Edifier yeni oyuncu hoparlörünü duyurdu

Edifier G2500 özellikleri ve fiyatı
Edifier G2500 oyuncu sistemi 53mm tam mesafe çift neodim sürücüler ile geliyor. Çift refleks tüp akustik sistemi sayesinde zengin ve yoğun bir bass elde etmek mümkün. Hoparlör ayrılabilir bir mikrofonla geliyor ve akustik yankı engelleme teknolojisi berrak bir görüşme sağlıyor.
Entegre DSP yongası ile hassas bir ses işleme yapan sistem 7.1 surround ses desteği sunuyor. TempoFlow RGB teknolojisi, ses ile senkronize olan 12 farklı dinamik aydınlatma efekti barındırıyor. Kullanıcı bu efektleri yazılım ile özelleştirebiliyor.
Sağ ve sol hoparlörler 2.5W sürücü ile desteklenmiş. USB ses kartı ve Bluetooth 5.4 bağlantılarını kullanan hoparlör 41$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu. Modelin global fiyatı henüz bilinmiyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir