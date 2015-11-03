55 bin dolarlık kulaklık: Sennheiser Orpheus

Sennheiser mühendisleri tarafından 1990 yılında dünyanın en iyi kulaklığı duyuruldu. Orpheus ismindeki bu ürün, harici amplifikatörü ve 16,000$'lık fiyatı ile Odyofil'lerin en büyük hayalleri arasında yer alıyordu. Şuan 300 adet olduğu belirtilen ve günümüzde 30,000$'a civarında satılan Sennheiser Orpheus, yerini çok uzun zamandır geliştirilen yeni Orpheus'e bıraktı.

Sennheiser'ın Almanya merkezli olarak çoğu parçası elde üretilen yeni kulaklığı Orpheus, ilk model ile bazı benzerlikler taşıyor. Mobil kullanıma yönelik olmayan ve beraberinde gelen amplifikatör ile kendisine özel bir yeri hakeden kulaklık, kafa üstü formundaki yapısıyla kulağı tam olarak içerisine alıyor ve mermer taban bölümüyle de yapı kaynaklı gürültüyü minimum seviyeye indiriyor.

Teknik olarak olabilecek en iyi ses kalitesine odaklanan ve belirtildiği kadarıyla yüzde 0.01 toplam harmonik bozulma seviyesi bulunan yeni Orpheus, ESS SABRE ES9018 ses işlemcisi üzerine kuruluyor ve bu işlemci 8 dahili DAC (Dijital Analog Çevirici) kullanarak 32-bit 384 kHz ses işleme gerçekleştirebiliyor. Kulaklık Sennheiser'a göre insan kulağının duyma kapasitesinden daha alçak ve yüksek frekanslar arasında çalışma gösteriyor.

Hemen her noktasında yüksek kaliteli kablo ve gümüş ile altın gibi kaplama malzemeleri kullanılan 2015 Sennheiser Orpheus, bu kalite seviyesiyle tahmin edebileceği üzere hiç de ucuz bir fiyat etiketi taşımıyor. Oldukça lüks otomobiller ile yarışan kulaklık, tam 55,000$ fiyat ile 2016'nin ortalarında satışa çıkıyor.

http://www.businessinsider.com/new-sennheiser-orpheus-headphones-cost-about-55000-2015-11