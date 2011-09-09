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Vestel ve Extent işbirliği Android oyunlarını abonelik sistemiyle TV'lere getirmeyi planlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizin önde gelen elektronik üreticisi Vestel son dönemlerde LCD ve LED TV alanında yaptığı yatırımlarla yabancı firmaların büyük ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz hafta IFA 2011 fuarında tanıttığı BitTorrent sertifikalı televizyon büyük beğeni toplamıştı.

Vestel'in yenilik geliştirme adına işbirliği yaptığı son firma Extent oldu. Extent firması talebe bağlı PC ve mobil oyunları sağlıyor ve Built with GameTitanium adında bir abonelik sistemi işletiyor. Bu alanda tek olan Extent farklı oyun satışı çözümleriyle firmaların markasını büyütmesine ve müşteri başına kazandığı geliri artırmasına yardımcı oluyor.

Vestel bu işbirliği ile televizyonlara Android oyunlarını bir abonelik sistemiyle sunmaya başlayacak. Vestel'in ürettiği set üstü internet TV kutusu Smart Box, televizyonlar için optimize edilmiş en iyi Android oyunlarını dünyada ilk kez Built with GameTitanium sayesinde kullanıcılara sunacak. Bu da Linux tabanlı Smart Box kutularının artık Android işletim sistemini temel alacağını gösteriyor.

Bu sistemde Android akıllı telefonlar da oyunların kumandası olarak kullanılabilecek. Ayrıca kullanıcılar oyunda herhangi bir kayıp yaşamadan PC, mobil telefon, tablet veya TV arasında da geçiş yapabilecek. Vestel'in kullanıcılara sunacağı GameTitanium servisi "kullanabildiğin kadar" şeklinde tanımlanıyor. Servisin detayları ise daha sonra belirlenecek.

Vestel'in pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Hakan KUTLU; tüketicilerin evlerinde eğlence deneyimi yaşama taleplerinin giderek arttığını ve bu talebin merkezinde video ve müzik servislerinin olduğunu belirtiyor. KUTLU ayrıca dünyada ilk kez televizyon platformuna Android oyunlarını getiren firmanın Vestel olduğunun altını çiziyor.

Extent CEO'su Zvi Levgoren ise Built with GameTitanium servisi ile oyun deneyimini PC, akıllı telefon ve tabletlerden set üstü TV kutularına taşımak istediklerini ve bu konuda en iyi partnerin Vestel olacağına inandıklarını vurguluyor.

Vestel yeni set üstü kutusunu ve Built with GameTitanium sistemini bu hafta Amsterdam'da başlayan medya ve yayıncılık ekipmanları fuarı IBC2011'de 13. salonda resmi olarak görücüye çıkaracak. 

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baris_55 8 yıl
Mağazalara gelse de görsek incelesek.
Mesut abi yasa yine bir inceleme.
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ultra_storm 8 yıl
Tv de oyun oynamak (aslında iyi olur) mesela gameped verseler konsoldaki oynanabilir.
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Farwynd 8 yıl
Benim nacizane Vestel'e tavsiyem Onlive ile anlaşma yapıp Onlive'ın kutusunu televoziyon paneline yerleştirerek hemen Dünya pazarında oyun oynatabilen TV olarak sunmasıdır.
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deepkurt 8 yıl
Bakalım hayata geçecekmi yoksa haberlerde kalacakmı...
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sadtneverdie 8 yıl
Nasıl oynanacak ki?
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Rockko 8 yıl
gerçekten güzel bir tekneloji olur 5 sene sonra ki evlerin salonları baya renkli olucak gibi gözüküyor.
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