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Vestel Venus 3 5020 özellikleri ve fiyatı: ilk defa DonanımHaber'de!

Vestel’in yeni akıllı telefonu Venus 3 bugün tanıtılacak. Cihaz hakkında bilgiler ve fiyat ilk defa DonanımHaber’de! İşte Venus 3 5020’nin teknik özellikleri ve fiyatı:
3 yıl
15,2b
1
242
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Vestel’in yeni akıllı telefonu Venus 3 bugün tanıtılıyor. Fiyat avantajı ile öne çıkan telefon, Mediatek 6735P işlemci ile geliyor. 4 çekirdekli ve 64bit destekli bu işlemci 1GHz saat hızında çalışıyor. Snapdragon 410’da olduğu gibi ARM Cortex-A53 MPcore mimarisini kullanan CPU, ARM Mali-T720 GPU ile desteklenmiş.

Vestel Venus 3 5020 özellikleri ve fiyatı: ilk defa DonanımHaber'de!
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16GB dahili hafızası bulunan Venus 3, 1GB RAM ile desteklenmiş. 32GB’a kadar microSD kart yuvası ise depolama konusunda genişleme çözümür sunuyor. Telefonun 5inç büyüklüğündeki IPS ekranı 720x1280 piksel çözünürlük üretiyor. Gorilla Glass 3 koruma katmanı ile gelen bu ekranda inç başına düşen piksel sayısı 294.

Kamera tarafındaysa 8 megapiksel çözünürlüğünde bir arka kamera görüyoruz. Önde ise 5 megapiksellik bir kamera mevcut. HDR özellikli arka kameranın ne kadar iyi bir performans ortaya koyduğunu testlerimizde göreceğiz. Bu arada Vestel Venus 3, içerisinde 4.5G LTE modemi de barındırıyor.

Vestel Venus 3 5020 özellikleri ve fiyatı: ilk defa DonanımHaber'de!
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Yüksek Kapasiteli Batarya

Android 5.1 Lollipop yüklü gelen cihazın en büyük artısı ise dev pili. Bu ekran boyutundaki ve bu fiyat seviyesindeki bir telefona Vestel 3140mAh kapasiteli bir batarya sığdırmayı başarmış. Donanım özellikler ve ekran boyutu düşünüldüğünde bu pilin üst sınıftaki rakiplerinden de iyi bir performans sergileyeceğini söylemek pek de hayalci bir yaklaşım olmayacaktır.

Vestel Venus 3 5020 özellikleri ve fiyatı: ilk defa DonanımHaber'de!
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158g ağırlığındaki Vestel Venus 3 dev piline rağmen sadece 8.6mm inceliğinde. İlk etapta sadece Turkcell ile anlaşmalı olarak Turkcell İletişim Merkezleri'nde satılacak olan Vestel Venus 3’ün fiyatı 649TL olacak.

Vestel Venus 3 5020 özellikleri ve fiyatı: ilk defa DonanımHaber'de!
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"İstanbul, Ankara ve İzmir’de hizmet veren Güvenüssü servisleri, elden teslimde 20 dakikada, Yurtiçi kargo ile gönderildiğinde 1 günde hizmet verebiliyor. Yedek parça ve işçilikten uygun fiyatlı hizmet sunuyoruz. Türkiye çapında 320 Vestel yetkili servisinde, cep telefonları için yazılım, aksesuar hizmeti ve ikame cihaz servisi veriyoruz. "

Vestel bu cihaz ile birlikte kullanıcılarına canlı destek hizmeti de sunmaya başlayacak. Servis merkezine gitmeden bir çok sorunu çözmeyi hedefleyen Vestel’in asıl büyük bombası ise özelleştirilmiş servis garantisi.  Vestel bu garanti kapsamı için şu ifadeleri kullanıyor. "İstanbul, Ankara ve İzmir’de hizmet veren Güvenüssü servisleri, elden teslimde 20 dakikada, Yurtiçi kargo ile gönderildiğinde 1 günde hizmet verebiliyor. Yedek parça ve işçilikten uygun fiyatlı hizmet sunuyoruz. Türkiye çapında 320 Vestel yetkili servisinde, cep telefonları için yazılım, aksesuar hizmeti ve ikame cihaz servisi veriyoruz."Bu da Türkiye’de ve hatta dünyada ilk olarak nitelenebilecek bir hizmet garantisi.

Vestel Venus 3'te Turkcell arayüzü ve Turkcell Müzik, Turkcell TV+, Akıllı Depo, Bip gibi Turkcell servisleri yüklü olarak geliyor.
Üretim bandından çıkan 001 kodlu ilk ürün Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'na hediye edildi. 
Fiyat performans odağında bir ürün ortaya koymaya çalışan Vestel, Venus 3'e yerleştirdiği dev batarya ile adından epeyce söz ettireceğe benziyor. Fiyat konusu tartışmaya açık olsa da özellikle 1 saatte tamir garantisi veya yerine yeni telefon seçeneğinin sunulması son derece önemli. Cihaza dair asıl detayları yapacağımız testlerde sizinle paylaşacağız.

