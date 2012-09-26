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ViewSonic'ten 2560 x 1440 piksel IPS panelli 27-inç monitör: VP2770-LED

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
1
17
Monitör
knight
Haber Editörü
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Sektörün önde gelen LCD monitör üreticilerinden ViewSonic, profesyonellere yönelik üst düzey modeli VP2770-LED'e kısa bir süre önce resmiyet kazandırdı. Fotoğraf, video, çizim ve benzeri işlerle uğraşanların ilgi alanına gireceğini düşündüğümüz VP2770-LED, 27-inç boyutunda ve 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğünde IPS (In-Plane Switching) panele sahip.
Full HD (1080p) panelli LCD monitörlere kıyasla yaklaşık %80 oranında daha fazla pikseli bünyesinde barındıran VP2770-LED, 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 300 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı sunuyor. White LED arka aydınlatma teknolojisinin katkısıyla LCD monitörün maksimum enerji sarfiyatı 40 watt olarak açıklanmış. Enerji tasarruf modunda ise sarfiyatı 22 watt seviyesine kadar düşmekte.
DisplayPort, VGA (D-Sub), DVI-D (HDCP) ve HDMI 1.4 gibi zengin bağlantı seçeneklerine yer verilen monitörün üzerinde 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu konumlandırılmış. Son olarak yüksekliği 150 mm arttırılabilen, 60 derece sağa ve sola döndürülebilen, duruş açısı toplamda 25 derece ayarlanabilen ve 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabilen VP2770-LED'in ABD satış fiyatı 799$ olarak belirlenmiş. 3 yıllık garanti kapsamında satılması planlanan monitör, bu aydan itibaren Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da boy gösterecek.

http://www.viewsonic.com/company/news/vs_press_release_672887.htm Yorum Yaz
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interwap 6 yıl
2bin küsür lira.
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MxFxOx 7 yıl
Viewsonic ucuz modellerinde renk paleti facia. oyun oynuyorsanız "ofis içindir" gibi ibare bulunan modellerden uzak durun arada gözle görülür fark var farkları mönitörleri yanyana koyunca anlıyorsunuz
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Miyaw1 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

Viewsonic ucuz modellerinde renk paleti facia. oyun oynuyorsanız "ofis içindir" gibi ibare bulunan modellerden uzak durun arada gözle görülür fark var farkları mönitörleri yanyana koyunca anlıyorsunuz

Anlamadigim taraf viewsonickin yuksek fiyatlari her urununde genelde tasarim amaclidir deniyor. Ucuz modellerde boyle ibare bulunmuyur :S celiskili geldi cumlen ama renk paleti gozle gorulur derecede cokmu farkli. Yoksa tamemen kisisel zevkten dolayimi kotu dediniz.
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artenis 7 yıl
Fiyati cok uygun
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nemesissx 7 yıl
ayaklar samsung'dan çalınma..
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bocekgrafik 7 yıl nemesissx
nemesissx

ayaklar samsung'dan çalınma..

Bazı firmalar, ürettikleri ürünlerin kimi parçalarını hazır olarak almaktadırlar. Hem ViewSonic, hem Samsung, muhtemelen bu ayakları üreten bir firmadan hazır olarak almıştır.
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Aprowler 7 yıl
İmac iie foto vb işlemek ne kadar dogru olur bilmiyorum parlaklık güzel ancak o yansımayla nasıl çalışıyorlar anlamıyorum. Baskı işeri macden geçer lafı kesinlikle şehir efsanesi ozellikle monitor için
1920x1080 24 samsung kullanıyorum ekran kalitesinden memnunum ancak yaptığım işe çözünürlük yetersiz geliyor bu çapta bir çözünürlük en azından günde 45 dakika zaman kazandırır tr fiyatı 2000 i geçmez ise alınabilir
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Batuist 7 yıl
profesyoneller için müthiş bir cihaz... adam hala oyun derdinde... aynı 3 yaşındaki yeğenim her TV başına geçtiğinde aklına çizgi film geldiği gibi burda da monitör gören çocukların aklına hemen oyun geliyor..
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imperial crusader 7 yıl
yamakasi, achieva ve crossover'in aynı özelliklerde monitörleri var üstelik daha ucuza
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Adamlar inanmış.
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Krauser DMC 7 yıl
Pasif ya da Nvidia 3D desteği olsaymış bari. O fiyata çok da bişey eklemezdi yani 3D desteği. Profesyonel oyuncuların da ilgisini çekerdi ayrıca.

