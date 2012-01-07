ViewSonic'den çift sim kart destekli ve Android'li akıllı telefon: ViewPhone 3

Sunduğu LCD monitörlerle yakından tanıdığımız ViewSonic firması, aynı zamanda mobil alanda kendisini göstermeye çalışıyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android ile çift sim kart desteğini bir araya getiren ViewPhone 3, Tayvan'da 260$'dan piyasaya sürüldü.

114.55 mm uzunluğunda, 64.55 mm genişliğinde, 13.2 mm kalınlığında ve 122.5 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip olan ViewPhone 3, dörtband GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA alt yapısını (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) destekliyor.

800 MHz saat hızında çalışan işlemci ve 512 MB RAM desteğini arkasına alan akıllı telefon, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. 3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, ek depolama kapasitesi için microSD kart girişine yer verilen ViewSonic 3, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, GPS, Bluetooth 2.1, 3.5 mm kulaklık girişi, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, ivme sensörü, ışık sensörü ve 1500 mAh'lik batarya gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.

