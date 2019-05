Sinema ve televizyon dünyasından haftanın öne çıkan haberleri

Sinema dünyasının en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan Mission: Impossible (Görevimiz Tehlike), beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Serinin yeni filmi olan Mission: Impossible 6'nın çekimlerine başlandı. Büyük beğeni toplayan Mission: Impossible - Rogue Nation'ın da yönetmeni olan Christopher McQuarrie'ın yöneteceği film, 2018 yazında vizyona girecek. Tom Cruise'ün bir kez daha başrolde yer alacağı filmde yıldız oyuncuya Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Simon Pegg, Vanessa Kirby ve Alec Baldwin eşlik edecek.

Stephen King'in sevilen kitabından sinemaya uyarlanan It, daha vizyona girmeden rekor kırmaya başladı. Filmin geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk fragmanı, ilk 24 saatte en çok izlenen fragman oldu. It, böylece The Fate of the Furious'un rekorunu da elinden aldı.

Önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak olan yeni Kral Arthur filmi King Arthur: Legend of the Sword'dan bir fragman daha yayınlandı. Klasik Kral Arthur hikayesine yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan filmin yönetmenliğini Snatch ve Sherlock Holmes gibi sevilen filmlerin yönetmeni olan Guy Ritchie üstleniyor. King Arthur: Legend of the Sword, 12 Mayıs'ta vizyona girecek. Yeni Karayip Korsanları filmi Dead Men Tell No Tales'ın iki yönetmeninden biri olan Joachim Ronning (Kon-Tiki) bir sonraki projesini de buldu. Ronning, Jurassic Park ve Westworld'ün yazarı olan Michael Crichton'ın ölmeden önce kaleme aldığı son eseri olan Micro'yu beyaz perdeye uyarlayacak. Crichton'ın son kitabı; esrarengiz bir teknoloji şirketinde çalışmak için Hawaii'ye giden bir grup öğrencinin kendilerini bir anda küçültülmüş bir şekilde yağmur ormanın ortasında bulmasını anlatıyor ve verdikleri hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Yapımcılığını usta yönetmen Steven Spielberg'in üstleneceği Micro'nun yeni bir seri başlatması planlanıyor. Ayrıca Bkz. "Yeni Mumya filmi The Mummy'den ikinci fragman yayınlandı" Yeni Mumya filmi The Mummy için meraklı bekleyiş sürerken filmden bir fragman daha yayınlandı. Başrolünü yıldız oyuncu Tom Cruise'ün üstlendiği yeni Mumya filmi 9 Haziran'da gösterime girecek. The Mummy, korku edebiyatının en ünlü canavalarını bir araya getirecek yeni bir sinematik evrenin ilk filmi olacak. Hollywood'un en saygın yönetmenleri arasında yer alan Ridley Scott (Blade Runner, Gladiator), hazırlık aşamasındaki projelerine bir yenisini daha ekledi. Şu sıralar Alien: Covenant üzerinde çalışan Scott, Covenant'ın ardından çekeceği filmlere Battle of Britain'ı da ekledi. 2.Dünya Savaşı'nın en önemli savaşlarından birini anlatacak olan Battle of Britain, Naziler'e karşı amansız bir mücadele veren İngiliz pilotların hikayesine odaklanacak. Usta yönetmen Sam Mendes (American Beauty, Skyfall) yeni projesini bulmuş gibi görünüyor. Mendes, Emil Harris‘in sevilen grafik romanı My Favorite Thing is Monsters'ı sinemaya uyarlayacak. Harris'in sevilen grafik romanı, 60'lı yılların Chicago'sunda geçiyor ve üst komşusunun cinayetini çözmeye çalışan 10 yaşında bir kızın hikayesini anlatıyor. My Favorite Thing is Monsters, klasik korku hikayelerinin ve ucuz romanlarının tonunu başarıyla yakalıyor. Transformers ile son yılların en başarılı film serilerinden birine imza atan Paramount ve Hasbro, aynı başarıyı yakalayamadığı G.I. Joe serisini yenileme kararı aldı. Daha önce iki filmi yayınlanan G.I. Joe serisi bu hikayeyi devam ettirmek yerine yeni bir seriye başlayacak. Farklı karakterlere odaklanacak bu yeni G.I. Joe filminin yeni nesile daha uygun bir film olacağı söyleniyor. Tam Boyutta Gör The Big Short ile büyük başarı yakalayan Adam McKay, yeni filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. ABD siyasetinin en tartışmalı isimlerinden Dick Cheney'nin hayatını anlatacak filmin oyuncu kadrosu belli oldu. Filmde Cheney'i Christian Bale canlandırırken, ona Amy Adams ve Steve Carrell eşlik edecek. Call of Duty serisini bir sinematik evren haline getirmek istediğini açıkladı. Bir yazar ekibi bir araya getirdiklerini açıklayan stüdyo, şimdiden yıllarca sürecek bir film serisinin hazır olduğunu duyurdu.



