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55 bin dolarlık kulaklık: Sennheiser Orpheus

Odyofil'lerin yakında tanıdığı kulaklık modellerinden Sennheiser Orpheus, uzun süre sonra yenilenen versiyonuyla yeniden en iyisi ve pahalısını isteyenlerin karşısına çıkıyor.
3 yıl
7,4b
1
32
Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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55 bin dolarlık kulaklık: Sennheiser Orpheus

Sennheiser mühendisleri tarafından 1990 yılında dünyanın en iyi kulaklığı duyuruldu. Orpheus ismindeki bu ürün, harici amplifikatörü ve 16,000$'lık fiyatı ile Odyofil'lerin en büyük hayalleri arasında yer alıyordu. Şuan 300 adet olduğu belirtilen ve  günümüzde 30,000$'a civarında satılan Sennheiser Orpheus, yerini çok uzun zamandır geliştirilen yeni Orpheus'e bıraktı.
Sennheiser'ın Almanya merkezli olarak çoğu parçası elde üretilen yeni kulaklığı Orpheus, ilk model ile bazı benzerlikler taşıyor. Mobil kullanıma yönelik olmayan ve beraberinde gelen amplifikatör ile kendisine özel bir yeri hakeden kulaklık, kafa üstü formundaki yapısıyla kulağı tam olarak içerisine alıyor ve mermer taban bölümüyle de yapı kaynaklı gürültüyü minimum seviyeye indiriyor.
55 bin dolarlık kulaklık: Sennheiser Orpheus
 
Teknik olarak olabilecek en iyi ses kalitesine odaklanan ve belirtildiği kadarıyla yüzde 0.01 toplam harmonik bozulma seviyesi bulunan yeni Orpheus, ESS SABRE ES9018 ses işlemcisi üzerine kuruluyor ve bu işlemci 8 dahili DAC (Dijital Analog Çevirici) kullanarak 32-bit 384 kHz ses işleme gerçekleştirebiliyor. Kulaklık Sennheiser'a göre insan kulağının duyma kapasitesinden daha alçak ve yüksek frekanslar arasında çalışma gösteriyor.
Hemen her noktasında yüksek kaliteli kablo ve gümüş ile altın gibi kaplama malzemeleri kullanılan 2015 Sennheiser Orpheus, bu kalite seviyesiyle tahmin edebileceği üzere hiç de ucuz bir fiyat etiketi taşımıyor. Oldukça lüks otomobiller ile yarışan kulaklık, tam 55,000$ fiyat ile 2016'nin ortalarında satışa çıkıyor.
55 bin dolarlık kulaklık: Sennheiser Orpheus
 

http://www.businessinsider.com/new-sennheiser-orpheus-headphones-cost-about-55000-2015-11 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Specialist 3 yıl en beğenilen
Kargo ücretsizse sıcak gibi..
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BekirHan 3 yıl
Vay be ESS ha! Yıl 1994, ilk pc' min ses kartı ESS marka idi ve ISA slottan anakarta bağlanıyordu. O zamanlar google, torrent vs yoktu. Ses kartının sürücüsünün olduğu disketi kaybettiğimde sürücü inf dosyasını bulmak için 20 günümü harcamıştım. Yaşlanıyoruz sanırsam. Neyse konuyu dağıtmayalım :D
Vay be ESS ha! Yıl 1994, ilk pc' min ses kartı ESS marka idi ve ISA slottan anakarta bağlanıyordu. O zamanlar google, torrent vs yoktu. Ses kartının sürücüsünün...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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burrnn 3 yıl
cngzmls
Odyofil ne la embesil gibi?

"audiophile"
Yanıtla +5
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orithyia 3 yıl
ne var canım bi araba fiyatı
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spaydix 3 yıl
o paraya amerikada ev alır ıcınede 5 tane cıtır kız koyar harem kurarım
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DH Specialist 3 yıl
Bu paraya toplama pc yapılır gta yı en yüksek ayarda açar
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deoksiriboz1000 3 yıl
Bu paraya toplama pc yapılır gta yı en yüksek ayarda açar diyecek liseliler gelir şimdi.
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burrnn 3 yıl
cngzmls
Odyofil ne la embesil gibi?

"audiophile"
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Redunay 3 yıl
Kaptım hemen bi tane haber için teşekkürler
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fotifoti 3 yıl
HBnim gibi hiç duyamayan da var :) kulağının hakkını verene saygım sonsuz :)
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amuse 3 yıl
Bir önceki vardı bunuda çıksın hemen alıcam bence fiyatında gayet makul acaba 2 tanemi alsam biri bozulursa falan
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JMaharaja 3 yıl
Bu vb haberlerin arttığı bir audiophill kısmı yapsanızda bizlerde takip etsek?
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muticoo 3 yıl
"Yetişkinlerin erişemeyeceği yerlere koyunuz.!" :D
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Görende bu kulaklığı alıp telefona bağlayın diye üretiliyor zannedecek. bu kulaklığı alan adam bu işten para kazanıyordur. onun parasını da 1-2 gecede çıkarır muhtemelen.

Yine forumun bilirleri mundara çevirmiş ürünü. Sorsak kaç kere üst seviye kulaklıkla müzik dinlediniz veya müzik yarattınız diye salyaları akarak bakacaklar.
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