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Vestel Venus 2 görüntülendi mi ?

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
11,8b
1
253
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vestel Venus 2 görüntülendi mi ?
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı sayın Fikri Işık, Manisa'daki temasları çerçevesinde Vestel'in üretim tesislerini de gezdi. Kendisine, Vestel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun eşlik ettiği ziyaret kapsamında yerli üretim kavisli televizyonlardan Vestel'in üretim yaptığı pek çok alandaki gelişmeler aktarıldı.
Ziyaret esnasında Vestel'in, Türkiye'nin teknolojiye en fazla yatırım yapan markalar arasında olduğunu kaydeden ve bunun kendilerini gururlandırdığını söyleyen Fikri Işık, TÜBİTAK'ta yaptıkları yerli telefon çağrısına 8 firmanın yanıt verdiğini ve bunlardan üçünün donanım diğer 5 firmanın ise yazılım tarafında çalışmak istediğini söyledi. 
Bilindiği üzere yerli telefon olarak tanıtılan tüm telefonlar, Vestel City'deki üretim bantlarından çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Almanya'daki IFA Fuarı'nda Venus serisi akıllı telefonlarını duyuran Vestel, %53 civarı yerlilik oranını yakaladığını ve satış performansına bağlı olarak başta pil olmak üzere diğer bileşenleri de burada üretmek istediğini söylemişti.
Yeni nesil akıllı telefonlarını Venus 2 olarak duyurması beklenen şirket, kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdürüyor. Qualcomm ile yakın işbirliği yapan hatta yerli telefon seslerinin giderek yükselmesinden sonra Qualcomm'un da ülkemizde ciddi bir destek programı başlattığı süreçte Vestel, muhtemelen Eylül ayında yeni telefonlarını duyurabilir.
Ahmet Nazif Zorlu, meraklı kişiliği ve şirketinde geliştirilen tüm ürünleri yakından takip etmesiyle biliniyor.  Sayın Fikri Işık'ın ziyareti esnasında Ahmet Nazif Zorlu'nun kullandığı telefon, akıllara Vestel Venus 2'yi getirdi zira telefonun kamera konumlandırması, şirketin ürün gamındaki diğer telefonlara uymuyor. Vestel çalışanları geçen sene üst seviye cihaz planlamasında olduklarını da söylemişti. Açıkçası Venus 2 ailesinde en azından Snapdragon 615 sınıfı 8 çekirdekli işlemci kullanılan yeni model veya modeller görebiliriz, ancak kesin bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek. 

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oray 4 yıl en beğenilen
Vestelden omrum boyunca bir mal almayi planlamiyorum...
2 Yanıt Yanıtla +141
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Volkanbaba 4 yıl
Umrumuzda değil
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Tazmanya cenevarı 4 yıl
Vestel bile telefon sızdırıyo
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1 Avatar
bozok6666 4 yıl
Vestel telefon sektörüne çok kötü zamansız giriş yaptı ikinci versiyon 2gb ramlı telefon hala çıkmadı bundada geç kalacak artık piyasa 3gb ve 4gb ramlı telefonlara yöneldi.

Bukadar ağır hareket edeceklerse hiç girmesinler bu sektör tv sektörü gibi değil sürekli gelişiyor.
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Biyturs_OnSr 4 yıl bozok6666
bozok6666

Vestel telefon sektörüne çok kötü zamansız giriş yaptı ikinci versiyon 2gb ramlı telefon hala çıkmadı bundada geç kalacak artık piyasa 3gb ve 4gb ramlı telefonlara yöneldi.

Bukadar ağır hareket edeceklerse hiç girmesinler bu sektör tv sektörü gibi değil sürekli gelişiyor.

Hocam millet o kadar Vestel almayın, dandik, kötü derken ben inanıyordum bir şeyler yapacaklarına. Ama vakit geçti, fiyatı olsun, verilen güncellemeler olsun, arayüz vs. olsun durumu ortada. Yani rakip markalara vergi koydurabilecek derecede arkasında devlet gücü varken, piyasada bu durumda olmaları çok çelişkili bir durum. Geçtiğimiz haftalarda çıkan malum "yerli" arabanın çıkış amacı/olayı neyse, buda aynı mesele. Yazık diyorum, diyecek başka bir şey yok.

