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Vertu yeni cep telefonu Constellation Smile'ı duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,2b
1
15
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Üst gelir grubu tüketicilere hitap eden ürün portföyüne sahip Vertu, Smile Train işbirliğiyle hazırladığı yeni cep telefonu Constellation Smile'ı duyurdu. Her bir Constellation Smile satışı karşılığında, ağız bölgesi kusurlarıyla dünyaya gelen bir çocuğun Smile Train tarafından ücretsiz ameliyatına, tedavisine katkıda bulunuluyor.
118.2 mm uzunluğunda, 54.5 mm genişliğinde, 12.2 mm kalınlığında ve 164 - 199 gram arası değişen ağırlıklarda tasarlanan Constellation Smile, 3.5-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel (nHD) çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 32 GB dahili flash bellek, çift LED flaşlı 8 megapiksel kamera, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, FM radyo, özel zil tonları ve 400 saate varan bekleme - 7 saate varan konuşma süresi vadeden bataryayla geliyor.
Vertu, Constellation Smile'ı farklı renk seçenekleriyle satmayı planlarken fiyata dair açıklama yapılmamış. Ancak fiyatın bütçeleri zorlayacağına kesin gözüyle bakılabilir.

http://www.vertu.com/en/collections/constellation/smile.aspx#the-partnership Yorum Yaz
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__Tyler Durden__ 7 yıl en beğenilen
Valla zengin olsam da böyle bir telefon almam, görgüsüzlükten başka bir şey değil.
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TsG 7 yıl
Sosyal sorumluluk projesi olarak başarılı. Ancak cihaz Nokia 700'ün metal kapaklısı...
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darkaura 7 yıl
640*340 klasik symbian cozunulugu. Telefonun ozelliklerine her seyi yazmislar bir isletim sistemiyle islemci konmamis. Biliyorlar mallarini
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erci501 7 yıl
parasıyla rezil olmak böyle birşey 640 360
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imortho0308 7 yıl
Bugün ise anlaşmaya varıldığı bizzat Nokia tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OverClocK1ng 7 yıl
Pardus Linux
Vertu zaten Nokianın alt kuruluşu


....İdi. Sen o mesajı yazdığın gün Vertu satıldı...
"Nokia’nın lüks telefon markası Vertu’nun satışı için EQT ile anlaşmaya yakın olduğu dün daha yüksek sesle konuşulur hale gelmişti. Bugün ise anlaşmaya varıldığı bizzat Nokia tarafından kamuoyuna duyuruldu. Gelen haberler anlaşmanın 200 milyon avro karşılığında yapıldığını söylese de, Nokia cephesinden bu konuya dair bir doğrulama yapılmadı. Şirketten yapılan basın açıklamasında Vertu’nun %10 hissesinin Nokia’da kaldığı belirtildi.
Nokia, lüks telefon markası Vertu’ya yaklaşık 1,5 yıldır bir alıcı bulmaya çalışıyordu. Yatırım bankası Goldman Sachs’ın kasım ayında hazırladığı raporda Vertu’nun satışını ”elzem” olarak nitelemesinin ardından Nokia bu yöndeki çalışmalarına hız vermişti. Nokia, Vertu’ya ait rakamları ayrı olarak açıklamasa da EQT tarafından yapılan açıklamada markanın 2011 yılında 266 avroluk satış yaptığı belirtildi."
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BraVe_06 7 yıl
Şimdi bunun içine Symbian mı var? Alacağımdan değil de tamamen merakımdan soruyorum.
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savinelli 7 yıl
Tek yararlı bulduğum nokta: "Her bir Constellation Smile satışı karşılığında, ağız bölgesi kusurlarıyla dünyaya gelen bir çocuğun Smile Train tarafından ücretsiz ameliyatına, tedavisine katkıda bulunuluyor."
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Silent Guardian 7 yıl savinelli
ahmetaktas
Tek yararlı bulduğum nokta: "Her bir Constellation Smile satışı karşılığında, ağız bölgesi kusurlarıyla dünyaya gelen bir çocuğun Smile Train tarafından ücretsiz ameliyatına, tedavisine katkıda bulunuluyor."

Koskoca şirket istese onu kendide yapardı.bence amaçları reklam.
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Silent Guardian 7 yıl
Zengin olsam arabamın takozu olarak kullanabilirdim bu telefonu.Ne güzel gösteriş olurdu ha!
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sticer12 7 yıl
telefon diğer zengin telefonları gibi fazla boş görünmüyor özellikleri bana makul geldi :) ama fiyatınanın makul gelmeyeceği kesin:)
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Makaroncu 7 yıl
Kimse demiyoki aga bu nedir?
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