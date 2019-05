VIA dört çekirdekli ilk işlemcisini tanıttı; İşte detaylar

Çift çekirdekli Nano X2 işlemcisini bu yılın başında tanıtan VIA'nın çalışmalarına hız verdiğini görüyoruz zira firma dört çekirdekli yeni işlemcisinin üzerindeki örtüyü de kaldırdı. Intel ve AMD ile birlikte endüstride aktif anlamda x86 işlemci tasarımlarına devam eden üç üreticiden biri olarak iddiasını güçlendirmek isteyen firma, pazarda daha iyi noktalara ulaşabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bir ara Nvidia tarafından satın alınacağı öne sürülen ancak bu gerçekleşmeyen daha sonra Nvidia üretimi entegre grafik işlemcileri kullanacağı söylenen fakat bu da olmayan VIA cephesinde çalışmalar özkaynaklarla devam ediyor ve düşük maliyetli yeni işlemci tasarımlarına yoğunlaşıyor.

VIA'nın tanıtımını yaptığı dört çekirdekli L4700 işlemcisi, firmanın güncel ürün gamındaki diğer işlemci modellerinde olduğu gibi Isaiah mimarisini temel alıyor. Aslına bakılırsa bu işlemci, Intel'in birkaç yıl önce pazara sunduğu dört çekirdekli ilk x86 işlemcilerine benzetilebilir zira işlemcinin doğal tasarımdan ziyade çok modüllü paket olarak tasarlandığı ve çift çekirdekli iki işlemci zarının tek çatı altında bir araya getirildiği anlaşılıyor. TSMC'nin tesislerinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Nano X2 işlemci tasarımının çiftine sahip olan dört çekirdekli L4700 işlemcisi standart olarak 1.2GHz'de çalışıyor. 1333MHz FSB hızına sahip olan işlemci, 4MB L2 bellek ile geliyor ve 27.5 Watt güç tüketiyor.

VIA'nın dört çekirdekli ilk işlemcisi; L4700.

Dört çekirdekli L4700 işlemcisini, çift çekirdekli çift zarın bir araya getirilmesinden ibaret bir tasarım olarak değerlendirmek yanlış olur zira bu noktada bir takım yenilikler olduğunu görüyoruz. Performans ve verimlilik üzerine bazı güncellemelere gidilen tasarımda ayrıca Intel'in TurboBoost ve AMD'nin TurboCore teknolojilerine benzer yeni bir özelliğe yer verildiğini görüyoruz. Adaptive Overclocking yani Uyarlanabilir Hız Aşırtma olarak tanımlanan yeni özellik sayesinde, ihtiyaç duyulduğu durumlarda, işlemcinin anlık yük ve termal değerlerine bakılırak çekirdek çalışma frekansı otomatik olarak yükseltilebiliyor. VIA'nın açıklamasına göre bu özellik ile 1.2GHz olan standart hız 1.46GHz'e kadar çıkabiliyor.

VIA'nın uyarlanabilir hız aşırtma teknolojisiyle ilgili olarak bir detayın altını çizmekte fayda var. Aynı prensip üzerine inşa edilen benzer özellikler, AMD ve Intel cephesinde doğal tasarımlı işlemcilerde kullanıldığından, VIA cephesinde durum biraz daha farklı. Çift çekirdekli iki ayrı çip olduğundan, hız arttırımı için gerekli olan kontrol de VRM değerleri daha ön plana çıkıyor. Yani dinamik güç ve frekans yönetimi için VRM tarafından sağlanan güç yönetin hesaplamaları ve işletim sisteminin P-State istekleri baz alıınıyor. VIA'nın dört çekirdekli yeni işlemcisi tasarım olarak Intel'in Penryn tabanlı Yorkfield ailesi ile önemli benzerlikler taşıyor zira çipler arası haberleşme Front Side Bus üzerinden gerçekleşiyor.

Intel'in FSB teknolojisi ile oldukça yakın olan V4 FSB tasarımını kullanan VIA'nın dört çekirdekli yeni işlemcisi 21x 21mm boyutlarında NanoBGA2 paket yapısına sahip. Yapılan açıklamalara göre dört çekirdekli L4700 işlemcisi, VIA'nın Eden, C7, Nano-E ve Nano X2 serisi tüm işlemcileriyle pin uyumuna sahip. Yani bu işlemci zaten güncel bir VIA platformuna sahip olan tüm platformlara hızlı bir şekilde olabilecek. Açıkçası bu noktada VIA'nın kendi ürün gamı için en geniş "geriye dönük destek" seçeneğine sahip olduğunu görüyoruz zira firmanın güncel ürün gamındaki tüm işlemciler pin uyumuna sahip ve daha önce bir platforma adapte olan üreticinin bir diğerine geçiş yapması oldukça kolay.

