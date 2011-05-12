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VIA dört çekirdekli ilk işlemcisini tanıttı; İşte detaylar

8 yıl
7,3b
1
37
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift çekirdekli Nano X2 işlemcisini bu yılın başında tanıtan VIA'nın çalışmalarına hız verdiğini görüyoruz zira firma dört çekirdekli yeni işlemcisinin üzerindeki örtüyü de kaldırdı. Intel ve AMD ile birlikte endüstride aktif anlamda x86 işlemci tasarımlarına devam eden üç üreticiden biri olarak iddiasını güçlendirmek isteyen firma, pazarda daha iyi noktalara ulaşabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bir ara Nvidia tarafından satın alınacağı öne sürülen ancak bu gerçekleşmeyen daha sonra Nvidia üretimi entegre grafik işlemcileri kullanacağı söylenen fakat bu da olmayan VIA cephesinde çalışmalar özkaynaklarla devam ediyor ve düşük maliyetli yeni işlemci tasarımlarına yoğunlaşıyor.

VIA'nın tanıtımını yaptığı dört çekirdekli L4700 işlemcisi, firmanın güncel ürün gamındaki diğer işlemci modellerinde olduğu gibi Isaiah mimarisini temel alıyor. Aslına bakılırsa bu işlemci, Intel'in birkaç yıl önce pazara sunduğu dört çekirdekli ilk x86 işlemcilerine benzetilebilir zira işlemcinin doğal tasarımdan ziyade çok modüllü paket olarak tasarlandığı ve çift çekirdekli iki işlemci zarının tek çatı altında bir araya getirildiği anlaşılıyor. TSMC'nin tesislerinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Nano X2 işlemci tasarımının çiftine sahip olan dört çekirdekli L4700 işlemcisi standart olarak 1.2GHz'de çalışıyor. 1333MHz FSB hızına sahip olan işlemci, 4MB L2 bellek ile geliyor ve 27.5 Watt güç tüketiyor.

VIA dört çekirdekli ilk işlemcisini tanıttı; İşte detaylar
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VIA'nın dört çekirdekli ilk işlemcisi; L4700.

Dört çekirdekli L4700 işlemcisini, çift çekirdekli çift zarın bir araya getirilmesinden ibaret bir tasarım olarak değerlendirmek yanlış olur zira bu noktada bir takım yenilikler olduğunu görüyoruz. Performans ve verimlilik üzerine bazı güncellemelere gidilen tasarımda ayrıca Intel'in TurboBoost ve AMD'nin TurboCore teknolojilerine benzer yeni bir özelliğe yer verildiğini görüyoruz. Adaptive Overclocking yani Uyarlanabilir Hız Aşırtma olarak tanımlanan yeni özellik sayesinde, ihtiyaç duyulduğu durumlarda, işlemcinin anlık yük ve termal değerlerine bakılırak çekirdek çalışma frekansı otomatik olarak yükseltilebiliyor. VIA'nın açıklamasına göre bu özellik ile 1.2GHz olan standart hız 1.46GHz'e kadar çıkabiliyor.

VIA'nın uyarlanabilir hız aşırtma teknolojisiyle ilgili olarak bir detayın altını çizmekte fayda var. Aynı prensip üzerine inşa edilen benzer özellikler, AMD ve Intel cephesinde doğal tasarımlı işlemcilerde kullanıldığından, VIA cephesinde durum biraz daha farklı. Çift çekirdekli iki ayrı çip olduğundan, hız arttırımı için gerekli olan kontrol de VRM değerleri daha ön plana çıkıyor. Yani dinamik güç ve frekans yönetimi için VRM tarafından sağlanan güç yönetin hesaplamaları ve işletim sisteminin P-State istekleri baz alıınıyor. VIA'nın dört çekirdekli yeni işlemcisi tasarım olarak Intel'in Penryn tabanlı Yorkfield ailesi ile önemli benzerlikler taşıyor zira çipler arası haberleşme Front Side Bus üzerinden gerçekleşiyor.

