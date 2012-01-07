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ViewSonic'den çift sim kart destekli ve Android'li akıllı telefon: ViewPhone 3

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,1b
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9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sunduğu LCD monitörlerle yakından tanıdığımız ViewSonic firması, aynı zamanda mobil alanda kendisini göstermeye çalışıyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android ile çift sim kart desteğini bir araya getiren ViewPhone 3, Tayvan'da 260$'dan piyasaya sürüldü.
114.55 mm uzunluğunda, 64.55 mm genişliğinde, 13.2 mm kalınlığında ve 122.5 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip olan ViewPhone 3, dörtband GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA alt yapısını (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) destekliyor.
800 MHz saat hızında çalışan işlemci ve 512 MB RAM desteğini arkasına alan akıllı telefon, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. 3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, ek depolama kapasitesi için microSD kart girişine yer verilen ViewSonic 3, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, GPS, Bluetooth 2.1, 3.5 mm kulaklık girişi, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, ivme sensörü, ışık sensörü ve 1500 mAh'lik batarya gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.

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VedatDnz 7 yıl
Viewsonic sevdiğim bir marka, türkiyede satışa sunulursa bu telefonu almak isterim.
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E_Aydin35 7 yıl
Çift sim olması iyiymiş genelde pek olmaz çünkü :)
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istanbulsm 7 yıl
Bide fiyat bilgisi verseniz
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E_Aydin35 7 yıl
+100 Hak veriyorum bunların dışardan ithal edilsin bari.
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Fİyatıda uygun olursa güzel olur. 600mhz 512 ramlı telefonlardan sıkıldık , orta seviye için güzel olur.
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DH Misafiri 7 yıl
Bu telefonların hiçbiri Türkiye'ye gelmiyor. Sadece burada haberlerini görüyoruz.
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xLmNt13 7 yıl
iyiymiş umarım türkiyeye de gelir
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omerhakanbilici 7 yıl
palm telefonlara benzettim çok hoş görünüyor.
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Stanislas Xavier 7 yıl
yumuşak hatları ile tasarımların neredeyse aynı ve itici olduğu son zamanlarda yeni bir soluk getiren bence hoş bir görünüme sahip .özellikler güzel türkiyede çok iş yapar eğer gelirse,çift sim kart olayını da düşünürsek
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