Video: ARM ve Intel tabanlı tabletler NFS: Most Wanted oyununda karşı karşıya

Intel geçtiğimiz ay lanse ettiği Bay Trail kod adlı yeni nesil Atom Z3000 serisi işlemcileriyle, mobil dünyanın hakimi durumundaki ARM'a, en güçlü yanıtını verdi. 22nm üretim teknolojisi ve Silvermont mimarisi ile hem performans hem de güç tüketimi anlamında çıtayı yükselterek, pazarın en rekabetçi ve yazılım tarafında en geniş ölçekli (Android, Linux ve Windows desteği) platformunu sunduğunu belirten Intel'e karşı, ARM cephesi yeni bir video ile yanı verdi.

Hazırlanan videoda, şu an en yaygın Intel çözümü olduğu için 1.6GHz hızında çalışan çift çekirdekli Clovertrail+ platformu, ARM'ın 1.4GHz hızında çalışan dört çekirdekli Cortex-A9 çözümü ile kıyaslanıyor. Yani her firmanın da bir önceki jenerasyonları baz alıyor zira Intel'in Bay Trail'ına karşılık ARM'ın da Cortex A15 ve ARMv8 mimarili 64-bit çözümleri (Apple A7 işlemcisi) video karşılaştırmasında kullanılmamış. Tabi ARM'ın dört çekirdekli olduğunu görüyoruz ki firma yaptığı açıklama ile kendi platformunun çok daha düşük maliyetli olduğuna vurgu yapıyor.

Karşılaştırma kapsamında Need For Speed Most Wanted oyunu, aynı ekran büyüklüğü ve çözünürlüğüne sahip ARM ve Intel tabanlı tabletlerde çalıştırılıyor. Videoya göre ARM tabanlı sistemde oyun %25 daha hızlı çalışıyor ve daha kısa sürede bitiyor (oyun süresi değil, geçen gerçek zaman), Intel platformunda ise bu çok daha uzun süreler alıyor. Üstelik video karşılaştırmasına göre oyun, ARM tabanlı tablet bilgisayarda daha akıcı çalışıyor. Bu noktada tekrar devreye giren ARM, GFXBench gibi grafik testlerinde Intel platformunun daha yüksek sonuçlar verdiğini, kendi tabletinde oyunun daha akıcı çalışmasının asıl nedeninin ise daha yüksek CPU gücü olduğunu ifade ediyor.

Görünen o ki, önümüzdeki yıl ARM ve Intel tarafında daha fazla rekabet yaşanacak. Intel artan performans ve düşen güç tüketimine ek olarak geniş yazılım desteği ile öne çıkarken, ARM da rakibinin bu hamlesine ARMv8 mimarisine sahip Cortex-A50 serisi yeni nesil işlemcilerini akıllı telefon ve tabletlerin ötesine geçirerek hem sunucularda hem de bazı masaüstü ve dizüstü bilgisayar sistemlerinde kullanarak karşılacak verecek gibi görünüyor.