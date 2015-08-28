Verimlilik odaklı Mac uygulaması Timer Blocks artık ücretsiz

Solid Eight Studios tarafından OSX 10.6.6 ve üzeri Mac sistemler için hazırlanan uygulamalarda Timer Blocks, kısa tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Oldukça basit bir arayüzle hazırlanan ve kişilerin verimli çalışmasına odaklanan Timer Blocks uygulaması, temel olarak farklı yapılacak listeleri oluşturulmasına imkan tanıyor. Benzerlerinden farklı olarak listeye eklenen bu görevler için zaman tuttabilen uygulama, böylece daha hızlı çalışılması ve konuya odaklanılması noktasında yüksek performans vaat ediyor.

Daha önce 3$'a satılan Timer Blocks, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edebiliyor.