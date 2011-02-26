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Verizon'un tepe yöneticisi: Apple'ın LTE destekli ürünleri gelecek

8 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Şubat ayından itibaren Apple ile çalışmaya başlayarak CDMA destekli iPhone 4'ü satışa sunan Verizon'un tepe yöneticisi Dan Mead, finans ve iş dünyası denildiğinde akla gelen ilk gazetelerden Wall Street Journal'a verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı.

iPhone 4 satışlarının %60'ının internetten yapıldığını bu yüzden mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşmadığını söyleyen Mead, "Eğer internetten satışa sunmamış olsaydık, çok daha farklı bir görüntü ile karşılaşırdık" derken, sattıkları iPhone 4 sayısını bir sonraki mali çeyrek sonuçlarında açıklayacaklarını belirtti.

Dan Mead'in en önemli açıklaması ile Apple'ın gelecek ürünleriyle ilgili oldu. LTE'nin önemini Apple'ın da farkettiğini dile getiren tepe yöneticisi, Apple'ın LTE destekli ürünlerinin yakında mağazalarından satışa sunulacağını söyledi.

Mead, bu cihazların neler olacağıyla ilgili bilgi vermekten kaçınırken; önümüzdeki hafta tanıtılacak iPad 2 ile Haziran ayında tanıtılacak olan 5.Nesil iPhone'un bu cihazlar olması muhtemel görünüyor. Özellikle Motorola Xoom'un iPad'e karşı en büyük avantajları arasında gözüken LTE desteğini, Apple'ın 2.Nesil iPad ile sunması halinde Xoom'un satışlarına önemli bir etki yapacaktır.


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BlessedSoul 8 yıl
Gelmek zorunda zaten, gelmezse Apple Kuzey Amerika'da fanboylardan başka müşteri bulamaz.
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Bukalemun 8 yıl
shiftdelete.net/...
incelemeye gerçekten bakmak gerek, LTE nin ucu APPLE ile daha açık gibi ve yayılmasıda hızlı olacak, zaten TR da trkcell ile gelirse direk 35 milyon abonem var diyen bu opr. le yine LTE önde olacak, 2011 haziran ve TR yayılması 2011 sonunu bulsada LTE çok daha iyi , WİMAX sanırım laptop larda kullanılacak.
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