Intel'in FSB teknolojisi ile oldukça yakın olan V4 FSB tasarımını kullanan VIA'nın dört çekirdekli yeni işlemcisi 21x 21mm boyutlarında NanoBGA2 paket yapısına sahip. Yapılan açıklamalara göre dört çekirdekli L4700 işlemcisi, VIA'nın Eden, C7, Nano-E ve Nano X2 serisi tüm işlemcileriyle pin uyumuna sahip. Yani bu işlemci zaten güncel bir VIA platformuna sahip olan tüm platformlara hızlı bir şekilde olabilecek. Açıkçası bu noktada VIA'nın kendi ürün gamı için en geniş "geriye dönük destek" seçeneğine sahip olduğunu görüyoruz zira firmanın güncel ürün gamındaki tüm işlemciler pin uyumuna sahip ve daha önce bir platforma adapte olan üreticinin bir diğerine geçiş yapması oldukça kolay.

VIA dört çekirdekli ilk işlemcisini tanıttı; İşte detaylar
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Çok çipli tasarımı temel alan L4700'de çift çekirdekli Nano X2 zarının çifti kullanılıyor.

Düşük maliyetli sistemler için hazırlanan dört çekirdekli L4700 işlemcisi, bu noktada AMD'nin Brazos platformu ve aynı segmentte yer alan Intel'in Atom platformu ve bazı Pentium işlemcilerine rakip olacak gibi görünüyor. Bu sınıf için AMD'nin Bobcat mimarisinde olduğu gibi OoOe (Out of Order Execution) yani sırasız yürütüm tasarımını temel alan işlemci için VIA tarafından bazı performans değerleri de yayınlandı. AMD'nin şu an satılmakta olan Brazos kod adlı Fusion platformundaki en hızlı işlemci olan çift çekirdekli Fusion-E350 ile yapılan kıyaslamada, dört çekirdekli L4700 işlemcisinin, Sysmark 2007'de %5, CPUMark 99'da %28 ve Cinebench R10'da %100 daha hızlı olduğu belirtiliyor.

Yukarıdaki test sonuçlarından daha ilginç olan değer ise Everest'in AES şifreleme testinde ortaya çıkıyor ve L4700 tam %1871 oranında fark atmayı başarıyor. Tabi bu noktada avantaj sağlayan unsur ise Isaiah mimarisinin sahip olduğu entegre şifreleme motoru. Ayrıca işlemcinin yanına ayrık bir ekran kartı takıldığında Crysis 2 gibi oyunların oynanabilir olduğu belirtiliyor. Güç tüketimi açısından değerlendirildiğinde ise AMD'nin çift çekirdekli Fusion işlemcilerinde TDP'nin 9-18 Watt olduğu biliniyor. Intel Atom platformunda da bu değer 13 Watt'ı bulabiliyor. VIA L4700'ün 27.5 Watt'lık değeri biraz yüksek kalsa da diğerlerine kıyasla fazladan iki çekirdeğe daha sahip olduğunu unutmamak gerekiyor.

Açıklanan 27.5 Watt'lık ısıl güç tasarım değerinin hepsi bir arada formundaki bilgisayarlar ve 12-13-inç boyutundaki düşük maliyetli ultra-taşınabilir sistemler için yeterli seviyede olduğu belirtiliyor. Ancak bu noktada günümüzde önem kazanan asıl paremetre platform bazında güç tüketim değeri. AMD veya Intel'in güncel işlemcilerinden farklı olarak VIA'nın işlemcisinden bellek kontrolcüsü, entegre grafik veya PCIe yöneticisi gibi gelişmiş özellikler bulunmuyor ve bu noktada tüm yük çipsete bırakılmış durumda. VIA ise tek yongalı çipset tasarımlarına sahip olduğunu ve tüm bu özellikleri içeren kontrol yongasının 4 Watt seviyesinde güç tükettiğini belirtiyor yani platform bazında değer 31W'a çıkıyor.

VIA dört çekirdekli ilk işlemcisini tanıttı; İşte detaylar
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VIA dört çekirdekli işlemcisiyle otomatik hız aşırtma özelliği sunuyor. 1.2GHz'de çalışan işlemci 1.47GHz'e çıkabiliyor.

Yonga seti tarafında VIA'nın şu an için sunduğu iki temel seçenek bulunuyor ki bunlar; VX900 ve VN1000. Yongalar arasındaki temel farkı sahip olduğu grafik kontrolcüsü belirliyor. VX900'de DirectX 9 desteği sunan ancak H.264 video hızlandırma konusunda iddialı olan grafik birimi bulunurken, VN1000'de ise DirectX 10.1 desteği sunan ancak H.264 donanımsal hızlandırma özelliğine kısmi destek sunan grafik birimi bulunuyor. İşin kötü yanı ise Adobe, Flash teknolojisi için VIA'nın H.264 video hızlandırma teknolojisine destek sunmuyor, yakın zamanda sunması da beklenmiyor. Bu noktada tüm beklentiler VIA'nın üzerinde çalıştığı DirectX 11 destekli grafiğe sahip yeni çipsete kayıyor.

Dört çekirdekli L4700 işlemcisi için VIA'nın üretim programı üçüncü çeyreği işaret ediyor. Yani mevcut program kapsamında bu işlemciyi kullanan sistemlerin pazara giriş yapması son çeyreği bulacak gibi görünüyor. Kendi segmentinde dört çekirdekli seçenek sayısı pek fazla olmadığı için L4700 ile VIA daha önce hiç olmadığı kadar çok işlemci satışı yapabiliyor ancak bu noktada pazar performansını belirleyecek temel paremetre işlemci ve platformda bazında takip edilecek fiyat stratejisi olacak. Geleceğe yönelik çalışmalarını da sürdüren VIA, yeni nesil mikroişlemci mimarisi üzerinde çalışıyor ve bu mimariyi kullanan çok çekirdekli doğal tasarıma sahip 28nm işlemciler sunmayı planlıyor.


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diemcizone 8 yıl en beğenilen
Vıa biraz daha uğraş, yavaş yavaş oluyor bişeyler. işlemci segmentini kızıştırmak için 3.firmanın güçlenmesi şart.
Saat hızları 3.5GHz civarlarında olsa performans ciddi oranda yükselir tahminimce.
Vıa biraz daha uğraş, yavaş yavaş oluyor bişeyler. işlemci segmentini kızıştırmak için 3.firmanın güçlenmesi şart.Saat hızları 3.5GHz civarlarında olsa per...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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V4LKyR 8 yıl
Mükemmel. Çok seviyorum böyle haberleri.
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Akasha_Ether 8 yıl
4 çekirdek işlemcili netbook... kulağa hoş geliyor :)
ama entegre grafik birimi olduğu için gönüller Fusion'dan yana olacağını tahmin ediyorum
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MDK 8 yıl
amd kanada
intel usa
via asia,
asia kazansın derim gayret via, sana ihtyaç var.
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01Mrt 8 yıl
Elbette via ya ihtiyaç var ama işlemciler tanıtılıyor sadece ortada ürün göremiyoruz...
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servetportakal 8 yıl
LORDTEK
hkndvcArtık bir de Türk malı cpu istiyoruz... yok mu yapacak babayiğit ?
Ben tasarladım. Asenkron işlemcim sanal ortamda (simülatörde) çalışıyor. Şimdi onu FPGA üzerinde çalıştırmak için çalışıyorum...

öyleyse helal olsun demekten başka bir söz bulamıyorum. resim filan var mı ?
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sadtneverdie 8 yıl

hkndvc

LORDTEK

hkndvcArtık bir de Türk malı cpu istiyoruz... yok mu yapacak babayiğit ?
Ben tasarladım. Asenkron işlemcim sanal ortamda (simülatörde) çalışıyor. Şimdi onu FPGA üzerinde çalıştırmak için çalışıyorum...


