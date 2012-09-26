ViewSonic'ten 2560 x 1440 piksel IPS panelli 27-inç monitör: VP2770-LED

Sektörün önde gelen LCD monitör üreticilerinden ViewSonic, profesyonellere yönelik üst düzey modeli VP2770-LED'e kısa bir süre önce resmiyet kazandırdı. Fotoğraf, video, çizim ve benzeri işlerle uğraşanların ilgi alanına gireceğini düşündüğümüz VP2770-LED, 27-inç boyutunda ve 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğünde IPS (In-Plane Switching) panele sahip.



Full HD (1080p) panelli LCD monitörlere kıyasla yaklaşık %80 oranında daha fazla pikseli bünyesinde barındıran VP2770-LED, 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 300 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı sunuyor. White LED arka aydınlatma teknolojisinin katkısıyla LCD monitörün maksimum enerji sarfiyatı 40 watt olarak açıklanmış. Enerji tasarruf modunda ise sarfiyatı 22 watt seviyesine kadar düşmekte.

DisplayPort, VGA (D-Sub), DVI-D (HDCP) ve HDMI 1.4 gibi zengin bağlantı seçeneklerine yer verilen monitörün üzerinde 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu konumlandırılmış. Son olarak yüksekliği 150 mm arttırılabilen, 60 derece sağa ve sola döndürülebilen, duruş açısı toplamda 25 derece ayarlanabilen ve 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabilen VP2770-LED'in ABD satış fiyatı 799$ olarak belirlenmiş. 3 yıllık garanti kapsamında satılması planlanan monitör, bu aydan itibaren Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da boy gösterecek.



http://www.viewsonic.com/company/news/vs_press_release_672887.htm