Durum böyleyken bu firmanın yeni telefon çıkartacağını düşünmek biraz yersin kalıyor.
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Hann- 4 yıl
Güzel telefon fiyatı uygunsa alınır düşmanlığın lüzumu yok
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kırmızı panda 4 yıl
Vestel fanı göreceğim aklıma bile gelmezdi vallahi.
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isikayhan 4 yıl
Ekstra vergi gelince birçok kişi bunlara mahkum olacak maalesef
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beckhir.36 4 yıl
Toplama iphone dan iyi duruyor umarim basarili olur
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mkyb 4 yıl beckhir.36
beckhir.36

Toplama iphone dan iyi duruyor umarim basarili olur

Adam iPhone ile bir tutuyor çöpstel'i.

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DH Misafiri 4 yıl
Çalışanları sayesinde milyarlarca dolar kar elde eden vestel şirketinin asgari ücretle ve o civarda insan çalıştırıp zulüm edip paraları mezara götürecekmiş gibi davranan patronundan ve firmasından iğreniyorum.
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FatihAsl 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Çalışanları sayesinde milyarlarca dolar kar elde eden vestel şirketinin asgari ücretle ve o civarda insan çalıştırıp zulüm edip paraları mezara götürecekmiş gibi davranan patronundan ve firmasından iğreniyorum.

Anlaşılan kendi patronundan memnunsun. Çalıştığın şirketin ismini ver de, Vestel çalışanları iş başvurusunda bulunsun.
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isikayhan 4 yıl
yaklaşık 4 ay önce bunu forumda duyurmuştum :)

VESTEL VENUS R SERİSİ 5.0-5.5 ve S SERİSİ 5.0

forum.donanimhaber.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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acr 4 yıl
Bunlara gerek yok. Adam akıllı Telefon yapsan fiyatını da aynı klasmandaki rakiplerinin az daha aşağısında konumlasan paşa paşa satarsın telefonunu. Telefon dediğin nedir ki?Telefonda markanı basmaktan başka ne yapabilirsin? Zaten hepsi hazır üretiliyor. Pcden bir farkı yok. Senin tek yapacağın tasarımı, anakart üretimi hadi birde ekranı olsun. Anakartıda tabii sen yapmak istersen. Yoksa faxcon vs. yıkarsın onuda yapmazsın. Yazılım desen ister android ister Windows. Onuda üretmeyeceksin. Bedeva iş. Bugün samsung apple htc sony huawei hepsi aynı şekilde üretim yapar. Sende bu şekilde yaparsın hatta büyürsünde ama bu çakallığa ne gerek var. Neden sadece yerel düşünüyorsunuz sayın Vestel?
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mkyb 4 yıl
Ahaha Vestel gibi çöp bir firmanın bile fanboyu varmış başka bir şey demiyorum artık.
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citadel 4 yıl
Parola_18
citadel
Parola_18
citadel
Parola_18 vesteli tebrik etmek lazım herşey küçük adımlarla başlar devletin destek vermesi dogal kendi markamıza sahip çıkmalıyız burada bu forumda vsesteli kötüleyen düşünmeden konuşup kalıplaşmış söz ve davranış larda bulunan ların çoğu boş beleş insan toplulugu toplasan 100 kişi yani 100 silik ezik
Siz dolu olun biz boş olalım. Siz üstte durun biz ezik olalım. Yerli malı diye duygu sömürüsü yapan bir firmanın sizin gibi bilgisiz insanları kandırması zaten çok kolaydı ve sonuçlarıda ortada. Ne araştırma yaptınız Vestel üzerine , Vestel hakkında ne biliyorsunuz. ve evet Vestel insanımızı küçük adımlarla cebindeki parasını almaya başladı. Bugün vergi diye küçük adım yarın malımı satamıyorum zorla alsınlar diye devlete baskı büyük adım. Gmobili ele alalım adamlar aynı yurtdışından ürün getiriyor fakat Vestel gibi vatandaşını dolandırmaya çalışmıyor. G mobile ne kadar uygun fiyata sattığı zaten belli. Temelsiz söylemlerle kendinizi üstün zannetmeyin. İnsanımız hep Dini ve milli değerler ile şu ana kadar kandırıldı ve kandırılmaya devam ediyor. Sizlerde körü körüne böylelerinin arkasında gidiyorsunuz. Allah akıl ve fikir vermiş kullanasınız diye. Sakın kendinizi yüksek görmeyin. Hodri meydan kanıtlarınızı getirin konuşalım. Yurtdışı menşeili fakat yurtiçinde üretim yapan şirketler Vestel den kat ve kat daha yerlidir. Nerden mi biliyoruz. Çalışanlarının maaşlarına bakın, çalışma koşullarına bakın, ve sattıkları ürünlere bakın. Bosch gibi Mercedes gibi, Enka gibi daha say say bitmez bunlar bizim dolandırıcı Yerli Patronlardan daha iyi bakarlar personellerine ve daha kaliteli mal üretip satarlar. Hala mı inanmıyorsunuz. O zaman bulunduğunuz şehirdeki fabrikaları 1 haftanızı ayırıp gezin çalışanlarla konuşun hem ürün kalitesini sorun hemde çalışma şartlarını. Bunları yapın ondan sonra burada gelip insanlara ezik deyin. Azıcık Allahın verdiği o güzel aklı kullanın çok yararlı bir organdır.
harbi tarif ettigim eziklerdensin ya adam %53 yerli diyor kanıt diyorsun kanıt arıyorsan haberi okursun ha onada inanmam diyorsan sen kanıt getireceksin ? temelsiz söylemmi var yazımda ? dini ve milli degerler olmasa bügünlere gelebilecegimizi zannediyorsun türkiye de hangi deist ateist kemalist ne yapmış meyhanede rakı içip memleket kurtarmakdan başka ? allah akıl fikir vermişte kullanmayan senin gibi milli ve manevi degerlere karşı çıkan tipler bide akıldan bahsetmeniz yokmu bitiyorum
O kadar yazıya karşılık yazdığınız tek şey %53 yerli kelimesi yazık. Ben şuyum buyum demedim size açıkça kanıtlarla yazımı yazdım belliki siz kendinizi muhafazakar gören bana dokunmayan yılan bin yaşasın insanlardansınız. Ve ben ezik olmaya razıyım , milletimizi dolandıranlara ve onları savunanlara karşı ezik olmaya fakat araştırmaya okumaya ayda en az 1 kitap bitirmeye razıyım. Günde en az 2 gazete takip edip olayların arkasında neler oluyor diye düşünmeye razıyım. Siz varın düşünmeyin. ve son birkaç şey Vestel de 10 yıl çalışmış bir işçinin maaşı ne kadar buna cevap verebilir misiniz? kullanılan plastiğin ve devre kartın kalitesini söyleyebilir misiniz? Söyleyemsessiniz çünkü elalem öyle dedi diye inanıyorsunuz. Size hayatınızda mutluluklar dilerim İnşaallah okuduğunuz Kitabın birgün ne anlatmak istediğini anlarsınız.
okudugun gazete ve kitaplarda yazıyorsa anlat gazete ve kitap okumak cahilligi alır evet ama eşşeklik baki kalır demiş atalarımız yani hava yapmana gerek yok bu forumda pek kızda yok biz tamam hiçbişey okumuyoruz görmüyoruz duymuyoruz mağara gibi yerlerde yaşıyoruz tamam da sen bilen arkadaş hele bi açıkla işcinin maaaşını plastik kalitesini
%53 diyen vestelin çeosu sen baba sardırıyorsun diuyorum ya körü körüne basma kalıp sözler ediyorsunuz diye kızıyorsunuz