öyleyse helal olsun demekten başka bir söz bulamıyorum. resim filan var mı ?


sanal ortam diyor.
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LORDTEK 8 yıl
hkndvc
Artık bir de Türk malı cpu istiyoruz... yok mu yapacak babayiğit ?
Ben tasarladım. Asenkron işlemcim sanal ortamda (simülatörde) çalışıyor. Şimdi onu FPGA üzerinde çalıştırmak için çalışıyorum...
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Reddemon35 8 yıl
Birçok medikal ölçüm cihazında rim işletim sistemiyle endüstriyel via bord ve işlemcilerinin kullanıldığını düşünürsek Endüstriyel PC ler yakında masaüstlerimize yetişecek diyebiliriz.
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Ju1i@~ 8 yıl
Tek-nolojik

Ju1i@~ İlk kez FSB hızı çekirdek hızından yüksek bir işlemci gördüm. 4 çekirdek olayı iyi ama düşük maliyetli sistemlerde kimin ihtiyacı var ki? VIA çekirdek yapısını bile değiştirmeden, varolan tasarımları birleştirip yeni işlemci yaptım diyor, Intel direk transistörü değiştiriyor. Adamlar pin tasarımlarını bile değiştirmiyorlar. Maliyet odaklı atılan bu adım belki de büyük değişiklerin önünde duran bir engeldir. Kuzey köprüsü ve GPUyu işlemciye entegre edememeleri de buna bağlı olabilir. İşlemci hızını otomatik olarak arttıran Adaptive Overclocking teknolojisi de anladığım kadarıyla direk bir Turbo Boost/Core alternatifi değil. Atomlarda elle yaptığımız gibi işlemci basitçe kendini hız aşırtıyor. Kullanılmayan çekirdeklerin kapatılması söz konusu değil sanırım. O andaki program sadece 2 çekirdeğe ihtiyaç duyuyorsa, atıl durumdaki diğer çekirdekler kapatılmayıp, sadece idle durumdaki güç tüketimi düşüşleri, kullanılan çekirdeklere atanabiliyor. Hız artışının düşük olmasının sebebi de bu olmalı. Tabi kendi bilecekleri iş ama VIA ARM lisansı alıp, o tarafa kaysa daha güzel ve etkili çözümler sunabilir diye düşünüyorum.
Hocam VIA nın zaten arm lisansı var ve ucuz 150 liralık tabletlerin büyük bir çoğunluğu vianın arm işlemcilerini kullanıyor.Via nano işlemcili sistemler gayet güzel kendim jetway MVB-VX9GSM anakart via nano l2007 1.6ghzlik sistem kullanıyorum full hd film ve internet amaçlı işimi fazlasıyla görüyor ve 160 liraya o işi yapan muadil bir anakart işlemci intel ve amd platformunda yok, ha vianın böyle çözümleri olmasa ne olur sadece arm işiyle falan uğraşsa 160 liraya vatandaşın işini görebilecek sistemler olmaz işini görebilmek için 250-300 lira para ödemek zorunda kalabilirsin, tabi mini itx sistemler için konuşuyorum normalde micro atx falan daha ucuz sistemler bulunabilir, rekabet herzaman iyidir fazla çekirdek göz çıkarmaz
benim kullandığım tek çekirdekli işlemci 25 watt güç tüketimi var bu 4 çekirdekli işlemcilerin de 27.5 watt güç tüketimi var, varsın 4 çekirdekli olsunda 50-60 lira neyse 100 lira fazla olsun çokta önemli değil sonuçta performans 3-4 katı olucak tüketim hemen hemen aynı. Bu arada epia-m900 yakında çıkar x2 işlemcili usb 3.0 falan bakalım zaman ne gösterecek...


