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Video: ARM ve Intel tabanlı tabletler NFS: Most Wanted oyununda karşı karşıya

5 yıl
1,4b
1
47
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Video: ARM ve Intel tabanlı tabletler NFS: Most Wanted oyununda karşı karşıya
Intel geçtiğimiz ay lanse ettiği Bay Trail kod adlı yeni nesil Atom Z3000 serisi işlemcileriyle, mobil dünyanın hakimi durumundaki ARM'a, en güçlü yanıtını verdi. 22nm üretim teknolojisi ve Silvermont mimarisi ile hem performans hem de güç tüketimi anlamında çıtayı yükselterek, pazarın en rekabetçi ve yazılım tarafında en geniş ölçekli (Android, Linux ve Windows desteği) platformunu sunduğunu belirten Intel'e karşı, ARM cephesi yeni bir video ile yanı verdi.
Hazırlanan videoda, şu an en yaygın Intel çözümü olduğu için 1.6GHz hızında çalışan çift çekirdekli Clovertrail+ platformu, ARM'ın 1.4GHz hızında çalışan dört çekirdekli Cortex-A9 çözümü ile kıyaslanıyor. Yani her firmanın da bir önceki jenerasyonları baz alıyor zira Intel'in Bay Trail'ına karşılık ARM'ın da Cortex A15 ve ARMv8 mimarili 64-bit çözümleri (Apple A7 işlemcisi) video karşılaştırmasında kullanılmamış. Tabi ARM'ın dört çekirdekli olduğunu görüyoruz ki firma yaptığı açıklama ile kendi platformunun çok daha düşük maliyetli olduğuna vurgu yapıyor. 
Karşılaştırma kapsamında Need For Speed Most Wanted oyunu, aynı ekran büyüklüğü ve çözünürlüğüne sahip ARM ve Intel tabanlı tabletlerde çalıştırılıyor. Videoya göre ARM tabanlı sistemde oyun %25 daha hızlı çalışıyor ve daha kısa sürede bitiyor (oyun süresi değil, geçen gerçek zaman), Intel platformunda ise bu çok daha uzun süreler alıyor. Üstelik video karşılaştırmasına göre oyun, ARM tabanlı tablet bilgisayarda daha akıcı çalışıyor. Bu noktada tekrar devreye giren ARM, GFXBench gibi grafik testlerinde Intel platformunun daha yüksek sonuçlar verdiğini, kendi tabletinde oyunun daha akıcı çalışmasının asıl nedeninin ise daha yüksek CPU gücü olduğunu ifade ediyor.
Görünen o ki, önümüzdeki yıl ARM ve Intel tarafında daha fazla rekabet yaşanacak. Intel artan performans ve düşen güç tüketimine ek olarak geniş yazılım desteği ile öne çıkarken, ARM da rakibinin bu hamlesine ARMv8 mimarisine sahip Cortex-A50 serisi yeni nesil işlemcilerini akıllı telefon ve tabletlerin ötesine geçirerek hem sunucularda hem de bazı masaüstü ve dizüstü bilgisayar sistemlerinde kullanarak karşılacak verecek gibi görünüyor. 

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husnukiller 5 yıl en beğenilen
Tabletlerin disk erisim sureleri? Ozellikle load time'i ciddi etkiler bu. Arm mimarili islemci kullanan tabletin kullandigi gpu modeli? Intel islemci kullanan tabletin modeli, optimizasyon durumu? En azindan kullanilan cihazlarin modelleri belirtilmeliydi kesinlikle, bu haliyle bir firmadan cok bir fanboyun hazirladigi bir video gibi olmus.
Tabletlerin disk erisim sureleri? Ozellikle load time'i ciddi etkiler bu. Arm mimarili islemci kullanan tabletin kullandigi gpu modeli? Intel islemci kullanan t...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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Mobile Prof. 5 yıl senersongur
senersongur

Mobil dünyanın hakimi Qualcomm'dur. ARM ne alaka?

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keko keko 5 yıl
Bir videoda ben hazırlayayım, soldakinin altına intel sağdakinin altına ARM yazayım, ver müziği dinleyelim o zaman. Böyle karşılaştırma mı olur!!!
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aslanistan 5 yıl
senersongur
Mobil dünyanın hakimi Qualcommdur. ARM ne alaka?

Arm işlemci üretmiyor sadece işlemci mimarisi geliştiriyor. İntel gibi değil yani ;)
Yanıtla +1
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grafman09 5 yıl
husnukiller
Tabletlerin disk erisim sureleri? Ozellikle load timei ciddi etkiler bu. Arm mimarili islemci kullanan tabletin kullandigi gpu modeli? Intel islemci kullanan tabletin modeli, optimizasyon durumu? En azindan kullanilan cihazlarin modelleri belirtilmeliydi kesinlikle, bu haliyle bir firmadan cok bir fanboyun hazirladigi bir video gibi olmus.