Prenses Leia, Star Wars: Episode IX'da da yer alacak. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Carrie Fisher'ın kardeşi, Fisher tarafından canlandırılan Prenses Leia'nın Episode IX'da da yer alacağını açıkladı. Fisher'ı filmi eklemek için CGI kullanılmayacak. Bunun yerine hali hazırda çekilmiş olan görüntüler kullanılarak Prenses Leia yeni Star Wars üçlemesinin son filmine eklenecek.



Rap müziğin efsane isimlerinden Tupac Shakur'un hayatını anlatan All Eyez On Me'nin ilk fragmanı yayınlandı. Genç yaşta öldürülen rapçiyi Demetrius Shipp Jr'ın canlandıracağı All Eyez On Me, 16 Haziran'da ABD'de gösterime girecek. Filmin Türkiye vizyon tarihi henüz belirlenmiş değil.





The Fast and the Furious ve xXx gibi aksiyon filmlerinin yönetmeni olan Rob Cohen, 100 milyon dolar bütçeli yeni bir aksiyon filmi çekmeye hazırlanıyor. ABD - Çin ortak yapımı olacak Speedhunters, yakın gelecekte geçecek ve bilim-kurgu unsurları da içerecek. Film, dünyayı değiştirme potansiyeli olan yeni bir teknolojinin ortaya çıkmasıyla kendisilerini hiç beklemedikleri bir komplonun içinde bulan bir grup yarışçının hikayesini anlatacak. Televizyon Dünyası Tam Boyutta Gör Marvel dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Netflix ve ABC tarafından yayınlanan Marvel dizilerine şimdi bir de Freeform'un Marvel dizileri katılacak. Marvel'in sahibi olan Disney'in kanalları arasında yer alan Freeform; Cload & Dagger'dan sonra şimdi de New Warriors'ı televizyona taşıyacak. Marvel'in sevilen kahramanlarından Squirrel Girl ve diğer genç kahramanların hikayesini anlatacak New Warriors, komedi dizisi olacak ve daha genç bir izleyici kitlesine hitap edecek. Marvel'in sevilen kahramanlarını bir araya getirecek The Defenders'ın çıkış tarihi açıklandı. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'i bir araya getirecek mini dizi, 18 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak. Ayrıca Bkz. "Marvel kahramanlarını bir araya getiren The Defenders'ın çıkış tarihi açıklandı"

Netflix, dördüncü Marvel dizisi olan Iron Fist'in ilk sezonunu 17 Mart'ta yayınladı. Iron Fist ile ilgili ilk eleştiriler son derece kötü olsa da bu kötü yorumlar izleyicileri etkilememiş gibi görünüyor. Netflix'in izlenme oranlarını yakından takip eden 7Park Data şirketine göre Iron Fist, Netflix'in ilk haftasında en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı.

Netflix, yeni komedi dizisi Girlboss'ın ilk fragmanını yayınladı. Sophia Amoruso'nun çok satan otobiyografisinden uyarlanan dizi, eBay'de nostaljik kıyafetler satarak milyon dolarlık bir iş kurmayı başaran genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Yapımcılığını ünlü oyuncu Charlize Theron'un üstlendiği Girlboss'un ilk sezonu 21 Nisan'da yayınlanacak.

Netflix'in ilk fragmanını yayınladığı bir diğer dizi de Anne oldu. Klasik çocuk romanları arasında yer alan Anne of Green Gables'tan uyarlanan dizi, 19.yüzyılda yaşayan yetim bir kızın hikayesini anlatıyor. Kanada'da CBC kanalı tarafından yayınlanan Anne, Netflix'e 12 Mayıs'ta gelecek.