Evet evet, hatırladım, sağol. Hatta burda satılan Mobee'nin 400 MHz hızında çalışan VIA 8505 ARM tabanlı ucuz bir tableti var. Android 2.0 yüklü geliyor. Win CE yüklü başka markalar da var.

VIA'nın 400 MHz'in üzerinde işlemcileri var mı? Belki ARM her işlemci ailesi için ek bir lisans satıyordur. VIA ARM v6 ya da XScale lisansına sahiptir ama Cortex lisansı yoktur. Hiç yeni nesil VIA ARM'la karşılaşmadım.

VIA Nano video, internet, ofis ve basit oyunlar için yeterlidir elbette ama yine bu işler için neden 4 çekirdekli işlemci üretiyorlar? Burası saçma. 2 çekirdek hepsi için yeter de artar bile. 4 çekirdek destekleyen doğru düzgün oyun bile yok ortada.
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Tek-nolojik 8 yıl
Evet Via arm 8505 işlemcili tabletler vardı yavaş kalıyordu şu anda bildiğim kadarıyla en güncel arm işlemcisi wm8650 arm11 flash 10.1 destekli, videolarına baktım hız olarak öncekinden baya hızlı %20 güç tüketimi daha az frekansıda yanlış hatırlamıyorsam 800mhz, bu 4 çekirdekli işlemcileride farklı amaçlar için kullanırlar bir şekilde zaten Via'nın çokta umurunda değil satılmış satılmamış adamlar kendi anakartını kendi yapıyor, kullanıyor herşey via cpu-gpu-ses-ethernet-wireless- fire ieee 1394-usb 3.0 yongaları vs. şu anda mesela 300$ üzerindeki birçok anakartta vianın usb 3.0 hubları var adamların kafa bi estimi herşey geliyor ellerinden biraz geç kalıyorlar sadece, pek aceleye gerek yok yavaş olsun sağlam olsun hesabı..


hkndvc via nano işlemcili anakartları falan soruyorsan Türkiye'de şu anda 3 modeli satılıyor, c7-c3 cpu'lu falan bol miktarda vardı ama 3 ay falan oldu via nano işlemcili modeller geleli, (MVB-VX9GSM, NC73-2007, NC74-2007 bu üç model) Via'nın kendi ürettiği yeni anakartlar gelmedi eski olanları var belli olmaz belki birgün onlarda girer Türkiye pazarına.
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RaptorFX 8 yıl
anakart çipset olarak intel, amd, nvidia, via , sis şeklinde via anakart çip performansını biraz arttırsa f/p işlemcileri üretse yeter.
Bu arada bi S3 vardı ne oldu?
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servetportakal 8 yıl
Artık bir de Türk malı cpu istiyoruz... yok mu yapacak babayiğit ?
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ScreamAiMFire 8 yıl
@hkndvc Mesele cpu yapmak değil yeğen mesele patentlere kösülmek. Sen kısa donla gezerken adamlar x86 lisansı dağıtıyorlardı.
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Ju1i@~ 8 yıl
İlk kez FSB hızı çekirdek hızından yüksek bir işlemci gördüm. 4 çekirdek olayı iyi ama düşük maliyetli sistemlerde kimin ihtiyacı var ki? VIA çekirdek yapısını bile değiştirmeden, varolan tasarımları birleştirip yeni işlemci yaptım diyor, Intel direk transistörü değiştiriyor. Adamlar pin tasarımlarını bile değiştirmiyorlar. Maliyet odaklı atılan bu adım belki de büyük değişiklerin önünde duran bir engeldir. Kuzey köprüsü ve GPUyu işlemciye entegre edememeleri de buna bağlı olabilir.
İşlemci hızını otomatik olarak arttıran Adaptive Overclocking teknolojisi de anladığım kadarıyla direk bir Turbo Boost/Core alternatifi değil. Atomlarda elle yaptığımız gibi işlemci basitçe kendini hız aşırtıyor. Kullanılmayan çekirdeklerin kapatılması söz konusu değil sanırım. O andaki program sadece 2 çekirdeğe ihtiyaç duyuyorsa, atıl durumdaki diğer çekirdekler kapatılmayıp, sadece idle durumdaki güç tüketimi düşüşleri, kullanılan çekirdeklere atanabiliyor. Hız artışının düşük olmasının sebebi de bu olmalı.
Tabi kendi bilecekleri iş ama VIA ARM lisansı alıp, o tarafa kaysa daha güzel ve etkili çözümler sunabilir diye düşünüyorum.
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Tek-nolojik 8 yıl