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eP_362 3 yıl en beğenilen
Almayın, aldırmayın. Özelliklere bak fiyata bak. Hele o depolama nedir, maksimum 32 GB hafıza kartı takılabilen telefon mu kaldı. RAM'e değinmiyorum bile
Bunun yerine General Mobile 4G alınır, güncelleme sıkıntısı olmadan kullanılır.
Almayın, aldırmayın. Özelliklere bak fiyata bak. Hele o depolama nedir, maksimum 32 GB hafıza kartı takılabilen telefon mu kaldı. RAM'e değinmiyorum bile...
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Xtrud 3 yıl
Ram 1 gb :D
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Birseyadam 3 yıl
Vestel pazarlama alanı olarak ülkede gençleri değil de , sanki daha çok teknolojıden telefondan anlamayan ve piyasa hakkında bilgisi olmayan, bi telefonum olsun kamerası olsun dokunmatık olsun yeter diyen insanları hedefine kestirmiş durumda. bir de operatörler ile anlaşma yaparsa demeyin keyfine . ayşe teyzemiz yada mehmet amcamız gidecek herhangi bir operatör bayiine ve oradaki satış danışmanına "bana bi telefon ver ucuz olsun akıllı olsun" diyecek .fırsat bu ya ... çalışan kendisine verilen emirler doğrultusunda vesteli önericek . bu şekilde vestel ülkemizde satılmaya başlıcak... bide 1 saat yapılma garantisi vermiş. a be insafsız zaten bu telefonu alacak amcalar teyzeler telefonlarına gözü gibi bakıyor . servis durumu belkide hiç olmayacak.tabi aşırı ucuz malzeme kullanmadıysa (ki kullanmıştır )
Vestel pazarlama alanı olarak ülkede gençleri değil de , sanki daha çok teknolojıden telefondan anlamayan ve piyasa hakkında bilgisi olmayan, bi telefonum olsu...
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2 Yanıt Yanıtla +67
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DH Misafiri 1 yıl
Anlatılanların hiç biri doğru değil saçmalık alanın elinde kalır. Servise gidip gelen tlf şimdi hiç çalışmıyor
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DH Misafiri 2 yıl
Bende v35020 var benmı teflon la oynuyorum o mu benle anlamadım sakın almayın pisman olursunuz
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DH Misafiri 2 yıl
Telefonum yere düştü siyah çizgiler çıkarıyor tamiri ücretlimi ücretliyse ne kadar yapım fiyatı telefonun garanti belgesi var
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verdi001 3 yıl
Bu nedir böyle la
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Eoudoxias 3 yıl
Haberi okurken tarihine bakmadım. Haberi okudum herhalde eski bir haber dedim. Tarihe baktım ve konuyu kapadım.

Tebrikler vestel 2016 yılında daha iyisini yapamazdın(!)
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9888 3 yıl
Sırf ek vergi talebi yaptıkları için,kusursuz,f/p kralı telefon çıkarsalar bile almam.Sen yerli yerli diye geçin,hem de başka telefon için ek vergi ödetmeye kalkış.Vestel almam,aldırmam.
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brktmr 3 yıl
Bu telefonu ciddi ciddi almayı düşünen varsa bi tavsiye vereyim. Ciktiktan sonra 5-6 ay bekleyip öyle alın. Fiyatı yarisina falan düşecektir. Hem yerli uretime destek olursunuz (!) hem de paranızın yarısı cebinizde kalır. Zira 5 ay önce 1300 liraya çıkan 5570 şuan 870 liraya satılıyor. Adamlar telefonu satamadikca fiyat düşürüyor yahu yok böyle birşey
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DH Misafiri 3 yıl
Mevzu okadar basitki yerli malı diye bişey zaten yok anakart ram kamera yanı bileşenleri ithal et burda kendin güzel bi kasa ile markanı vur sat günümüz teknolojisini izle 2.5d ekran parmak izi güzel bir işlemci ve ram ince bir kasa minimum 3000mh batarya sat abi 1000 lira almayan adam değil bu telefon kabul edin etmeyin bu fiyat etmez sen bunu 400 sat deki uygun model eyvallah ama bu paraya yada az üstüne çok daha iyi cihazlar var neden bunu alalım
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DH Misafiri 3 yıl
yorumlara bak yaww... 1 gb ram yetiyosa telefonun kime ne zararı var... abartmayalım 16 gb lik bir rom var, 8 olsa idi eleştiriyi hak ederdi, bu açık... ön kamerası 5 mp yeterli denilebilir, 8 mp lik kamera biraz hakkını veriyo odaklamayı biraz hızlı yapıp çekiyorsa bence yeterli. işlemcisi 1 ghz, eleştirilebilir, işlemcisi ve grafik işlemcisi üst düzey bir kullanım vaad etmiyo tabiki... bataryaya lafım yok, emin olun normal bir kullanımda 2 günü rahat çıkartır, bu telefonda orta seviye bir oyun oynanırken bile biraz kasma yaşanılabilir mi, yaşanılabilir... fiyatına göre yerli olması sebebi ile de normal bir kullanıcı tarafından kullanılabilecek güzel bir telefon... şunu da unutmayalım, bu marka 1-2 sene sonra daha iyi bir yere oturacaktır...
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fukoooo 3 yıl
trakyAli-1986
Vestel elemanları nick değiştirp değiştirp geliyorlar.

Vestele söverken laf yok, övünce vestelin elemanı.. Aferin böyle devam edin.
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