Hocam İnsan ykendisini ifade etme biçimiyle belli olur. 2 kuruşluk yazıyla kimseye hava yapmaya ihtiyacımız yok. ve artık lütfen cevap vermeyin. Ben vermeyeceğim.
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citadel 4 yıl
Parola_18
citadel
Parola_18 vesteli tebrik etmek lazım herşey küçük adımlarla başlar devletin destek vermesi dogal kendi markamıza sahip çıkmalıyız burada bu forumda vsesteli kötüleyen düşünmeden konuşup kalıplaşmış söz ve davranış larda bulunan ların çoğu boş beleş insan toplulugu toplasan 100 kişi yani 100 silik ezik
Siz dolu olun biz boş olalım. Siz üstte durun biz ezik olalım. Yerli malı diye duygu sömürüsü yapan bir firmanın sizin gibi bilgisiz insanları kandırması zaten çok kolaydı ve sonuçlarıda ortada. Ne araştırma yaptınız Vestel üzerine , Vestel hakkında ne biliyorsunuz. ve evet Vestel insanımızı küçük adımlarla cebindeki parasını almaya başladı. Bugün vergi diye küçük adım yarın malımı satamıyorum zorla alsınlar diye devlete baskı büyük adım. Gmobili ele alalım adamlar aynı yurtdışından ürün getiriyor fakat Vestel gibi vatandaşını dolandırmaya çalışmıyor. G mobile ne kadar uygun fiyata sattığı zaten belli. Temelsiz söylemlerle kendinizi üstün zannetmeyin. İnsanımız hep Dini ve milli değerler ile şu ana kadar kandırıldı ve kandırılmaya devam ediyor. Sizlerde körü körüne böylelerinin arkasında gidiyorsunuz. Allah akıl ve fikir vermiş kullanasınız diye. Sakın kendinizi yüksek görmeyin. Hodri meydan kanıtlarınızı getirin konuşalım. Yurtdışı menşeili fakat yurtiçinde üretim yapan şirketler Vestel den kat ve kat daha yerlidir. Nerden mi biliyoruz. Çalışanlarının maaşlarına bakın, çalışma koşullarına bakın, ve sattıkları ürünlere bakın. Bosch gibi Mercedes gibi, Enka gibi daha say say bitmez bunlar bizim dolandırıcı Yerli Patronlardan daha iyi bakarlar personellerine ve daha kaliteli mal üretip satarlar. Hala mı inanmıyorsunuz. O zaman bulunduğunuz şehirdeki fabrikaları 1 haftanızı ayırıp gezin çalışanlarla konuşun hem ürün kalitesini sorun hemde çalışma şartlarını. Bunları yapın ondan sonra burada gelip insanlara ezik deyin. Azıcık Allahın verdiği o güzel aklı kullanın çok yararlı bir organdır.
harbi tarif ettigim eziklerdensin ya adam %53 yerli diyor kanıt diyorsun kanıt arıyorsan haberi okursun ha onada inanmam diyorsan sen kanıt getireceksin ? temelsiz söylemmi var yazımda ? dini ve milli degerler olmasa bügünlere gelebilecegimizi zannediyorsun türkiye de hangi deist ateist kemalist ne yapmış meyhanede rakı içip memleket kurtarmakdan başka ? allah akıl fikir vermişte kullanmayan senin gibi milli ve manevi degerlere karşı çıkan tipler bide akıldan bahsetmeniz yokmu bitiyorum

