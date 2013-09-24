ViewSonic'den renk doğruluğu isteyen kullanıcılara özel yeni ekran: VP2772

Yılların getirdiği tecrübe ile ekran üretimi konusunda üst seviye işler ortaya koyabilen ViewSonic, ürün gamına renk doğruluğu isteyen kullanıcıları hedef alarak hazırladığı VP2772 (Adobe® Color QHD Professional) isimli yeni ekran modelini ekledi.

Daha çok profesyonel grafik tasarımcılar, fotoğrafçılar ve basılı materyaller ile çalışan stüdyolar / kurumlar için hazırlanan ViewSonic VP2772, Adobe'nin RGB renk uzayının %99'unu kapsıyor ve 12-bit renk motoru ve 14-bit LUT ile 68.7 milyar renk oluşturabiliyor. 27-inç parlama yapmayan LED arka aydınlatmalı IPS panelinde 2560 x 1400 çözünürlük tercih edilen ekran, teknik olarak 12 ms tepki süresine, 2 milyon:1 dinamik kontrast aralığına ve 350 cd/m2 parlaklığa sahip. Üzerinde çift DisplayPort girişi ve bir adet çıkışı bulunan VP2772, aynı zamanda USB 3.0, HDMI v1.4 ve DVI girişlerini de içeriyor. Özel ayak yapısı sayesinde dikey konumda kullanılabilen ürün, 642.6 x 464.8 x 348 mm boyuta ve 11.7 KG ağırlığa sahip. ViewSonic VP2772 ayrıca standart VESA bağlantısı üzerinden duvara da asılabiliyor.

Profesyonellerin ihtiyaçlarını teknik olarak rahatlıkla karşılayabilecek özellikler sunabilen ViewSonic VP2772, firmanın resmi sitesi üzerinden 1,089$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://www.tomshardware.com/news/viewsonic-quad-hd-ips-panel-adobe-color-adobe-rgb,24368.html#xtor=RSS-181