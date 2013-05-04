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Vertus ile kablolu hoparlörü kablosuza çevirin

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Vertus ile kablolu hoparlörü kablosuza çevirin

Ev eğlence teknolojilerinde kablosuz ses sistemleri önemli bir yerde bulunuyor. Herhangi bir kablo karmaşasına girmeden kullanıcıların cihazlarından sesi sisteme aktarması büyük kolaylık sağlıyor.

Vertus adlı bir proje, evinde kablolu hoparlörü olan ve kablosuz olarak kullanmak isteyen tüketicileri hedefliyor. Projede ses sistemlerinin 3.5mm jak girişine takılan bir Bluetooth tabanlı ses alıcısı kullanılıyor. Bu alıcı herhangi bir ses sistemini kablosuz ses sistemine dönüştürebiliyor. İsterseniz aparat ile kulaklığınızı da kablosuz hale getirebiliyorsunuz. 

Projenin dikkat çekici kısmı ise DSS çift sistem akışını desteklemesi. Bunun için iki adaptöre ihtiyaç duyuluyor. Böylece ilk takılan adaptör sağ veya sol kanalı alırken, diğer kanalı ikinci adaptöre aktarıyor ve stereo bir ses sistemi elde ediliyor. Adaptörler TrueWireless Stereo teknolojisini de destekliyor ve ses tecrübesini en üst düzeye çıkarıyor.

Projenin tamamlanması için 40000$ gerekli ve şu ana kadar 18000$ toplandı. 29$ bağış ile bir adet Vertus adaptör hediye ediliyor.

http://www.kickstarter.com/projects/119477083/vertus-same-bluetooth-audio-on-two-different-speak Yorum Yaz
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joevitti 6 yıl
Logitech'in Wireless Speaker Adapter ürününü (http://www.logitech.com/tr-tr/product/wireless-speaker-adapter?crid=47) kullanıyorum yaklaşık 2 aydır.
2 adet cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarım bluetooth ile eşleştirilmiş bir şekilde çok güzel çalışıyor. Evin her yerinden istediğim cihazla müzik dinleyebiliyorum.
Telefonu kabloyla cihaza esir bırakmak zorunda kalmıyorsunuz. Aynı anda iki cihaz bağlanamadığından ve eşleştirmek için cihazın üzerindeki düğmeyi kullanmak şartı olduğundan istenmeyen hiçbir karışıklık olmuyor.
Önemli olan nokta ise Türkiye'de inanılmaz fiyat farkları var. Ben 47TL'ye aldım şu an bazı sitelerde 90'a da satan var 150'ye de, mutlaka araştırın.
Sonuç olarak tavsiye ederim.
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Nokia Specialist 6 yıl
wirelles her yerde
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maglev45 6 yıl
OverClocK1ng
İyi de bunun gibi bir şey zaten vardı. Hem de şekli bile aynı gibi. Geçen sene Jabra BT620s Bluetooth Stereo kulaklık almıştım. Onun yanında bundan gelmişti. Müzik dinleyeceğin isterse televizyon isterse normal PC olsun, eşleştirdikten sonra buna girdiğin stereo yayını bluetooth tan yayıp, kulaklıkla dinlemeni sağlıyordu. Bunlar da yeniden icat etmişler. Tek farkı kulaklık girişinin direk girmesi. Jabranın verdiğinde kısa bir uzatması da vardı. Soldaki:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu tam tersi. Bilgisayarından, cep telefonundan bluetooth ile aldığın sesi, istediğin bir hoparlörden dinlemeni sağlıyor. Ama bu da daha önce yapılmış bir şey, fakat bu ürün yanında bir usb adaptör gerektirdiğinden o kadar kullanışlı değil ve bir süre kullanmayınca takılıyormuş gibi sesler çıkartıyor. Bağlantıyı kesip tekrar bağlanmak gerekiyor. Bu da film izlerken sıkıntı yapıyor insana. aliexpress.com/...
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OverClocK1ng 6 yıl
Haa anladım. Yani diyorsun ki telefonla çaldığın sesi küçük alıcı alı hoparlöre veriyor.
Fena değilmiş. Zira çok iyi hoparlörü olan ama cep telefonundan kablosuz olarak şarkı dinlemek isteyenler için falan epey işe yarar.
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lyridder 6 yıl
Güzel projeymiş, kickstarter dışında da yaygınlaşır umarım.
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acbold 6 yıl
Alıcı ve istemci şeklinde olması gerek. Şarj konusunda ise m-usb çıkışlı,usb port tv ye takılarak şart edilebilir. Eğer istemci TV,PC,PDA olursa sadece akıllı(smart) olanlar faydalanabilir Kİ aynısı da olmasa bu projeye yakın ürünler @OverClocK1ng 'in bahsettiği gibi piyasada bulunuyor.
1 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 6 yıl acbold
acbold
Alıcı ve istemci şeklinde olması gerek. Şarj konusunda ise m-usb çıkışlı,usb port tv ye takılarak şart edilebilir. Eğer istemci TV,PC,PDA olursa sadece akıllı(smart) olanlar faydalanabilir Kİ aynısı da olmasa bu projeye yakın ürünler @OverClocK1ng 'in bahsettiği gibi piyasada bulunuyor.

Resmini verdiğim cihaz, kulaklık çıkışından ne ses alırsa direkt olarak bluetooth olarak yayın yapıyor.

Önceden cihaz ile bluetooth kulaklığını eşleştiriyorsun. Veya neyi istersen. Böylece yayın yaparken önceden eşleştirdiğin neyse artık, ondan sesi alıyorsun.
Jabra 620s in yanında veriyorlardı. Ben de onla eşleştiriyordum. Böylece neye takarsan tak, taktığın anda ses başlıyordu.

Yukarıdaki yeni bir sistem falan değil yani..
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OverClocK1ng 6 yıl
İyi de bunun gibi bir şey zaten vardı. Hem de şekli bile aynı gibi. Geçen sene Jabra BT620s Bluetooth Stereo kulaklık almıştım. Onun yanında bundan gelmişti. Müzik dinleyeceğin isterse televizyon isterse normal PC olsun, eşleştirdikten sonra buna girdiğin stereo yayını bluetooth tan yayıp, kulaklıkla dinlemeni sağlıyordu. Bunlar da yeniden icat etmişler. Tek farkı kulaklık girişinin direk girmesi. Jabranın verdiğinde kısa bir uzatması da vardı.

Soldaki:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Hüsnü008 6 yıl
şarjlı değilse, pile ihtiyacı yoksa alınası birşey
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