Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vietnam'ın yerli otomobillerinin tasarımı ortaya çıktı

Vietnamlı üretici VinFast tarafından üretilecek yerli otomobillerin tasarımı Paris'teki tanıtım öncesi ortaya çıktı. Pininfarina imzası taşıyan sedan ve SUV modellerin tasarımı oldukça şık görünüyor.
8 ay
10,4b
1
37
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Vietnam'ın yerli otomobillerinin tasarımı ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör
 

Vietnam’ın ilk otomobil markası VinFast tarafından üretilecek araçların tasarımı ortaya çıktı. Pininfarina imzası taşıyan sedan ve SUV modellerin Paris Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz şubat ayında VinFast tarafından üretilecek otomobillerin tasarımı için bir oylama yapılmış, 62 binden fazla Vietnam vatandaşı İtalyan tasarım evi Pininfarina imzası taşıyan çizimleri seçmişti. Bunun üzerine tasarım evine çizimleri tamamlaması ve gelişim sürecini takip etmesi için yetki verilmişti. Yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan tasarımlar Vietnamlıları oldukça memnun edecek gibi görünüyor.

Premium model olarak nitelenen otomobillerin isimleri henüz açıklanmadı. Benzer tasarım anlayışını üzerinde barındıran araçların ön yüzünde ince farlar, ızgaranın merkezinde krom V amblemi ve geniş hava girişleri mevcut. Sedan modelin oldukça cömert aks mesafesi, uzun kaputu ve yatay gövde çizgileri ile göze çarptığını, SUV modelin de daha kaslı ve spor bir görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün.

Teknik detayları henüz belli olmayan araçların ekim ayındaki Paris Otomobil Fuarı’nda tamamen ortaya çıkması bekleniyor. Tanıtımın ardından iki araç da yıl bitmeden Vietnam’da satışa sunulacak. VinFast’in aynı zamanda elektrikli otomobil, otobüs ve scooter modelleri üzerinde çalıştığı da söyleniyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AirSupport 8 ay en beğenilen
Ulan Vietnam bile çok güzel tasarım yapıyor ama Dünya Liderinin ülkesi böyük güçlü Türkiye cadillac şasesi almadan yerli otomobil yapamıyor vay anasını




Ulan Vietnam bile çok güzel tasarım yapıyor ama Dünya Liderinin ülkesi böyük güçlü Türkiye cadillac şasesi almadan yerli otomobil yapamıyor vay anasını
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +64
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 8 ay
Dış tasarım çok hoş duruyor, sanki BMW ile Audi'nin melezi gibi :)
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbayram 8 ay
Seçime az kaldı yerli araba muhabbetleri başlar gene.....
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 ay
amerikayı 1 kere yenince bi havalara girdiler yaw
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
avanoss 8 ay
Vietnam paraya kıymış , Ferrariyi tasarlayan Pinin e yaptırmışlar tasarımı. Örnek alınması gerek bir proje , ülkemiz bu tip örnekleri ve aşamalarını iyi irdelenmeli.. vietnamla benzerliklerimiz var , 100 milyona yakın nüfus var , ilk dönemler kendi iç piyasında yer edinmeye çalışacaktır... bizde ucundan biraz görsek , yada tasarım için oylama falan yapsalar...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 8 ay
Vietnam bile üretiyor biz hala...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Salvatuon 8 ay
Bundan alıp arkaya da bir Viet Cong bayrağı astılar mı tamamdır :D
Şaka bir yana araç cidden çok şık duruyor. Helal olsun adamlara. Hep boylarından büyük işler başarıyorlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Hollow 8 ay
Özellikle sedan'ın dış tasarımı harika görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 8 ay
Arkası güzel ama ön farlar çok kısık kalmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
helluri 8 ay
Bizimki elonla konuştu merak etmeyin. En süper birinci son teknoloji uçan kaçanını yapacak bize
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 ay
Keşke bizimkiler elektrikle çalışan araba yapmak yerine gazla çalışanını yapsalardı. Seçim gazıyla dört yılda bir depoyu fullerdik.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 8 ay
Tasarımı Vietnam yapmıyor, İtalyan Pininfarina yapıyor. Senin testbed olarak aldığın platformun nihai tasarım olacağını mı sanıyordun cahil herif?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 8 ay
Biz Pininfarina'ya gitsek bize araba tasarla diye, belki de bizi sallamayabilirler.
Olabilir mi böyle bir şey?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10432 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vinfast, pininfarina ve
7 etiket daha vietnam yerli otomobil paris otomobil fuarı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Geçen haftanın en çok indirilen 10 filmi 8 ay Qualcomm, akıllı kol saatleri için Snapdragon Wear 3100 yonga setini tanıttı 8 ay Kamerası ile dikkat çeken General Mobile GM 9 Pro tanıtıldı! GM 9 Pro özellikleri ve fiyatı 8 ay Burun spreyi ve ses dalgalarıyla beyne doğrudan ilaç göndermek mümkün 8 ay WhatsApp Web için kullanışlı Chrome eklentileri 8 ay BİM, A101 ve Şok marketlerde satılan ürünler ile ilgili anket sonuçları 8 ay Alphabear 2 ile İngilizce alıştırmalarına devam 8 ay Mission: Impossible - Fallout, gişede 700 milyon doları geride bıraktı 8 ay SpaceX, Mars uzay gemisinin testlerine önümüzdeki yıl başlayacak 8 ay NASA görüntüleri doğanın kendini yenileme gücünü gözler önüne serdi 8 ay Sikorsky otonom helikopter testlerini yıl sonuna kadar tamamlayacak 8 ay Mozilla, Firefox için Google Çeviri entegrasyonu üzerinde çalışıyor 8 ay Ford'un elektrikli Transit modelleri bu ay tanıtılacak 8 ay Razer Phone 2'nin Snapdragon 845 ile geleceği onaylandı 8 ay ASUS ROG, Call of Duty: Black Ops 4 için Activision ile işbirliği yaptı 8 ay Oppo A7X tanıtıldı! 8 ay Facebook Jobs, Türkiye’de kullanıma açıldı 8 ay i9 İşlemcili Performans Canavarı MSI GT75 TITAN ''Detaylı İnceleme'' 8 ay Galaxy Note 9'un kamerası, P20 Pro'yu geçemedi 8 ay “İnsansız savaş uçağını 2023’ten önce uçuracağız” 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Vietnam'ın yerli otomobillerinin tasarımı ortaya çıktı Sonraki Samsung Galaxy S10, Qualcomm'un ultrasonik parmak izi sensörü ile gelebilir 8 ay Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun ekranı sızdırıldı 8 ay Huawei ve Honor'un performans hilesi üzerine son notlar 8 ay Facebook değil Fakebook: Altı ay içinde 1.27 milyar sahte hesap silindi 8 ay Huawei P20 Pro kamera testi 8 ay Instagram, emoji kısayollarını artık tüm kullanıcılara açtı 8 ay 258 PS motoruyla yeni Volkswagen Amarok Aventura ve Türkiye fiyatı 8 ay Windows 7, Microsoft'un yeni Windows XP'si olma yolunda olabilir 8 ay Vakıf Katılım: Bankamıza siber saldırı düzenlendi 8 ay Yeni iPhone'ların isimleri ve fiyat etiketleri açığa çıktı 8 ay Çin'de satışa sunulacak Huawei Maimang 7, 12 Eylül'de tanıtılacak 8 ay Fortnite'ın Android versiyonu 23 milyon oyuncuya ulaştı 8 ay BMW, önümüzdeki hafta Formula E pilotunu açıklayacak 8 ay Lex giyilebilir sandalye ile her yerde dinlenin 8 ay Apple, yayın hizmeti için bir belgesel ve animasyon filmi satın aldı 8 ay Yerli kripto para projesi Almeela, altına dayalı olması ile dikkat çekiyor 8 ay Android pazarında hangi konfigürasyonlar çoğunlukta? 8 ay Bullet Messenger uygulaması Çin’de patlama yaptı 8 ay Söylenti: Batman Arkham serisinin geliştiricisi Superman oyunu yapıyor 8 ay Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, “Mi 8 Pro” ismiyle global pazara açılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim