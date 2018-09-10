Vietnam'ın yerli otomobillerinin tasarımı ortaya çıktı

Geçtiğimiz şubat ayında VinFast tarafından üretilecek otomobillerin tasarımı için bir oylama yapılmış, 62 binden fazla Vietnam vatandaşı İtalyan tasarım evi Pininfarina imzası taşıyan çizimleri seçmişti. Bunun üzerine tasarım evine çizimleri tamamlaması ve gelişim sürecini takip etmesi için yetki verilmişti. Yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan tasarımlar Vietnamlıları oldukça memnun edecek gibi görünüyor.
Premium model olarak nitelenen otomobillerin isimleri henüz açıklanmadı. Benzer tasarım anlayışını üzerinde barındıran araçların ön yüzünde ince farlar, ızgaranın merkezinde krom V amblemi ve geniş hava girişleri mevcut. Sedan modelin oldukça cömert aks mesafesi, uzun kaputu ve yatay gövde çizgileri ile göze çarptığını, SUV modelin de daha kaslı ve spor bir görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün.
Teknik detayları henüz belli olmayan araçların ekim ayındaki Paris Otomobil Fuarı’nda tamamen ortaya çıkması bekleniyor. Tanıtımın ardından iki araç da yıl bitmeden Vietnam’da satışa sunulacak. VinFast’in aynı zamanda elektrikli otomobil, otobüs ve scooter modelleri üzerinde çalıştığı da söyleniyor.
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Şaka bir yana araç cidden çok şık duruyor. Helal olsun adamlara. Hep boylarından büyük işler başarıyorlar :)
Olabilir mi böyle bir şey?
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