Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Video üretimini kolaylaştıran yeni iPhone uygulaması: KnowMe

Video düzenleme süreçleriyle uğraşmak istemiyor ve çok daha hızlı içeriler hazırlamak istiyorsanız, iOS için yeni yayınlanan KnowMe uygulamasına göz atmanızda çok büyük fayda var.
3 yıl
3,4b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Video üretimini kolaylaştıran yeni iPhone uygulaması: KnowMe

HBO'nun televizyon dizisi The Jinx'in direktörü Andrew Jarecki tarafından iOS 8.0 ve üzeri iPhone modelleri için hazırlanan uygulamalardan KnowMe, Apple App Store üzerindeki yerini aldı.
Oldukça basit bir arayüzü bulunan KnowMe, temel olarak kişilerin telefonlarında bulunan medya (Fotoğraf ile video) dosyalarından hikaye anlatımına dayalı videolar oluşturabilmesine imkan tanıyor. Bu noktada inanılmaz kolay bir kullanıcı deneyimi ortaya koyan uygulama, önceki ses dosyalarını aktif olarak kullanabiliyor ve istenirse fotoğraflar üzerine basılarcak yeni ses kayıtları da gerçekleştirebiliyor.
Herhangi bir montaj süreci gerektirmeyen KnowMe, kısa hikayeler paylaşmak isteyenler için gerçekten kullanışlı bir seçenek oluşturuyor. Videoları özel ya da herkesin görebileceği şekilde paylaşabilen uygulama, bütün işlemlerin tek bir pencere üzerinden halledilebiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Ücretsiz olarak sunulan KnowMe uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tanıtım videosu ise burada yer alıyor.

 


http://thenextweb.com/insider/2016/01/21/knowme-for-ios-lets-you-talk-over-pictures-you-have-on-your-phone-to-tell-a-story/#gref Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Apple'dan tarihi rekor: 74.7 milyon iPhone satışı, 18.4 milyar dolar faaliyet karı 3 yıl LG 2015 yılını 60 Milyon akıllı telefon satışıyla tamamladı 3 yıl Windows Phone'un başındaki isim iPhone kullanırken yakalandı 3 yıl Kök hücreler bilgisayar kodları yardımıyla programlanabilir! 3 yıl Yapay Zeka'nın öncülerinden Marvin Minsky hayatını kaybetti 3 yıl Google'dan mültecilere Chromebook yardımı 3 yıl Çin'de internet kullanıcı sayısı 688 milyona ulaştı 3 yıl MSI oyuncular için tasarladığı Interceptor DS300 Lazer Mouse'unu tanıttı 3 yıl ABD'de hizmet veren "Boost Mobile" reklam izleyen kullanıcılarına indirim yapacak 3 yıl Tesla Motors otonom özellikleri ön plana çıkaran reklam filmini yayınladı 3 yıl iPhone’un ve iPad’in yeniden başlamasına neden olan ilginç açık 3 yıl iPad Air 3 sızıntıları, iPad Pro izlerini taşıyor 3 yıl Sony, PlayStation birimlerini ABD merkezli tek şirket çatısı altında birleştiriyor 3 yıl Bulunan en büyük Güneş Sistemi 3 yıl Amazon, Android'teki Google mecburiyetini bitirmek istiyor 3 yıl Rehberinizdeki silinen kişileri kolayca geri yükleyin 3 yıl Twitter bazı VIP kullanıcıları için reklam gösterimini durdurdu 3 yıl iPad'i bilgisayar monitörü olarak kullanın Duet ve Splashtop inceleme videosu 3 yıl Apple, "Project Titan" için çalışan alımını durdurdu 3 yıl Snapchat'in yeni sohbet arayüzü ortaya çıktı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Video üretimini kolaylaştıran yeni iPhone uygulaması: KnowMe Sonraki Avea ve TTNET artık Türk Telekom oluyor 3 yıl Foursquare'den tatil keşfini kolaylaştıran yeni site 3 yıl Dropbox, 500 milyon indirme rakamını geride bıraktı 3 yıl Nvidia, ışık alanı teknolojisini kullandığı sanal gerçeklik başlığını tanıttı 3 yıl Yatırımcılar, Apple'ın düşüş yaşamasından endişe ediyor 3 yıl Hubble, galaksinin en parlak yıldızlarını görüntüledi 3 yıl Qualcomm Snapdragon 830 iddiaları güçleniyor 3 yıl Samsung uygulamaları iOS'a geliyor 3 yıl Bentley'in amiral gemisi Mulsanne Speed, 4G bağlantı ve masaj koltukları sunuyor 3 yıl Kablosuz Şarj Teknolojisi nedir? Nasıl çalışır? inceleme videosu 3 yıl Muhtemel LG G5 prototipi sızdırıldı 3 yıl Lenovo'dan bu kez K5 Note 3 yıl Bu yıl farklı monitör çözünürlükleri bizi bekliyor 3 yıl Google Play Oyunlar için Google+ zorunluluğu kalkıyor 3 yıl Samsung, VR içerikler üretecek stüdyosunu açıyor 3 yıl Daimler CEO'su: "Google ve Apple'ın çalışmaları bizi şaşırttı" 3 yıl Facebook, Avrupa'daki ikinci veri merkezini açmaya hazırlanıyor 3 yıl Google yeni Nexus akıllı telefonlar için HTC ile ortaklık yapabilir 3 yıl Akıllı telefonlar için UV ışık birimi: ReveaLED 3 yıl EA, sanal ve arttırılmış gerçeklik üzerinde çalışıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim