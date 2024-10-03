Sony LinkBuds Speaker duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Sony LinkBuds Speaker kablosuz hoparlör güçlü ses seviyesi ile ev ortamında kullanıcılara iyi bir tecrübe sunmayı amaçlıyor. Firmanın yeni kulaklık modelleri ile de senkronize bir şekilde çalışıyor.

Sony LinkBuds Speaker özellikleri ve fiyatı

Sony LinkBuds Speaker kablosuz hoparlör ekosistemi desteklemek için hazırlanmış. Sony LinkBuds Open, Fit ve LinkBuds S kulaklık modellerinden hızlı bir şekilde hoparlöre geçiş yapılabiliyor. Örneğin eve geldiğinizde kulaklığı çıkarırsanız müzik otomatik olarak hoparlöre yönlendiriliyor.

Sony LinkBuds Open tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 46 dk. önce eklendi

Bir tweeter ve X-Balanced woofer barındıran hoparlör pasif radyatörlere sahip. Sound Connect uygulaması ile ekolayzır ve bass ayarları yapılabiliyor. Fiziksel tuş ile müzik servisleri arasından seçim yapabiliyorsunuz.

Tek şarj ile orta ses seviyesinde 25 saate, full ses seviyesinde 6 saate kadar kullanılabilen hoparlörün bir de şarj ünitesi mevcut. Sony LinkBuds Speaker kablosuz hoparlör 180$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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Sony LinkBuds Speaker tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı