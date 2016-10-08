Verizon, Yahoo’nun fiyatında indirim bekliyor

Bir dönemin lider internet devi Yahoo’nun artık satılma sürecine girdiğini bilmeyen yok. ABD’nin dev operatörü Verizon’un talip olduğu Yahoo için 5 milyar dolar civarında bir bedel istenmişti ancak son günlerde gündeme gelen bazı güvenlik sorunları satışı tehlikeye attı.

Güvenlik Sorunları

Hatırlanacağı üzere 2014 yılında büyük bir siber saldırıya uğrayan Yahoo’nun veri tabanından yaklaşık 500 milyon kullanıcıya ait verilerin çalındığı ortaya çıkmıştı. Hatta geçtiğimiz aylarda halen daha 200 milyon kullanıcının verilerinin karaborsada satıldığı da gündeme gelmişti.

Yine bir süre önce Yahoo’nun güvenlik şefinin gelen mailleri ABD istihbarat servislerinin incelemesine izin verdiği ve bunun anlaşılması sonrasında da istifa ettiği iddia edilmişti. Ardı ardına gelen güvenlik zafiyetleri Verizon’u da tedirgin etti.

Firmanın patronu Tim Armstrong’un yaşanan gelişmelerden dolayı hayal kırıklığına uğradığı ve fikir değiştirdiği ifade ediliyor. Armstrong, Yahoo’nun satış bedelinde bir indirim bekliyor ve bu gerçekleşmezse de tamamen vazgeçmeyi düşünüyor.

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Armstrong, Yahoo yöneticileri ile hareretli tartışmalar yürütüyor ve yöneticilerin şimdilik fiyatı düşürmek istemediği belirtiliyor. Henüz görüşmelerden ne sonuç çıkacak belli değil. Verizon, satın alım sonrasında Yahoo’nun reklam, içerik, arama ve mobil operasyonlarını AOL ile birleştirmeyi düşünüyordu.