AMC'nin sevilen dizisi Preacher, bu yaz ikinci sezonu ile ekranlara geri dönecek. Kült çizgi romandan uyarlanan Preacher'ın ikinci sezonu için bekleyiş sürerken, yeni sezondan ilk fragman yayınlandı. Tanrıyı bulmak için yollara düşen Jesse ve yoldaşlarının hikayesini anlatacak ikinci sezon 25 Haziran'da başlayacak. Öte yandan Preacher'ı televizyona uyarlayan Seth Rogen ve Evan Goldberg ikilisi, sevilen bir diğer çizgi romanı daha dizi haline getirmeye hazırlanıyor. İkili, The Walking Dead'in yaratıcısı Robert Kirkman'ın sevilen çizgi roman serisi Invincible'ı dizi haline getirecek. Invincible, lise öğrencisi Mark Grayson'ın hikayesini anlatıyor. Grayson normal bir genç gibi görünse de aslında dünyanın en güçlü süper kahramanın oğlu. Üstelik yakında kendisi de bazı süper güçlere sahip olacak. Invincible, Kirkman'dan bekleneceği üzere bolca kan ve şiddet içeren bir hikaye. Tam Boyutta Gör

Netflix, geçtiğimiz ay yayınladığı yeni komedi dizisi Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (Talihsiz Serüvenler Dizisi)'e üçüncü sezon onayını da verdi. İlk sezonu daha yeni yayınlanmışken hem ikinci hem de üçüncü sezon onayını alan dizi Netflix'i fazlasıyla etkilemiş gibi görünüyor.

Yeni sezon dizi onayı alan bir diğer dizi de Colony oldu. USA Network, şu sıralar 2.sezonu yayınlanmakta olan bilim-kurgu dizisi Colony'e üçüncü sezon onayını verdi. 13 bölümden oluşacak 3.sezon 2018'de yayınlanacak.

FX, absürd komedi dizisi Man Seeking Woman'ı sonlandırma kararı aldı. FXX kanalı tarafından yayınlanan dizinin geçtiğimiz günlerde tamamlanan 3.sezonu dizinin son sezonu olacak.

Tüm zamanların en başarılı dizileri arasında yer alan The Walking Dead, geçtiğimiz günlerde 7.sezon finalini yaptı. Yayınlandığı saatte 11.3 milyon izleyiciye ulaşan sezon finali yine reyting konusunda rakiplerini geride bıraktı ama eski sezonlara kıyasla bekleneni veremedi. The First Day of the Rest of Your Life adını taşıyan 7.sezon finali, son 5 yılın en düşük reyting alan The Walking Dead sezon finali oldu.

Netflix, merakla beklenen yeni dizisi GLOW'dan ilk görüntüleri yayınladı. Community ve Mad Men gibi dizilerden tanıdığımız Alison Brie'nin başrolünü üstlendiği dizi; 80'li yıllarda iş bulmakta zorlanan bir aktrisin son çare olarak kadın güreşçiler arasına katılmasını anlatıyor. GLOW'un ilk sezonu 23 Haziran'da yayınlanacak.

Ufoloji dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan Dr. Steven Greer, bu konuda insanları bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdüyor. Daha önce hazırladığı Sirius belgeseli ile geniş kitlelere ulaşmayı başaran Dr. Greer, ikinci bir belgesel daha yayınlamaya hazırlanıyor. Unacknowledged adını taşıyan yeni belgeselin ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.







Son yılların en sevilen animasyon dizileri arasında yer alan Rick and Morty ekranlara geri döndü. Dizinin merakla beklenen 3.sezonu henüz başlamadı ama Adult Swim, 1 Nisan'da sürpriz yaparak 3.sezonun ilk bölümünü yayınladı. Hem televizyondan hem de Adult Swim'in internet sitesinden yayınlanan bölüm Rick and Morty hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Komedi dünyasının en başarılı isimleri arasında yer alan Louis C.K.'in yeni stand-up gösterisi Louis C.K. 2017, 4 Nisan'da yayınlandı. Geçtiğimiz yıl Netflix ile büyük bir anlaşmaya imza atan Louis C.K.'in yeni stand-up gösterisi de Netflix üzerinden yayınlandı.