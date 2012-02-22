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ViewSonic, MWC 2012 kapsamında 7-inç ekranlı tableti ViewPad G70'i sergileyebilir

7 yıl
6,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Geliştirdiği LCD monitörlerle oldukça yakından tanıdığımız ViewSonic, aynı zamanda çetin bir rekabetin yaşandığı tablet pazarındaki hamlelerini sürdürüyor. Pocket-lint'in güvendiği kaynağına dayandırdığı bilgilere göre, geri sayımın başladığı Mobil Dünya Kongresi'nde ViewSonic, ViewPad ailesine 7-inç ekranlı  G70 modelini kazandıracak. 
7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 1GB RAM ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle geleceği öne sürülen ViewPad G70, hücresel ağ (3G) veya Wi-Fi özelliği aracılığıyla internete bağlanabilecek. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde 2.0 megapiksel çözünürlüğünde kameranın komulandırıldığı belirtilen tablette 4 GB dahili flash bellek bulunuyor. Kapasite microSD kartlar yardımıyla yükseltilebiliyor.
Mini HDMI, microUSB ve miniUSB (?) gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde barıdıran ViewSonic ViewPad G70'in 350$ gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söylenenler arasında. Mobil Dünya Kongresi'nde gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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DH Misafiri 6 yıl
viewsonic 4ever
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.Mrs.Lovett 6 yıl
viewsonic iyidir
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cagataykoroglu 7 yıl
Bıktık her gün tablet ve telefon haberlerinden. Bence Dh Mobil bölümü açılsın bu haberleri orada yayınlasınlar.
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E_Aydin35 7 yıl
Mobil tablet :P de denilebilir herhalde..Her gün MWC için 2 veya 3 telefon çıkıyor bazen iniyor bazen artıyor kullanıcı çok zorlanıcak..
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teksalih 7 yıl
Kim ne derse desin simtel
pardon ...
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