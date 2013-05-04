Vertus ile kablolu hoparlörü kablosuza çevirin





Ev eğlence teknolojilerinde kablosuz ses sistemleri önemli bir yerde bulunuyor. Herhangi bir kablo karmaşasına girmeden kullanıcıların cihazlarından sesi sisteme aktarması büyük kolaylık sağlıyor.





Vertus adlı bir proje, evinde kablolu hoparlörü olan ve kablosuz olarak kullanmak isteyen tüketicileri hedefliyor. Projede ses sistemlerinin 3.5mm jak girişine takılan bir Bluetooth tabanlı ses alıcısı kullanılıyor. Bu alıcı herhangi bir ses sistemini kablosuz ses sistemine dönüştürebiliyor. İsterseniz aparat ile kulaklığınızı da kablosuz hale getirebiliyorsunuz.





Projenin dikkat çekici kısmı ise DSS çift sistem akışını desteklemesi. Bunun için iki adaptöre ihtiyaç duyuluyor. Böylece ilk takılan adaptör sağ veya sol kanalı alırken, diğer kanalı ikinci adaptöre aktarıyor ve stereo bir ses sistemi elde ediliyor. Adaptörler TrueWireless Stereo teknolojisini de destekliyor ve ses tecrübesini en üst düzeye çıkarıyor.





Projenin tamamlanması için 40000$ gerekli ve şu ana kadar 18000$ toplandı. 29$ bağış ile bir adet Vertus adaptör hediye ediliyor.

http://www.kickstarter.com/projects/119477083/vertus-same-bluetooth-audio-on-two-different-speak