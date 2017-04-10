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Vestel’den Toshiba satın almasıyla ilgili önemli açıklama

Vestel’in Toshiba’nın televizyon bölümünü satın alacağına ilişkin sizlerle paylaştığımız haberle ilgili olarak Vestel’den resmi açıklama geldi. İşte detaylar:
2 yıl
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Televizyonlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Vestel’den Toshiba satın almasıyla ilgili önemli açıklama
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Nükleer santral işinden milyarlarca dolar zarar eden Toshiba, elindeki işleri satarak nakit ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bu noktada ülkemizi ilgilendiren önemli konuların başındaysa Toshiba’nın televizyon işlerine talip olan Vestel geliyor.

Burada yer alan yazımızda sizlere de aktardığımız bilgilere göre Japon medyası, Vestel’in satın alma için nabız yokladığını söylüyordu. Vestel’den bugün gelen bilgiler de bu söylemlerin altının boş olmadığını gösteriyor. Şirket, bu konuyu değerlendirme aşamasında olduklarını ve büyüme stratejileri doğrultusunda görüşmeler yapıldığını kabul etmiş durumda.

 Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz aylarda Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladığımızı ve Manisa Vestel City’de ürettiğimiz Toshiba markalı TV’lerin Avrupa pazarında satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerinden sorumlu olduğumuzu sizlere duyurmuştuk. Vestel olarak büyüme stratejilerimiz doğrultusunda fırsatları gözlemleyip değerlendirmeye devam ediyoruz.”


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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
inşallah alırlar.
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ressi1 2 yıl
Vestel iyi bir iş yapmış hayırdır inşallah, Toshiba dışındaki ürünlere ek vergi istemesin şimdi
?
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Ado 2 yıl
İnanıyorum ki Vestel, bu markayı her fırsatta yerin dibine sokmaya çalışanları utandırmaya devam edecek.
Adı Vestel değil Mahmut'da olsa, eğer bu girişim yerli bir girişimci tarafından yapılıyorsa benim başımla gözüm üstünedir.
İnanıyorum ki Vestel, bu markayı her fırsatta yerin dibine sokmaya çalışanları utandırmaya devam edecek.Adı Vestel değil Mahmut'da olsa, eğer bu girişim ...
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9 Yanıt Yanıtla +50
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StevenBayLouise 2 yıl
şu ticaret ne zor şey..Yaptığın bi yanlış yatırım nelere sebep oluyor..
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sonyz10c 2 yıl
Vestel, toshibayı satın almak için yüksek miktarda para ödeyecek
Aldı diyelim, gerçekten kaliteli tv üretecek mi? Yoksa sıradan tv üretip toshiba ismiyle satış yapıp para kazanabileceğini mi düşünecek?
Satın alırsa patenti toshibaya ait herşeyi kullanabilecek mi, işlemci falan?
Hiç kimse kalitesiz bir tvyi sırf markası toshiba diye almaz ki ; bu nedenle boş yere satın alma olmasın sakın
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Face Of Melinda 2 yıl
Benim için çok iyi haber, vestele ürün yapan firmada çalışıyorum.Üretimimiz çok artacak, bunda belki zam almamız demek.
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DH Misafiri 2 yıl
Her vestel haberinde yer yerinden oynuyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Anti vestelciler sayesinde Vestelin marka değeri büyüyor. 3-5 ne dediğini bilmeyen ergen İnterneti kirletiyor adamlar reklam yapıyor bizde ister istemez bu tahammulsuzlere tahammül etmek zorunda kalıyoruz.
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V4LKyR 2 yıl
Burada kimsenin kendi ülkesinin malını sebepsiz aşağılayacağını düşünmüyorum. Vestel'in olayı şu: Telefon diye Venüs model ismi altında çağ dışı, çürümüş teknolojilere sahip modelleri yeni diye çıkarıp üstüne de donanımına göre fahiş fiyat koyması.
En iyi telefonu Venüs V3 5580. Kullanılan işlemci MediaTek MT6753. Bu işlemcinin piyasaya çıkış tarihi 2014. Telefonun piyasaya çıkış tarihi Aralık 2016. Hadi 2017 de. Fiyatı da 900 TL. 900 TL'ye insan ister istemez General Mobile almak istiyor.
Neden 2017 yılında çıkardığın sıfır, tertemiz, yeni model telefona 2014 yılının işlemcisini koyuyorsun? İşte problem burda. Koy güzel bir güncel işlemci. Fiyatını da 1500 TL yap? Seni engelleyen yok, insanlar alır. Hem bu modeli çıkar, hem de bilinçli kullanıcılar için tatmin edici güzel bir işlemci koy (Snapdragon 650, 652, 653) minimum 3GB ram koy, güzel yazılım desteği ver, herkes zaten seni tercih eder. İlla S835 olsun demiyorum bak.
Olay bu aslında.
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ersabr 2 yıl V4LKyR
venus 5580 hepsiburada'da 750 tl. bu fiyata garantisi sağlam başka bir telefon gösterebilir misin? 5570 kullanıyorum 1 seneden fazla. kendi sitesinde 1200dü aldığımda ama ben 800e almıştım. kendi açıkladığı fiyatlardan çok daha ucuza internetten ve bayilerden alınabiliyor. 1 seneden fazla kullanıyorumbi sıkıntı yok.gayet sağlam çıktı. 5v modelini almıştım daha önce bunu alınca anneme verdim onu da. 2,5 sene oldu bir kez garantiye gönderdim. 1 haftada kargoyla geldi.şikayetçi olmadığım halde metal kısmı gözüken usb kabloyu da değiştirmişlerdi. hala çalışıyor çatır çatır.
elbet eleştirebilir ama bu fiyatlarda standart kullanıcıya yetecek garantisi üzmeyen telefonlar bence.
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FatihAsl 2 yıl
Telefon sevdanız nedir anlamadım.2 yıllık 350 TL değerindeki 4GB bellekli telefonum ile maillerime bakıyorum, internet bankacılığı mı kullanıyorum. haber sitelerini takip ediyorum. benim için fazlasıyla yeterli. oyun oynayacaksam PS4 ile oynarım. 5000 TL lik oyuncaklarınızla size mutluluklar dilerim. beter olun. bu akıl ile biz teknoloji filan üretemeyiz.
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selodonanımhaber 2 yıl
Bu gidişle Sony'nin TV bölümünü de alırlar bunlar.

Acaba diyorum zamanında Sony Samsung gibi firmalarda kendi ülkelerinde de böyle kötülenmiş midir acaba?

Sony Samsung LG Apple tüm bu firmalar ülkeleri tarafından (vergi-kota-teşvik vb.) sonuna kadar desteklenmiş firmalar.
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JoeyBane 2 yıl
Uzun vadede iyi bir satınalma olarak görmüyorum.
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Rindaman 2 yıl
vestel istesin komşunun çocuğunu keseyim.
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Mis Kokulu Yalanlar 2 yıl Rindaman
Rindaman
vestel istesin komşunun çocuğunu keseyim.

Komşu yetmez komple sülaleyi kılıçtan geçir
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Red-army 2 yıl
Vestel dandik mallarıyla vatandaşı yıllardır düdüklüyor para gani parayi basar alır Toshibayı...
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