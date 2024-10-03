Sony LinkBuds Speaker duyuruldu

Sony LinkBuds Speaker özellikleri ve fiyatı
Sony LinkBuds Speaker kablosuz hoparlör ekosistemi desteklemek için hazırlanmış. Sony LinkBuds Open, Fit ve LinkBuds S kulaklık modellerinden hızlı bir şekilde hoparlöre geçiş yapılabiliyor. Örneğin eve geldiğinizde kulaklığı çıkarırsanız müzik otomatik olarak hoparlöre yönlendiriliyor.
Bir tweeter ve X-Balanced woofer barındıran hoparlör pasif radyatörlere sahip. Sound Connect uygulaması ile ekolayzır ve bass ayarları yapılabiliyor. Fiziksel tuş ile müzik servisleri arasından seçim yapabiliyorsunuz.
Tek şarj ile orta ses seviyesinde 25 saate, full ses seviyesinde 6 saate kadar kullanılabilen hoparlörün bir de şarj ünitesi mevcut. Sony LinkBuds Speaker kablosuz hoparlör 180$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.