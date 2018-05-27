Vevo, Youtube'a odaklanmak için Android ve iOS uygulamalarını kapatıyor

İnternetin en büyük klip portallarından Vevo, önümzüdeki birkaç hafta içinde Android ve iOS uygulamalarını kapatacağını açıkladı. Youtube'a daha fazla ağırlık vereceklerini açıklayan şirket, kliplerin yayınlandığı web sitesini de Youtube'a yönlendirecek.

Vevo dünyanın en büyük klip portallarından biri

Kullanıcıların herhangi bir müziğe veya klibe ulaşmak için Youtube'u tercih ettiklerini belirten Vevo'nun, diğer şirketlerle rekabet edebilmek için sadece Youtube'a odaklanacağı ve yardımcı servislerine mesai harcamayarak daha verimli çalışacağı ifade ediliyor.

Konuyla ilgili olarak Vevo'dan yapılan açıklama ise şu şekilde: "İleriye dönük olarak kitleleri etkilemeye ve büyüme fırsatlarını takip etmeye devam edeceğiz. Premium müzik videolarımız ve orijinal içerik kataloğumuz Youtube'da giderek büyüyen bir kitleye ulaşmaya devam edecek. Vevo içeriğine erişimi daha da genişletebilmek için ek platformlarla çalışmanın yollarını araştırıyoruz."

https://hq.vevo.com