Ju1i@~

İlk kez FSB hızı çekirdek hızından yüksek bir işlemci gördüm. 4 çekirdek olayı iyi ama düşük maliyetli sistemlerde kimin ihtiyacı var ki? VIA çekirdek yapısını bile değiştirmeden, varolan tasarımları birleştirip yeni işlemci yaptım diyor, Intel direk transistörü değiştiriyor. Adamlar pin tasarımlarını bile değiştirmiyorlar. Maliyet odaklı atılan bu adım belki de büyük değişiklerin önünde duran bir engeldir. Kuzey köprüsü ve GPUyu işlemciye entegre edememeleri de buna bağlı olabilir.

İşlemci hızını otomatik olarak arttıran Adaptive Overclocking teknolojisi de anladığım kadarıyla direk bir Turbo Boost/Core alternatifi değil. Atomlarda elle yaptığımız gibi işlemci basitçe kendini hız aşırtıyor. Kullanılmayan çekirdeklerin kapatılması söz konusu değil sanırım. O andaki program sadece 2 çekirdeğe ihtiyaç duyuyorsa, atıl durumdaki diğer çekirdekler kapatılmayıp, sadece idle durumdaki güç tüketimi düşüşleri, kullanılan çekirdeklere atanabiliyor. Hız artışının düşük olmasının sebebi de bu olmalı.

Tabi kendi bilecekleri iş ama VIA ARM lisansı alıp, o tarafa kaysa daha güzel ve etkili çözümler sunabilir diye düşünüyorum.


Hocam VIA 'nın zaten arm lisansı var ve ucuz 150 liralık tabletlerin büyük bir çoğunluğu via'nın arm işlemcilerini kullanıyor.Via nano işlemcili sistemler gayet güzel kendim jetway MVB-VX9GSM anakart via nano l2007 1.6ghz'lik sistem kullanıyorum full hd film ve internet amaçlı işimi fazlasıyla görüyor ve 160 liraya o işi yapan muadil bir anakart işlemci intel ve amd platformunda yok, ha vianın böyle çözümleri olmasa ne olur sadece arm işiyle falan uğraşsa 160 liraya vatandaşın işini görebilecek sistemler olmaz işini görebilmek için 250-300 lira para ödemek zorunda kalabilirsin, tabi mini itx sistemler için konuşuyorum normalde micro atx falan daha ucuz sistemler bulunabilir, rekabet herzaman iyidir fazla çekirdek göz çıkarmaz
benim kullandığım tek çekirdekli işlemci 25 watt güç tüketimi var bu 4 çekirdekli işlemcilerin de 27.5 watt güç tüketimi var, varsın 4 çekirdekli olsunda 50-60 lira neyse 100 lira fazla olsun çokta önemli değil sonuçta performans 3-4 katı olucak tüketim hemen hemen aynı. Bu arada epia-m900 yakında çıkar x2 işlemcili usb 3.0 falan bakalım zaman ne gösterecek...
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microsonic 8 yıl

Küçük dizüstü bilgisayarlarda bu işlemciler iyi olur. Pazar payını yüksek seviyelere çıkarması bize kalmış.
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napolyon94 8 yıl
yürü be via şu %0.02 lik pazar payını az daha arttır :D
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