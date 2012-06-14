Vertu yeni cep telefonu Constellation Smile'ı duyurdu

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Üst gelir grubu tüketicilere hitap eden ürün portföyüne sahip Vertu, Smile Train işbirliğiyle hazırladığı yeni cep telefonu Constellation Smile'ı duyurdu. Her bir Constellation Smile satışı karşılığında, ağız bölgesi kusurlarıyla dünyaya gelen bir çocuğun Smile Train tarafından ücretsiz ameliyatına, tedavisine katkıda bulunuluyor.
118.2 mm uzunluğunda, 54.5 mm genişliğinde, 12.2 mm kalınlığında ve 164 - 199 gram arası değişen ağırlıklarda tasarlanan Constellation Smile, 3.5-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel (nHD) çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 32 GB dahili flash bellek, çift LED flaşlı 8 megapiksel kamera, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, FM radyo, özel zil tonları ve 400 saate varan bekleme - 7 saate varan konuşma süresi vadeden bataryayla geliyor.
Vertu, Constellation Smile'ı farklı renk seçenekleriyle satmayı planlarken fiyata dair açıklama yapılmamış. Ancak fiyatın bütçeleri zorlayacağına kesin gözüyle bakılabilir.
http://www.vertu.com/en/collections/constellation/smile.aspx#the-partnership Yorum Yaz Paylaş Tweetle
....İdi. Sen o mesajı yazdığın gün Vertu satıldı...
"Nokia’nın lüks telefon markası Vertu’nun satışı için EQT ile anlaşmaya yakın olduğu dün daha yüksek sesle konuşulur hale gelmişti. Bugün ise anlaşmaya varıldığı bizzat Nokia tarafından kamuoyuna duyuruldu. Gelen haberler anlaşmanın 200 milyon avro karşılığında yapıldığını söylese de, Nokia cephesinden bu konuya dair bir doğrulama yapılmadı. Şirketten yapılan basın açıklamasında Vertu’nun %10 hissesinin Nokia’da kaldığı belirtildi.
Nokia, lüks telefon markası Vertu’ya yaklaşık 1,5 yıldır bir alıcı bulmaya çalışıyordu. Yatırım bankası Goldman Sachs’ın kasım ayında hazırladığı raporda Vertu’nun satışını ”elzem” olarak nitelemesinin ardından Nokia bu yöndeki çalışmalarına hız vermişti. Nokia, Vertu’ya ait rakamları ayrı olarak açıklamasa da EQT tarafından yapılan açıklamada markanın 2011 yılında 266 avroluk satış yaptığı belirtildi."
Koskoca şirket istese onu kendide yapardı.bence amaçları reklam.
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