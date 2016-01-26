Video üretimini kolaylaştıran yeni iPhone uygulaması: KnowMe

HBO'nun televizyon dizisi The Jinx'in direktörü Andrew Jarecki tarafından iOS 8.0 ve üzeri iPhone modelleri için hazırlanan uygulamalardan KnowMe, Apple App Store üzerindeki yerini aldı.

Oldukça basit bir arayüzü bulunan KnowMe, temel olarak kişilerin telefonlarında bulunan medya (Fotoğraf ile video) dosyalarından hikaye anlatımına dayalı videolar oluşturabilmesine imkan tanıyor. Bu noktada inanılmaz kolay bir kullanıcı deneyimi ortaya koyan uygulama, önceki ses dosyalarını aktif olarak kullanabiliyor ve istenirse fotoğraflar üzerine basılarcak yeni ses kayıtları da gerçekleştirebiliyor.

Herhangi bir montaj süreci gerektirmeyen KnowMe, kısa hikayeler paylaşmak isteyenler için gerçekten kullanışlı bir seçenek oluşturuyor. Videoları özel ya da herkesin görebileceği şekilde paylaşabilen uygulama, bütün işlemlerin tek bir pencere üzerinden halledilebiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ücretsiz olarak sunulan KnowMe uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tanıtım videosu ise burada yer alıyor.









http://thenextweb.com/insider/2016/01/21/knowme-for-ios-lets-you-talk-over-pictures-you-have-on-your-phone-to-tell-a-story/#gref