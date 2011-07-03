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VIA sunucular için enerji verimli işlemci hazırlıyor

7 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dört çekirdekli Nano işlemci ailesini pazara sunmayı planlayan VIA, ağırlıklı olarak Intel ve AMD çözümlerinin kullanıldığı sunucu pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Aslına bakılırsa firmanın aktif olarak yer aldığı düşük maliyetli bazı sunucu çözümleri yok değil ancak VIA, enerji verimliliğinin ön planda olduğu yeni işlemcilerle rekabete dahil olmak istiyor.
Güncel işlemcilerinde kendi geliştirdiği Isaiah mimarisini kullanan VIA, hali hazırda sahip olduğu 64-bit desteği, sanallaştırma özelliği ve PadLock teknolojisiyle sağlanan güvenlik ve şifreleme yetenekleri sayesinde sunucularda yer alması gereken temel özellikleri sunduğuna dikkat çekerken, üzerinde çalışılan işlemcilerin daha fazla özelliği yüksek enerji verimliliği ile sunacağını belirtiyor. 
Dört çekirdekli Nano işlemcileriyle düşük maliyetli masa ve mobil sistemlerde yaygınlaşmayı hedefleyen VIA, gelecek stratejisini ve yol haritasını güncellemekle meşgul. Aynı zamanda ultra-taşınabilir sistemlerde de yer almayı hedefleyen şirketin 2012 ile birlikte hem mikroişlemci mimarisinde hem de üretim teknolojilerinde güncellemeler yapması bekleniyor.

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Lamelif_ 7 yıl
Via işlemciler 64bit işletim sistemi destekliyor mu?
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DH Misafiri 7 yıl
Şu via'dan örnek alsın biraz amd. en verimli x86 mimarisi bu adamlarda. hadi amd bütçesi yeterli değil, intel kadar kaynağa yok diyelim. via ne yapsın bu halde ürettiği işlemcilere bakın.
atom, hatta yeni çıkan bobcat bile cpu anlamında via'ya rakip değil.
2012'de yeni mimaride geliyormuş. masaüstünede çıkacakmış habere göre ve 4 core. o zaman seyredin cümbüşü.
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blank42 7 yıl
Olayı yanlış anlamışlar bence sunucularda kullanılacağını sanmam en azından web sunucuları için şuanda baktığımızda bazıları Quad işlemcili makinaları elden çıkarmaya çalışırken Xeon,Core i7'ler akıyor yani performans nereye sunucular oraya ;)
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abdulmusavvir 7 yıl
Mini-ITX'leri VN1000 çip bekliyorduk, revize VX900 olarak geldiler, yine de bomba gibiler, tavsiye olunur. Özellikle şu modele hastayım. Anakart, vga, işlemci bir arada bu fiyata bu performansı küçük kasa da görebilmek dehşet, nihayet dev kasaların sonu geldi.
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séquestre 7 yıl
Bekliyoruz ..
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