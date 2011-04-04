Ve Intel'in Core i7-2600K işlemcisiyle 6GHz barajı aşıldı

Intel'in Sandy Bridge işlemci mimarisi ve 32nm üretim teknolojisi, pek çok kullanıcı için iddialı hız aşırtma skorlarının hava soğutma ile elde edilmesine olanak tanıyor. Bugün uzman kullanıcılar 5.5GHz'e kadar hava soğutma ile çıkabilirken, herhangi bir kullanıcı iyi bir anakart üzerinde sadece birkaç basit BIOS değişikliği ile 4.5-5GHz'e ulaşabiliyor.

Ancak söz konusu dünya rekorları olduğunda, Sandy Bridge jenerasyonunun AMD'nin Phenom II veya Intel'in bir önceki jenerasyonu kadar rekabetçi sonuçlar vermediği biliniyor. Hiç şüpke yok ki bu durumda en büyük etken donanım tarafındaki sınırlamalar zira özwllikle saat hızı yaratıcısının limitlendiği biliniyor.

Yukarıda belirttiğimiz nedenle, hız aşırtma için 7GHz barajı yıllar önce aşılmış olmasına rağmen Sandy Bridge tabanlı işlemcilerden henüz o seviyede sonuçlar elde edilemedi. Ancak önemli bir gelişme yaşandı ve Booooon rumuzlu Japon hız aşırtma profesyoneli, Core i7-2600K ile 6GHz barajını aşarak önemli bir başarıya imza attı.

Booooon'un çalışmasında detaylara inilince, anakart olarak Asus'un Maximus IV Extreme'in, bellek olaraksa Corsair'in 4GB kapasiteli çift kanal kitinin kullanıldığını görüyoruz. Çarpan kilidi açık olan işlemcinin çarpanı 56x, BCLK değeri ise 107.2MHz'e çıkartılırken, Sıvı Azot ile gerçekleştirilen çalışmada, işlemci geriliminin 1.68v seviyesine çıkartıldığını görüyoruz.

Hız aşırtma için hazırlanan Core i7-2600K işlemcisini 6003MHz'e çıkartan Booooon aynı hızda PiFast testini de tamamlarken, 12.25 saniye ile en yüksek üçüncü skora imza attı. Bu arada elde edilen sonuç itibariyle 6003MHz'de çalışan Core i7-2600K'nın sadece 6900MHz'de çalıştırılan 6 çekirdekli Core i7-990X'in gerisinde kaldığını da belirtelim.