıcı iyi bir anakart üzerinde sadece birkaç basit BIOS değişikliği ile 4.5-5GHz'e ulaşabiliyor.

Ancak söz konusu dünya rekorları olduğunda, Sandy Bridge jenerasyonunun AMD'nin Phenom II veya Intel'in bir önceki jenerasyonu kadar rekabetçi sonuçlar vermediği biliniyor. Hiç şüpke yok ki bu durumda en büyük etken donanım tarafındaki sınırlamalar zira özwllikle saat hızı yaratıcısının limitlendiği biliniyor.

Yukarıda belirttiğimiz nedenle, hız aşırtma için 7GHz barajı yıllar önce aşılmış olmasına rağmen Sandy Bridge tabanlı işlemcilerden henüz o seviyede sonuçlar elde edilemedi. Ancak önemli bir gelişme yaşandı ve Booooon rumuzlu Japon hız aşırtma profesyoneli, Core i7-2600K ile 6GHz barajını aşarak önemli bir başarıya imza attı.

Booooon'un çalışmasında detaylara inilince, anakart olarak Asus'un Maximus IV Extreme'in, bellek olaraksa Corsair'in 4GB kapasiteli çift kanal kitinin kullanıldığını görüyoruz. Çarpan kilidi açık olan işlemcinin çarpanı 56x, BCLK değeri ise 107.2MHz'e çıkartılırken, Sıvı Azot ile gerçekleştirilen çalışmada, işlemci geriliminin 1.68v seviyesine çıkartıldığını görüyoruz.

Hız aşırtma için hazırlanan Core i7-2600K işlemcisini 6003MHz'e çıkartan Booooon aynı hızda PiFast testini de tamamlarken, 12.25 saniye ile en yüksek üçüncü skora imza attı. Bu arada elde edilen sonuç itibariyle 6003MHz'de çalışan Core i7-2600K'nın sadece 6900MHz'de çalıştırılan 6 çekirdekli Core i7-990X'in gerisinde kaldığını da belirtelim.

Ve Intel'in Core i7-2600K işlemcisiyle 6GHz barajı aşıldı
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jiddi 8 yıl
Japanese master "Booooon" with the help of liquid nitrogen, using ASUS Maximus IV Extreme Republic of Gamers motherboard...
-
Sıvı Nitrojen kullanmış Japon hocamız, kullanmadan önce de 2 rekat namazını kılmıştır herhalde hocamız olarak :o hocam dedim... hocam dedi, koca adamsın bocalamazsın dedim... nedir bu "hoca" ayakları :)
-
Haberde sıvı azot denmiş ve yukarıda bir arkadaş kocaman fontla sıvı azot kullanıldığını yinelemiş ama kaynağım diyor ki sıvı nitrojen kullanılmış ! Kaynak sizindir dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz...
-
translate.googleusercontent.com/...
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emrebo 8 yıl

jiddi

Japanese master "Booooon" with the help of liquid nitrogen, using ASUS Maximus IV Extreme Republic of Gamers motherboard...
-
Sıvı Nitrojen kullanmış Japon hocamız, kullanmadan önce de 2 rekat namazını kılmıştır herhalde hocamız olarak :o hocam dedim... hocam dedi, koca adamsın bocalamazsın dedim... nedir bu "hoca" ayakları :)
-
Haberde sıvı azot denmiş ve yukarıda bir arkadaş kocaman fontla sıvı azot kullanıldığını yinelemiş ama kaynağım diyor ki sıvı nitrojen kullanılmış ! Kaynak sizindir dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz...
-
translate.googleusercontent.com/...



Azot ile Nitrojen aynı şeydir.Aralarında her hangi bir fark bulunmamakla beraber nitrojen azotun ingilizce ifade edilmiş şeklidir.

Burdaki kaynağa bir göz atın, tr.wikipedia.org/...
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Xagdas 8 yıl
Sandy Bridge'ler 'eksi' derecelerde iyi değil diyorlardı, olmuyor diyorlardı. Ne ayak? Sıvı Azot ile eksi derecelerde ne iş bu başarı?
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buraoca2 8 yıl

Cagdas dv6196

Sandy Bridge'ler 'eksi' derecelerde iyi değil diyorlardı, olmuyor diyorlardı. Ne ayak? Sıvı Azot ile eksi derecelerde ne iş bu başarı?


Aynen hocam. Önceki haberlerde sıvı azot kullanılmama nedeni olarak bunu öne sürüyorlardı. Şimdi ya haberde problem var; yada önceden söyledikleri yalandı. Sonuçta yeni rev. vs. de değil yani.
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syler23 8 yıl
bende yazıyı ilkbaşta okuyunca dedimki helal be hava soğutmayla 6ghz???? nerdeeee
hep extreme denemeler sıvı azot.. ev kullanıcısı için en fazla hava soğutma ile 4 ghz
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Necessa®i 8 yıl
LN2 kullanılmıyor heralde burda?
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CrySystem 8 yıl

Necessa®i

LN2 kullanılmıyor heralde burda?


Booooon'un çalışmasında detaylara inilince, anakart olarak Asus'un Maximus IV Extreme'in, bellek olaraksa Corsair'in 4GB kapasiteli çift kanal kitinin kullanıldığını görüyoruz. Çarpan kilidi açık olan işlemcinin çarpanı 56x, BCLK değeri ise 107.2MHz'e çıkartılırken, Sıvı Azot ile gerçekleştirilen çalışmada, işlemci geriliminin 1.68v seviyesine çıkartıldığını görüyoruz.

okuu
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theyapici 8 yıl
bunlar şey nasıl desem s_dik yarışıdır başka birşey değil
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Jangsoo 8 yıl
Sıvı Azot ile gerçekleştirilen çalışmada, işlemci geriliminin 1.68v seviyesine çıkartıldığını görüyoruz. Zaten havayla 4-5 Ghz olmuyormuydu bu işlemci :)
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DeistSuat 8 yıl
h t kapalı ...
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ugacomtr 8 yıl
4 thread 4 cores mi yazıyor ben mi yanlış okuyorum :S
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réber 8 yıl
acaba bu 6 ghz oc suz haline göre oyunlar da yüzde kaç fark eder
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emrebo 8 yıl
Helal olsun valla.Soğutma olarak sıvı soğutmamı yoksa LN2 mi kullandılar acaba??
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buraoca2 8 yıl

emrebo

Helal olsun valla.Soğutma olarak sıvı soğutmamı yoksa LN2 mi kullandılar acaba??


Hocam bildiğim kadarıyla LN2 kullanılamıyor Sandyler ile.
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