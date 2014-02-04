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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Video çekimleri için özel hazırlanan Padcaster'ın iPad Mini uyumlu versiyonu Kickstarter'da destek aramaya başladı

5 yıl
7,2b
1
2
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Video çekimleri için özel hazırlanan Padcaster'ın iPad Mini uyumlu versiyonu Kickstarter'da destek aramaya başladı
Apple'ın iPad modelleri büyük ekranları ile birçok kişi tarafından fotoğraf çekimi dışında video çekimi içinde aktif olarak kullanılıyor. Cihazın bu özelliğini geliştirmek için üretilen modüler aksesuarlardan Padcaster, artık ufak boyutlu iPad Mini'yle de kullanılabiliyor.
Orijinali ile benzer şekilde özel olarak geliştirilmiş bir alüminyum çerçeve ile gelen ürün, bünyesinde iPad Mini yanında çeşitli aksesuarları (Harici ışık kaynağı, mikrofon vb.) da taşıyabiliyor. Alt tarafında yer alan yuvayla standart üçayak modelleri üzerine takılarak kullanılabilen Padcaster, aynı zamanda ihtiyaca göre farklı lenslerin takılmasına da izin veriyor. Alüminyum çerçevesinin DSLR fotoğraf makineleriyle de kullanılabileceği belirtilen aparat, iPad'in anlık güçlü video düzenleme yeteneği ve kablosuz bağlantı desteği doğrultusunda toplu bir çözüm ortaya koyuyor.
Kickstarter üzerinde çok yeni bir proje olduğu için henüz 5 bağış alan ancak bitimine daha 29 gün bulunan Padcaster, yapılacak 100$ bağış (ABD dışı 40$ kargo) ile 2014 Nisan ayında elde edilebiliyor. Orijinal versiyonu Apple'ın iPad Air için hazırladığı reklam filmi içerisinde de yer alan ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/thepadcaster/padcaster-mini-on-the-fly-filmmaking-with-the-ipad?ref=discovery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Battlelife 5 yıl
yakında bende bir şey uydurup kickstarter akoyup paraları yüklenip kaçıcam
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R3PL4C3R 5 yıl
Aklıma bu geldi



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