Ayrıntılar mevzu bahis değil, burada gördüğün intelin 22 nm için çok çalışması gerektiği, 28 nm olgunluk evresinde, ve en iyi şekilde optimize edip işlemci tasarlıyabiliyorlar,, Nvida Amd - Apple şuan 28 nm ile ürünlerini sunuyor.. Bir sonraki işlemcileri 20 nm ile olacaktır. Yani daha küçük nm ile ürün sunmak ilerlemek manasına gelmiyor.. Onu verimli kullanıp kullanmadığın önemli.. Adam 4 çekirdekli arm işlemcisini İntelin 2 çekirdekli ürününden daha ucuza sattığını belirtmiş ve buyüzden bu videoya yer vermiş, Pil konusu açıklanmamış, Ama Arm ın daha uzun gittiğini söyleyebilirim.. Bu arada, forumda yorup yapan arkadaşlar, Lütfen haberini duyduğunuz ürüne Çöp demeğin.. Buradan zavallı görünüyorsunuz.
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cagataykoroglu 5 yıl
adamlar dünyanın en saça karşılaştırmasını yapmış. intel in önceki nesilde değil bu nesilde sıçrama yaptığını 5 yaşındaki çocuk bile biliyor. bu şekilde ancak dünyadan haberi olmayanları kandırırlar. yakışmıyor.
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webmastr_99 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

adamlar dünyanın en saçma karşılaştırmasını yapmış. intel in önceki nesilde değil bu nesilde sıçrama yaptığını 5 yaşındaki çocuk bile biliyor. bu şekilde ancak dünyadan haberi olmayanları kandırırlar. yakışmıyor.

katılıyorum intel mobil platforma ağırlık verirse (ki bence 3-4 seneye kadar bu alanda başı çekecek bence) ARM'a nal toplatır.
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broodofqueen 5 yıl
senersongur
Mobil dünyanın hakimi Qualcommdur. ARM ne alaka?

Efenim?? Nasıl??
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EfsungerHeisen 5 yıl
İntel i7 ile bir mobil dünyaya girsin o zaman görürüm ben ARM'yi
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doctorfizik 5 yıl EfsungerHeisen
habip72

İntel i7 ile bir mobil dünyaya girsin o zaman görürüm ben ARM'yi

i7 ve mobil mi?! i7 laptoplarda bile hayli sıcak bir işlemci, tablette nasıl soğutacaksın? tabletin veya telefonun arkasına fan takarak mı?
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hakanr 5 yıl
ARM bu aralar iyi gidiyor baya iyi ama bence bu şekilde inteli tiye almasınlar AMD nin şu anki hali gözler önünde intelin damarına bence bu şekilde basmasınlar ki adamların kaç tane çip üretim fabrikası zirillyon milyar dolar geliri bir o kadar da ar-ge si var. Ki 2-3 seneye pek olmamasını istesemde intel ARMye nal toplattıracakmış gibi bir his var içimde. ARM seviyeli yaklaşmalı sonra neydik ne olduk demesinler ;)
1 Yanıt Yanıtla +4
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Şekilsiniz ya 5 yıl hakanr
hakanr

ARM bu aralar iyi gidiyor baya iyi ama bence bu şekilde inteli tiye almasınlar AMD nin şu anki hali gözler önünde intelin damarına bence bu şekilde basmasınlar ki adamların kaç tane çip üretim fabrikası zirillyon milyar dolar geliri bir o kadar da ar-ge si var. Ki 2-3 seneye pek olmamasını istesemde intel ARMye nal toplattıracakmış gibi bir his var içimde. ARM seviyeli yaklaşmalı sonra neydik ne olduk demesinler ;)

+1 amd'ciyim ancak intel isterse mobil dünyayı folloş eder
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
ARM ve Androis masaüstü pclere bir giriş yapsın şu kokuşmuş firmalardan kurtulalım artık
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PowerPC 5 yıl
Her horoz kendi çöplüğünde, Intel ARM'ın mekanına giriyorda ARM boş durur mu?
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Zero Limit 5 yıl
arm tablette alttaki bildirim çubuğunu hesaba katarsak belli miktar çözünürlük düşmüş oluyor. inteli sevmem ama haksızlığa da ses ederim
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WarSaw 5 yıl
sonunda intelin burnunu sürtecek bir babayiğit çıktı
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Master_Evil 5 yıl
iyi olan kazansın, rekabet arttıkça mobil oyunculuk gelişiyor, 2sinede helal olsun
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wolferto 5 yıl
Roark
quad core vs dual core?

ustam ozaman nexus 10 daki cift çekirdekli işlemci 2500piksel ve fps düşüşü yasadıgı bir oyun bile yok ona ne diyeceksin
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