ViewSonic, MWC 2012 kapsamında 7-inç ekranlı tableti ViewPad G70'i sergileyebilir

Geliştirdiği LCD monitörlerle oldukça yakından tanıdığımız ViewSonic, aynı zamanda çetin bir rekabetin yaşandığı tablet pazarındaki hamlelerini sürdürüyor. Pocket-lint'in güvendiği kaynağına dayandırdığı bilgilere göre, geri sayımın başladığı Mobil Dünya Kongresi'nde ViewSonic, ViewPad ailesine 7-inç ekranlı G70 modelini kazandıracak.

7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 1GB RAM ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle geleceği öne sürülen ViewPad G70, hücresel ağ (3G) veya Wi-Fi özelliği aracılığıyla internete bağlanabilecek. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde 2.0 megapiksel çözünürlüğünde kameranın komulandırıldığı belirtilen tablette 4 GB dahili flash bellek bulunuyor. Kapasite microSD kartlar yardımıyla yükseltilebiliyor.

Mini HDMI, microUSB ve miniUSB (?) gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde barıdıran ViewSonic ViewPad G70'in 350$ gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söylenenler arasında. Mobil Dünya Kongresi'nde gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.