Edit: 3D ile profesyonel oyunculuğun ne alakası var diyebilirsiniz. 3D destekli monitörler 120 hz dir. Yani 120 Fps desteklidir.
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Umutcan 7 yıl Krauser DMC
commodore34

Pasif ya da Nvidia 3D desteği olsaymış bari. O fiyata çok da bişey eklemezdi yani 3D desteği. Profesyonel oyuncuların da ilgisini çekerdi ayrıca.

Edit: 3D ile profesyonel oyunculuğun ne alakası var diyebilirsiniz. 3D destekli monitörler 120 hz dir. Yani 120 Fps desteklidir.

Piyasada 3d destekli 1440p monitör yok diye biliyorum, şu an 1080p 120hz algılama yapan monitörleri bile dual link dvi ile kullanıyoruz çünkü hdmi kabloların bant genişliği 120fps taşımaya yetmiyor.
1440p'de 120hz desteklenirse tahminimce bunlardan çok daha yüksek bant genişliği sunan bir kablo arayüzü oluşturulması lazım. O yüzden gaming/fps için 1080p/120hz; çizim, grafik tasarım, 3d modelleme vb.
işler için ise 1440p monitörler tercih edilmeli. Ayrıca ciddi oyuncular ips panel tercih etmezler çünkü tn'lere nispeten belirli bir seviyede input lag oluşturmaktadır ve response time'ları daha kötüdür.
Ips lcd modüller tasarım odaklı kullanıcılar için daha uygundur. Ne zaman oled monitörler gelir, o zaman bu ayrımları düşünmemize gerek kalmaz.
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JohnLord 7 yıl
hava atmak için imac alırlar, iş yapmak için bu tarz monitörler alırlar
profesyonel olanlar bu tarz alır, hava için imac alınır.
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face1tr 7 yıl
Bizîm ulkenın profesyoneli bunun yerıne 27" ımac alacaktır, çünkü bizim ülkemızde adı profesyonel olan hiC kimse profesyonel ıs yapmamaktadır, istisnalar kaıdeyı bozmaz.
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Guest-F8946C419 7 yıl face1tr
face1tr

Bizîm ulkenın profesyoneli bunun yerıne 27" ımac alacaktır, çünkü bizim ülkemızde adı profesyonel olan hiC kimse profesyonel ıs yapmamaktadır, istisnalar kaıdeyı bozmaz.

Tasarım yapan insanların yüzde kaçı windows kullanıyor acaba?

İmac'in bu çözünürlüğü yıllardır varken, yazılım kalitesi belli, tek parça ve kibar cihaz dururken niye her yeri kablo ile doldursun?

Tasarım yapan arkadaşlar varsa demek istediğimi daha iyi anlayacaktır bence.
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bocekgrafik 7 yıl face1tr
face1tr

Bizîm ulkenın profesyoneli bunun yerıne 27" ımac alacaktır, çünkü bizim ülkemızde adı profesyonel olan hiC kimse profesyonel ıs yapmamaktadır, istisnalar kaıdeyı bozmaz.

En ucuz i5 işlemcili iMac'in fiyatının 4500 TL'den başladığı ülkemizde, i7 işlemcili iMac'ler 6500 TL'lerden başlıyor. Hele hele Apple'ın yeni monitörlerinin camları parlak ve bu da çok kötü birşey. Ekranda özellikle de koyu tonlar varken bildiğin ayna gibi oluyor ve kendini görüyorsun. Bunlar bir yana, iMac'ler profisyonel kullanıcılar için değil, öğrenci, ve amatör kullanıcılar için yapılmış bir cihaz ancak Türkiye fiyatları yüksek olduğu için harici kasalı Mac Pro'lar yerine (nisbeten) daha düşük fiyatı dolasısıyla tercih ediliyor (aynı şekilde ben de); bu ayrı konu. İlk iMac'lerin hemen arkasından çıkartılan eMac'ler vardı bir ara. Bunu açılımı sözde education Mac'ti ama bu da Türkiye'de kimi işyerlerinde kullanıldı. iMac ise internet mac diye çıkartılmıştı (sene 1998 veya 99). Profesyonel bir kullanıcı tümleşik kasa kullanmak istemez. Şartlar böyleyken, 27" iMac iyi bir tercih olmuyor. *

* İşyerinde i5 işlemcili 27" iMac kullanıyorum.
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