Çok çipli tasarımı temel alan L4700'de çift çekirdekli Nano X2 zarının çifti kullanılıyor.

Düşük maliyetli sistemler için hazırlanan dört çekirdekli L4700 işlemcisi, bu noktada AMD'nin Brazos platformu ve aynı segmentte yer alan Intel'in Atom platformu ve bazı Pentium işlemcilerine rakip olacak gibi görünüyor. Bu sınıf için AMD'nin Bobcat mimarisinde olduğu gibi OoOe (Out of Order Execution) yani sırasız yürütüm tasarımını temel alan işlemci için VIA tarafından bazı performans değerleri de yayınlandı. AMD'nin şu an satılmakta olan Brazos kod adlı Fusion platformundaki en hızlı işlemci olan çift çekirdekli Fusion-E350 ile yapılan kıyaslamada, dört çekirdekli L4700 işlemcisinin, Sysmark 2007'de %5, CPUMark 99'da %28 ve Cinebench R10'da %100 daha hızlı olduğu belirtiliyor.

Yukarıdaki test sonuçlarından daha ilginç olan değer ise Everest'in AES şifreleme testinde ortaya çıkıyor ve L4700 tam %1871 oranında fark atmayı başarıyor. Tabi bu noktada avantaj sağlayan unsur ise Isaiah mimarisinin sahip olduğu entegre şifreleme motoru. Ayrıca işlemcinin yanına ayrık bir ekran kartı takıldığında Crysis 2 gibi oyunların oynanabilir olduğu belirtiliyor. Güç tüketimi açısından değerlendirildiğinde ise AMD'nin çift çekirdekli Fusion işlemcilerinde TDP'nin 9-18 Watt olduğu biliniyor. Intel Atom platformunda da bu değer 13 Watt'ı bulabiliyor. VIA L4700'ün 27.5 Watt'lık değeri biraz yüksek kalsa da diğerlerine kıyasla fazladan iki çekirdeğe daha sahip olduğunu unutmamak gerekiyor.

Açıklanan 27.5 Watt'lık ısıl güç tasarım değerinin hepsi bir arada formundaki bilgisayarlar ve 12-13-inç boyutundaki düşük maliyetli ultra-taşınabilir sistemler için yeterli seviyede olduğu belirtiliyor. Ancak bu noktada günümüzde önem kazanan asıl paremetre platform bazında güç tüketim değeri. AMD veya Intel'in güncel işlemcilerinden farklı olarak VIA'nın işlemcisinden bellek kontrolcüsü, entegre grafik veya PCIe yöneticisi gibi gelişmiş özellikler bulunmuyor ve bu noktada tüm yük çipsete bırakılmış durumda. VIA ise tek yongalı çipset tasarımlarına sahip olduğunu ve tüm bu özellikleri içeren kontrol yongasının 4 Watt seviyesinde güç tükettiğini belirtiyor yani platform bazında değer 31W'a çıkıyor.

VIA dört çekirdekli işlemcisiyle otomatik hız aşırtma özelliği sunuyor. 1.2GHz'de çalışan işlemci 1.47GHz'e çıkabiliyor.

Yonga seti tarafında VIA'nın şu an için sunduğu iki temel seçenek bulunuyor ki bunlar; VX900 ve VN1000. Yongalar arasındaki temel farkı sahip olduğu grafik kontrolcüsü belirliyor. VX900'de DirectX 9 desteği sunan ancak H.264 video hızlandırma konusunda iddialı olan grafik birimi bulunurken, VN1000'de ise DirectX 10.1 desteği sunan ancak H.264 donanımsal hızlandırma özelliğine kısmi destek sunan grafik birimi bulunuyor. İşin kötü yanı ise Adobe, Flash teknolojisi için VIA'nın H.264 video hızlandırma teknolojisine destek sunmuyor, yakın zamanda sunması da beklenmiyor. Bu noktada tüm beklentiler VIA'nın üzerinde çalıştığı DirectX 11 destekli grafiğe sahip yeni çipsete kayıyor.

Dört çekirdekli L4700 işlemcisi için VIA'nın üretim programı üçüncü çeyreği işaret ediyor. Yani mevcut program kapsamında bu işlemciyi kullanan sistemlerin pazara giriş yapması son çeyreği bulacak gibi görünüyor. Kendi segmentinde dört çekirdekli seçenek sayısı pek fazla olmadığı için L4700 ile VIA daha önce hiç olmadığı kadar çok işlemci satışı yapabiliyor ancak bu noktada pazar performansını belirleyecek temel paremetre işlemci ve platformda bazında takip edilecek fiyat stratejisi olacak. Geleceğe yönelik çalışmalarını da sürdüren VIA, yeni nesil mikroişlemci mimarisi üzerinde çalışıyor ve bu mimariyi kullanan çok çekirdekli doğal tasarıma sahip 28nm işlemciler sunmayı planlıyor.