Edifier yeni oyuncu hoparlörünü duyurdu

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Tam Boyutta Gör Ses ürünleri pazarında payını giderek büyüten Edifier markası, oyunculara yönelik olarak yeni bir masa üstü hoparlör duyurdu. Edifier G2500 oyuncu ses sistemi uygun fiyata tatmin edici özellikler sunuyor.

Edifier G2500 özellikleri ve fiyatı

Edifier G2500 oyuncu sistemi 53mm tam mesafe çift neodim sürücüler ile geliyor. Çift refleks tüp akustik sistemi sayesinde zengin ve yoğun bir bass elde etmek mümkün. Hoparlör ayrılabilir bir mikrofonla geliyor ve akustik yankı engelleme teknolojisi berrak bir görüşme sağlıyor.

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Entegre DSP yongası ile hassas bir ses işleme yapan sistem 7.1 surround ses desteği sunuyor. TempoFlow RGB teknolojisi, ses ile senkronize olan 12 farklı dinamik aydınlatma efekti barındırıyor. Kullanıcı bu efektleri yazılım ile özelleştirebiliyor.

Sağ ve sol hoparlörler 2.5W sürücü ile desteklenmiş. USB ses kartı ve Bluetooth 5.4 bağlantılarını kullanan hoparlör 41$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu. Modelin global fiyatı henüz bilinmiyor.



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