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5 ilginç NFT projesi

Kripto varlıklar yalnızca dijital paralardan ibaret değil. Dijital varlığınız bir kedi veya bir ses olabilir. Ethereum ağı kullanılarak oluşturulan NFT projeleri tüm bunlara imkan veriyor
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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1
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Kripto paralar ve Blockchain, teknolojinin bize sunduğu en ilginç yapılar arasında gösterilebilir. Sağladıkları imkanlar ve kolaylıklar onları daha ilgi çekici yapıyor. Bu yapılar, aynı zamanda kendi içlerinde de başka "garip" yapılar barındırıyor. 
NFT(Non-Fungible Tokens), dijital dünyanın, en garip ve en ilginç yenilikleri arasında. Bu yapı sayesinde; kripto öğeleri "üretebilir" ve "çirkin bir kediye" sahip olabilirsiniz.
Axiom Zen'in CryptoKitties'i ile başlayan bu kullanıcı deneyimleri,  teknoloji meraklılarının bir kripto para ile ya da başka kriptografik koleksiyon öğeleriyle takas edilebilen dijital varlıkları ortaya çıkardı.
Ethereum'un ERC-721 standardını kullanan ilk proje olan CryptoKitties, sektörün en büyük yatırımcılarından destek alarak bağımsız bir şirket haline gelmişti. CryptoKitties, kendi mantığıyla çalışan birçok projeye öncülük etti.
İşte en ilginç 7 NFT:
         1. CryptoCrystal
CryptoCrystals, bir çeşit kripto maden oyunudur. Taze kristaller elde etmenin yolu "madencilik" yapmaktır fakat bu, Bitcoin veya Ethereum tarzı bir madencilik. Kullanıcılar, şirketten "kazma" denen bir çeşit jeton alırlar ve kullanırlar. Bu kazma da değişken miktarda kristal üretilmesini sağlar.
Oyunun arkasındaki şirketin geliri kazma satışları. Oynamak isterseniz, siteye buradan ulaşabilirsiniz.
         2. CryptoVoxels    
Indie oyun geliştiricisi Ben Nolan, blok zincirinin kullanıcı deneyimini geliştirmeyi mümkün kıldığını fark ettiğinde insanların sahip olabileceği ve keşfedebileceği sanal dünyalar yaratmaya çalışıyordu. Bu sayede, sanal gerçeklik gözlükleriyle görünen üç boyutlu bir alan olan CryptoVoxels meydana geldi.
Nolan: "Yaklaşık 100.000 metrekarelik bir gelişim merkezimiz ve yaklaşık 100 parseli satıldı (ortalama fiyat 0.16 ETH)" dedi.
Oyunda, özel malzemeler satılıyor (örneğin avatarlara özel şapkalar, giysiler vs.). Ayrıca kullanıcılar, satın aldıkları arazilere bir yapı inşa edebiliyor. Oyun şu an siyah-beyaz olsa da renklendirilmesi düşünülüyor.
Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.
           3. HyperDragons
5 ilginç NFT projesi
 
Pokemon benzeri bir NFT projesi olan HyperDragons, küçük yaratıklar ile oynanan bir oyun.
Söz konusu bu oyun merkeziyetsizlikten yararlanıyor ve başka takımların projeleriyle etkileşime girebiliyor. Yani gerekli paylaşımlar sağlanırsa HyperDragons, CryptoKitties'i "yiyebilir". 
Oyunun oynanışı üç bölüme ayrılıyor; toplama, üreme, tüketme. Ejderhalar toplanıyor, etkileşime girebilenler arasında belirli işlemler yapılıyor ve ardından savaşlara giriliyor.
Oyunun arkasındaki ekip, dijital oyundaki arka planını ve tahsil edilebilir NFT'nin sunduğu iş modelini vurguluyor. White Paper, proje hakkında: "Bir ICO yerine sürdürülebilir bir gelir temelli model olduğuna inanıyoruz ve dijital koleksiyonların getirdiği yeniliği takdir ediyoruz" diyor. 
Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.
         4. Bird in the Shell 
5 ilginç NFT projesi
SuperRare, sanatçıların yeni dijital çalışmalar yaratmalarına ve eserlerini Ethereum ile satışa sunmalarına olanak tanıyan bir uygulama sunuyor. Sanat dünyasında "daha fazla zaman kazandıracak" bir şey. 
Bu NFT projesine buradan ulaşabilirsiniz.
         5. CryptoJingles 
5 ilginç NFT projesi
 
 Dijital bir nesnenin görüntüsünün olması zorunlu değil, sesi de olabilir.
Sırp şirket Decenter'da iki personel tarafından bir yan proje olarak oluşturulan CryptoJingles, 2017 sonunda kullanıma açıldı.
Kullanıcılar, samplelarını bir araya getirerek bir müzik eseri oluşturuyor ve bu eserlerini Ethereum üzerinden satışa sunuyorlar. Tıpkı bir müzik marketi gibi çalışan bu sistem oldukça kullanışlı.
Sistemin içerisinde birçok farklı enstrümanın oluşturduğu sample listeleri var. Bu NFT projesinin kullanıcıları, bu samplelar sayesinde kendi dijital varlıklarını ses biçiminde yapıyor ve onlara Ethereum üzerinden bir değer biçiyor.
Bu NFT projesine buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.coindesk.com/the-7-strangest-non-fungible-tokens-for-cryptos-collectors/ Yorum Yaz
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