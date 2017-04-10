Vestel’den Toshiba satın almasıyla ilgili önemli açıklama

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Nükleer santral işinden milyarlarca dolar zarar eden Toshiba, elindeki işleri satarak nakit ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bu noktada ülkemizi ilgilendiren önemli konuların başındaysa Toshiba’nın televizyon işlerine talip olan Vestel geliyor.

Burada yer alan yazımızda sizlere de aktardığımız bilgilere göre Japon medyası, Vestel’in satın alma için nabız yokladığını söylüyordu. Vestel’den bugün gelen bilgiler de bu söylemlerin altının boş olmadığını gösteriyor. Şirket, bu konuyu değerlendirme aşamasında olduklarını ve büyüme stratejileri doğrultusunda görüşmeler yapıldığını kabul etmiş durumda.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz aylarda Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladığımızı ve Manisa Vestel City’de ürettiğimiz Toshiba markalı TV’lerin Avrupa pazarında satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerinden sorumlu olduğumuzu sizlere duyurmuştuk. Vestel olarak büyüme stratejilerimiz doğrultusunda fırsatları gözlemleyip değerlendirmeye devam ediyoruz.”