Bu arada Milli ve manevi değerler bizim herşeyimizdir. ve bunları siyasete alet eden sizin gibi insanlara karşı da vazifelerimni bilirim.
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citadel 4 yıl
Parola_18
citadel
Parola_18 vesteli tebrik etmek lazım herşey küçük adımlarla başlar devletin destek vermesi dogal kendi markamıza sahip çıkmalıyız burada bu forumda vsesteli kötüleyen düşünmeden konuşup kalıplaşmış söz ve davranış larda bulunan ların çoğu boş beleş insan toplulugu toplasan 100 kişi yani 100 silik ezik
Siz dolu olun biz boş olalım. Siz üstte durun biz ezik olalım. Yerli malı diye duygu sömürüsü yapan bir firmanın sizin gibi bilgisiz insanları kandırması zaten çok kolaydı ve sonuçlarıda ortada. Ne araştırma yaptınız Vestel üzerine , Vestel hakkında ne biliyorsunuz. ve evet Vestel insanımızı küçük adımlarla cebindeki parasını almaya başladı. Bugün vergi diye küçük adım yarın malımı satamıyorum zorla alsınlar diye devlete baskı büyük adım. Gmobili ele alalım adamlar aynı yurtdışından ürün getiriyor fakat Vestel gibi vatandaşını dolandırmaya çalışmıyor. G mobile ne kadar uygun fiyata sattığı zaten belli. Temelsiz söylemlerle kendinizi üstün zannetmeyin. İnsanımız hep Dini ve milli değerler ile şu ana kadar kandırıldı ve kandırılmaya devam ediyor. Sizlerde körü körüne böylelerinin arkasında gidiyorsunuz. Allah akıl ve fikir vermiş kullanasınız diye. Sakın kendinizi yüksek görmeyin. Hodri meydan kanıtlarınızı getirin konuşalım. Yurtdışı menşeili fakat yurtiçinde üretim yapan şirketler Vestel den kat ve kat daha yerlidir. Nerden mi biliyoruz. Çalışanlarının maaşlarına bakın, çalışma koşullarına bakın, ve sattıkları ürünlere bakın. Bosch gibi Mercedes gibi, Enka gibi daha say say bitmez bunlar bizim dolandırıcı Yerli Patronlardan daha iyi bakarlar personellerine ve daha kaliteli mal üretip satarlar. Hala mı inanmıyorsunuz. O zaman bulunduğunuz şehirdeki fabrikaları 1 haftanızı ayırıp gezin çalışanlarla konuşun hem ürün kalitesini sorun hemde çalışma şartlarını. Bunları yapın ondan sonra burada gelip insanlara ezik deyin. Azıcık Allahın verdiği o güzel aklı kullanın çok yararlı bir organdır.
harbi tarif ettigim eziklerdensin ya adam %53 yerli diyor kanıt diyorsun kanıt arıyorsan haberi okursun ha onada inanmam diyorsan sen kanıt getireceksin ? temelsiz söylemmi var yazımda ? dini ve milli degerler olmasa bügünlere gelebilecegimizi zannediyorsun türkiye de hangi deist ateist kemalist ne yapmış meyhanede rakı içip memleket kurtarmakdan başka ? allah akıl fikir vermişte kullanmayan senin gibi milli ve manevi degerlere karşı çıkan tipler bide akıldan bahsetmeniz yokmu bitiyorum

O kadar yazıya karşılık yazdığınız tek şey %53 yerli kelimesi yazık. Ben şuyum buyum demedim size açıkça kanıtlarla yazımı yazdım belliki siz kendinizi muhafazakar gören bana dokunmayan yılan bin yaşasın insanlardansınız. Ve ben ezik olmaya razıyım , milletimizi dolandıranlara ve onları savunanlara karşı ezik olmaya fakat araştırmaya okumaya ayda en az 1 kitap bitirmeye razıyım. Günde en az 2 gazete takip edip olayların arkasında neler oluyor diye düşünmeye razıyım. Siz varın düşünmeyin. ve son birkaç şey Vestel de 10 yıl çalışmış bir işçinin maaşı ne kadar buna cevap verebilir misiniz? kullanılan plastiğin ve devre kartın kalitesini söyleyebilir misiniz? Söyleyemsessiniz çünkü elalem öyle dedi diye inanıyorsunuz. Size hayatınızda mutluluklar dilerim İnşaallah okuduğunuz Kitabın birgün ne anlatmak istediğini anlarsınız.
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