Vestel Venus 2 görüntülendi mi ?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı sayın Fikri Işık, Manisa'daki temasları çerçevesinde Vestel'in üretim tesislerini de gezdi. Kendisine, Vestel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun eşlik ettiği ziyaret kapsamında yerli üretim kavisli televizyonlardan Vestel'in üretim yaptığı pek çok alandaki gelişmeler aktarıldı.
Ziyaret esnasında Vestel'in, Türkiye'nin teknolojiye en fazla yatırım yapan markalar arasında olduğunu kaydeden ve bunun kendilerini gururlandırdığını söyleyen Fikri Işık, TÜBİTAK'ta yaptıkları yerli telefon çağrısına 8 firmanın yanıt verdiğini ve bunlardan üçünün donanım diğer 5 firmanın ise yazılım tarafında çalışmak istediğini söyledi.
Bilindiği üzere yerli telefon olarak tanıtılan tüm telefonlar, Vestel City'deki üretim bantlarından çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Almanya'daki IFA Fuarı'nda Venus serisi akıllı telefonlarını duyuran Vestel, %53 civarı yerlilik oranını yakaladığını ve satış performansına bağlı olarak başta pil olmak üzere diğer bileşenleri de burada üretmek istediğini söylemişti.
Yeni nesil akıllı telefonlarını Venus 2 olarak duyurması beklenen şirket, kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdürüyor. Qualcomm ile yakın işbirliği yapan hatta yerli telefon seslerinin giderek yükselmesinden sonra Qualcomm'un da ülkemizde ciddi bir destek programı başlattığı süreçte Vestel, muhtemelen Eylül ayında yeni telefonlarını duyurabilir.
Ahmet Nazif Zorlu, meraklı kişiliği ve şirketinde geliştirilen tüm ürünleri yakından takip etmesiyle biliniyor. Sayın Fikri Işık'ın ziyareti esnasında Ahmet Nazif Zorlu'nun kullandığı telefon, akıllara Vestel Venus 2'yi getirdi zira telefonun kamera konumlandırması, şirketin ürün gamındaki diğer telefonlara uymuyor. Vestel çalışanları geçen sene üst seviye cihaz planlamasında olduklarını da söylemişti. Açıkçası Venus 2 ailesinde en azından Snapdragon 615 sınıfı 8 çekirdekli işlemci kullanılan yeni model veya modeller görebiliriz, ancak kesin bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek.
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Bukadar ağır hareket edeceklerse hiç girmesinler bu sektör tv sektörü gibi değil sürekli gelişiyor.
Hocam millet o kadar Vestel almayın, dandik, kötü derken ben inanıyordum bir şeyler yapacaklarına. Ama vakit geçti, fiyatı olsun, verilen güncellemeler olsun, arayüz vs. olsun durumu ortada. Yani rakip markalara vergi koydurabilecek derecede arkasında devlet gücü varken, piyasada bu durumda olmaları çok çelişkili bir durum. Geçtiğimiz haftalarda çıkan malum "yerli" arabanın çıkış amacı/olayı neyse, buda aynı mesele. Yazık diyorum, diyecek başka bir şey yok.
Durum böyleyken bu firmanın yeni telefon çıkartacağını düşünmek biraz yersin kalıyor.
Adam iPhone ile bir tutuyor çöpstel'i.
Anlaşılan kendi patronundan memnunsun. Çalıştığın şirketin ismini ver de, Vestel çalışanları iş başvurusunda bulunsun.
VESTEL VENUS R SERİSİ 5.0-5.5 ve S SERİSİ 5.0
forum.donanimhaber.com/...
Hocam İnsan ykendisini ifade etme biçimiyle belli olur. 2 kuruşluk yazıyla kimseye hava yapmaya ihtiyacımız yok. ve artık lütfen cevap vermeyin. Ben vermeyeceğim.
Bu arada Milli ve manevi değerler bizim herşeyimizdir. ve bunları siyasete alet eden sizin gibi insanlara karşı da vazifelerimni bilirim.
O kadar yazıya karşılık yazdığınız tek şey %53 yerli kelimesi yazık. Ben şuyum buyum demedim size açıkça kanıtlarla yazımı yazdım belliki siz kendinizi muhafazakar gören bana dokunmayan yılan bin yaşasın insanlardansınız. Ve ben ezik olmaya razıyım , milletimizi dolandıranlara ve onları savunanlara karşı ezik olmaya fakat araştırmaya okumaya ayda en az 1 kitap bitirmeye razıyım. Günde en az 2 gazete takip edip olayların arkasında neler oluyor diye düşünmeye razıyım. Siz varın düşünmeyin. ve son birkaç şey Vestel de 10 yıl çalışmış bir işçinin maaşı ne kadar buna cevap verebilir misiniz? kullanılan plastiğin ve devre kartın kalitesini söyleyebilir misiniz? Söyleyemsessiniz çünkü elalem öyle dedi diye inanıyorsunuz. Size hayatınızda mutluluklar dilerim İnşaallah okuduğunuz Kitabın birgün ne anlatmak istediğini anlarsınız.
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