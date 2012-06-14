Vertu yeni cep telefonu Constellation Smile'ı duyurdu

Üst gelir grubu tüketicilere hitap eden ürün portföyüne sahip Vertu, Smile Train işbirliğiyle hazırladığı yeni cep telefonu Constellation Smile'ı duyurdu. Her bir Constellation Smile satışı karşılığında, ağız bölgesi kusurlarıyla dünyaya gelen bir çocuğun Smile Train tarafından ücretsiz ameliyatına, tedavisine katkıda bulunuluyor.



118.2 mm uzunluğunda, 54.5 mm genişliğinde, 12.2 mm kalınlığında ve 164 - 199 gram arası değişen ağırlıklarda tasarlanan Constellation Smile, 3.5-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel (nHD) çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 32 GB dahili flash bellek, çift LED flaşlı 8 megapiksel kamera, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, FM radyo, özel zil tonları ve 400 saate varan bekleme - 7 saate varan konuşma süresi vadeden bataryayla geliyor.



Vertu, Constellation Smile'ı farklı renk seçenekleriyle satmayı planlarken fiyata dair açıklama yapılmamış. Ancak fiyatın bütçeleri zorlayacağına kesin gözüyle bakılabilir.



http://www.vertu.com/en/collections/constellation/smile.aspx#the-partnership