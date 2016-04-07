Vestel Venus 3 5020 özellikleri ve fiyatı: ilk defa DonanımHaber'de!

Vestel’in yeni akıllı telefonu Venus 3 bugün tanıtılıyor. Fiyat avantajı ile öne çıkan telefon, Mediatek 6735P işlemci ile geliyor. 4 çekirdekli ve 64bit destekli bu işlemci 1GHz saat hızında çalışıyor. Snapdragon 410’da olduğu gibi ARM Cortex-A53 MPcore mimarisini kullanan CPU, ARM Mali-T720 GPU ile desteklenmiş.

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16GB dahili hafızası bulunan Venus 3, 1GB RAM ile desteklenmiş. 32GB’a kadar microSD kart yuvası ise depolama konusunda genişleme çözümür sunuyor. Telefonun 5inç büyüklüğündeki IPS ekranı 720x1280 piksel çözünürlük üretiyor. Gorilla Glass 3 koruma katmanı ile gelen bu ekranda inç başına düşen piksel sayısı 294.

Kamera tarafındaysa 8 megapiksel çözünürlüğünde bir arka kamera görüyoruz. Önde ise 5 megapiksellik bir kamera mevcut. HDR özellikli arka kameranın ne kadar iyi bir performans ortaya koyduğunu testlerimizde göreceğiz. Bu arada Vestel Venus 3, içerisinde 4.5G LTE modemi de barındırıyor.

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Yüksek Kapasiteli Batarya

Android 5.1 Lollipop yüklü gelen cihazın en büyük artısı ise dev pili. Bu ekran boyutundaki ve bu fiyat seviyesindeki bir telefona Vestel 3140mAh kapasiteli bir batarya sığdırmayı başarmış. Donanım özellikler ve ekran boyutu düşünüldüğünde bu pilin üst sınıftaki rakiplerinden de iyi bir performans sergileyeceğini söylemek pek de hayalci bir yaklaşım olmayacaktır.

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158g ağırlığındaki Vestel Venus 3 dev piline rağmen sadece 8.6mm inceliğinde. İlk etapta sadece Turkcell ile anlaşmalı olarak Turkcell İletişim Merkezleri'nde satılacak olan Vestel Venus 3’ün fiyatı 649TL olacak.

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"İstanbul, Ankara ve İzmir’de hizmet veren Güvenüssü servisleri, elden teslimde 20 dakikada, Yurtiçi kargo ile gönderildiğinde 1 günde hizmet verebiliyor. Yedek parça ve işçilikten uygun fiyatlı hizmet sunuyoruz. Türkiye çapında 320 Vestel yetkili servisinde, cep telefonları için yazılım, aksesuar hizmeti ve ikame cihaz servisi veriyoruz. "

Vestel bu cihaz ile birlikte kullanıcılarına canlı destek hizmeti de sunmaya başlayacak. Servis merkezine gitmeden bir çok sorunu çözmeyi hedefleyen Vestel’in asıl büyük bombası ise özelleştirilmiş servis garantisi. Vestel bu garanti kapsamı için şu ifadeleri kullanıyor. "İstanbul, Ankara ve İzmir’de hizmet veren Güvenüssü servisleri, elden teslimde 20 dakikada, Yurtiçi kargo ile gönderildiğinde 1 günde hizmet verebiliyor. Yedek parça ve işçilikten uygun fiyatlı hizmet sunuyoruz. Türkiye çapında 320 Vestel yetkili servisinde, cep telefonları için yazılım, aksesuar hizmeti ve ikame cihaz servisi veriyoruz."Bu da Türkiye’de ve hatta dünyada ilk olarak nitelenebilecek bir hizmet garantisi.

Vestel Venus 3'te Turkcell arayüzü ve Turkcell Müzik, Turkcell TV+, Akıllı Depo, Bip gibi Turkcell servisleri yüklü olarak geliyor.

Üretim bandından çıkan 001 kodlu ilk ürün Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'na hediye edildi.