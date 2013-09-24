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ViewSonic'den renk doğruluğu isteyen kullanıcılara özel yeni ekran: VP2772

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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ViewSonic'den renk doğruluğu isteyen kullanıcılara özel yeni ekran: VP2772
Yılların getirdiği tecrübe ile ekran üretimi konusunda üst seviye işler ortaya koyabilen ViewSonic, ürün gamına renk doğruluğu isteyen kullanıcıları hedef alarak hazırladığı VP2772 (Adobe® Color QHD Professional) isimli yeni ekran modelini ekledi.
Daha çok profesyonel grafik tasarımcılar, fotoğrafçılar ve basılı materyaller ile çalışan stüdyolar / kurumlar için hazırlanan ViewSonic VP2772, Adobe'nin RGB renk uzayının %99'unu kapsıyor ve 12-bit renk motoru ve 14-bit LUT ile 68.7 milyar renk oluşturabiliyor. 27-inç parlama yapmayan LED arka aydınlatmalı IPS panelinde 2560 x 1400 çözünürlük tercih edilen ekran, teknik olarak 12 ms tepki süresine, 2 milyon:1 dinamik kontrast aralığına ve 350 cd/m2 parlaklığa sahip. Üzerinde çift DisplayPort girişi ve bir adet çıkışı bulunan VP2772, aynı zamanda USB 3.0, HDMI v1.4 ve DVI girişlerini de içeriyor. Özel ayak yapısı sayesinde dikey konumda kullanılabilen ürün, 642.6 x 464.8 x 348 mm boyuta ve 11.7 KG ağırlığa sahip. ViewSonic VP2772 ayrıca standart VESA bağlantısı üzerinden duvara da asılabiliyor.
Profesyonellerin ihtiyaçlarını teknik olarak rahatlıkla karşılayabilecek özellikler sunabilen ViewSonic VP2772, firmanın resmi sitesi üzerinden 1,089$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://www.tomshardware.com/news/viewsonic-quad-hd-ips-panel-adobe-color-adobe-rgb,24368.html#xtor=RSS-181 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kapkaradam 3 yıl
Fiyat olarak düşündürücü, ama bir ônce ki modeli vp2770 de pahalı olmasına rağmen kullanıcı yorumları oldukça iç açıcıydı.
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ozgurhaka 6 yıl
vp2365wb'yi profesyonel grafik tasarım işlerinde 4 yıldır kullanıyorum, memnunum. Yardımcı programla gama vs ayarını hassas şekilde yapınca gayet doğru renkler veriyor. VP serisini renk doğruluğu açısından tavsiye ederim.
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abdulmusavvir 6 yıl
hazarRS arkadaşım, hata ediyorsun, şikayet et geç, 2 gün içinde sonucunu alırsın, uğraştığın kişi yönetim tarafından aynı vukuatı sürekli tekrarlamaktan takipte zaten.
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abdulmusavvir 6 yıl
Orijinalden alıntı: Hasanhh
1089$, herkes animatör bile olsaydı bu fiyatlarla işleri artık zor, 4k televizyonlar da rekabete girdiler ve yurtdışında 1000 doları asfaltlayıp geçecek fiyatlar var.Buna göre 2 sonuctan birine gidiyorlar, 1: Çok küçük bir kesime hitap ederek fiyatların daha da şişmesi, 2: Daha genele hitap edecek yeni özelliklerle fiyatta da rekabete girerek yerini koruması.

Birinci seçeneğe doğru gidiyor, fiyatlar pahalı ve fiyatı gören herkes TV'leri incelemeye başlıyor.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Orijinalden alıntı: artenis
4K ve Tepki Süreleri öne sürülmüş, bu monitor zaten sizin için değil dikkat ;)

Söz konusu sadece özellik değil, bütçe ve idâme açısından rakipler. Şirketler bu gibi durumlarda fiyat dengesizse elemanın gözünün yaşına bakmazlar, 650 dolara 4k TV ler var, özel çalışan olsa bile kesin şunu alır demek zor.
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artenis 6 yıl
4K ve Tepki Süreleri öne sürülmüş, bu monitor zaten sizin için değil dikkat ;)
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interwap 6 yıl
Fyat buysa ben istemiyorum.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Bize de şu modelden 3 tane daha lazım, 550 lirayken yeteri kadar almadık, şimdi 650 liranın altına düşmüyor. vatanbilgisayar.com/...
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hazarRS 6 yıl
Şu firma ne kadar iyi işler çıkarırsa çıkarsın isminden dolayı bende Fason üretim yapan firma gibi bir etkiyle kalacaktır. O isim ne öyle :)
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Batuist 6 yıl hazarRS
hazarRS

Şu firma ne kadar iyi işler çıkarırsa çıkarsın isminden dolayı bende Fason üretim yapan firma gibi bir etkiyle kalacaktır. O isim ne öyle :)


viewsonic her zaman kaliteli bir marka olmuştur.. yaşı küçük olanlar bilmiyorlarsa firma ne yapsın...!!!

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Batuist 6 yıl
12bitlik bir panel .. muhteşem bir ürün ....
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