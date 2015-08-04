Vestel Venus 2 görüntülendi mi ?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı sayın Fikri Işık, Manisa'daki temasları çerçevesinde Vestel'in üretim tesislerini de gezdi. Kendisine, Vestel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun eşlik ettiği ziyaret kapsamında yerli üretim kavisli televizyonlardan Vestel'in üretim yaptığı pek çok alandaki gelişmeler aktarıldı.

Ziyaret esnasında Vestel'in, Türkiye'nin teknolojiye en fazla yatırım yapan markalar arasında olduğunu kaydeden ve bunun kendilerini gururlandırdığını söyleyen Fikri Işık, TÜBİTAK'ta yaptıkları yerli telefon çağrısına 8 firmanın yanıt verdiğini ve bunlardan üçünün donanım diğer 5 firmanın ise yazılım tarafında çalışmak istediğini söyledi.

Bilindiği üzere yerli telefon olarak tanıtılan tüm telefonlar, Vestel City'deki üretim bantlarından çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Almanya'daki IFA Fuarı'nda Venus serisi akıllı telefonlarını duyuran Vestel, %53 civarı yerlilik oranını yakaladığını ve satış performansına bağlı olarak başta pil olmak üzere diğer bileşenleri de burada üretmek istediğini söylemişti.

Yeni nesil akıllı telefonlarını Venus 2 olarak duyurması beklenen şirket, kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdürüyor. Qualcomm ile yakın işbirliği yapan hatta yerli telefon seslerinin giderek yükselmesinden sonra Qualcomm'un da ülkemizde ciddi bir destek programı başlattığı süreçte Vestel, muhtemelen Eylül ayında yeni telefonlarını duyurabilir.

Ahmet Nazif Zorlu, meraklı kişiliği ve şirketinde geliştirilen tüm ürünleri yakından takip etmesiyle biliniyor. Sayın Fikri Işık'ın ziyareti esnasında Ahmet Nazif Zorlu'nun kullandığı telefon, akıllara Vestel Venus 2'yi getirdi zira telefonun kamera konumlandırması, şirketin ürün gamındaki diğer telefonlara uymuyor. Vestel çalışanları geçen sene üst seviye cihaz planlamasında olduklarını da söylemişti. Açıkçası Venus 2 ailesinde en azından Snapdragon 615 sınıfı 8 çekirdekli işlemci kullanılan yeni model veya modeller görebiliriz, ancak kesin bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek.