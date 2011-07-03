VIA sunucular için enerji verimli işlemci hazırlıyor

Dört çekirdekli Nano işlemci ailesini pazara sunmayı planlayan VIA, ağırlıklı olarak Intel ve AMD çözümlerinin kullanıldığı sunucu pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Aslına bakılırsa firmanın aktif olarak yer aldığı düşük maliyetli bazı sunucu çözümleri yok değil ancak VIA, enerji verimliliğinin ön planda olduğu yeni işlemcilerle rekabete dahil olmak istiyor.

Güncel işlemcilerinde kendi geliştirdiği Isaiah mimarisini kullanan VIA, hali hazırda sahip olduğu 64-bit desteği, sanallaştırma özelliği ve PadLock teknolojisiyle sağlanan güvenlik ve şifreleme yetenekleri sayesinde sunucularda yer alması gereken temel özellikleri sunduğuna dikkat çekerken, üzerinde çalışılan işlemcilerin daha fazla özelliği yüksek enerji verimliliği ile sunacağını belirtiyor.

Dört çekirdekli Nano işlemcileriyle düşük maliyetli masa ve mobil sistemlerde yaygınlaşmayı hedefleyen VIA, gelecek stratejisini ve yol haritasını güncellemekle meşgul. Aynı zamanda ultra-taşınabilir sistemlerde de yer almayı hedefleyen şirketin 2012 ile birlikte hem mikroişlemci mimarisinde hem de üretim teknolojilerinde güncellemeler yapması bekleniyor.