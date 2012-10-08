ViewSonic'ten TN panelli çoklu dokunmatik 22-inç Full HD LCD monitör: TD2220

Son günlerde teknolojiye ilgi duyanlara yoğun bir tanıtım trafiği yaşatan ViewSonic, çoklu dokunmatik LCD monitörü TD2220'nin tanıtımını gerçekleştirdi.



Microsoft'un Windows 7 işletim sistemiyle yükselişe geçen dokunmatik LCD monitörlerden TD2220, 22-inç boyutunda (21.5-inç görüntü alanı) ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde TN (Twisted Nematic) panele ev sahipliği yapıyor. 8H seviyesinde çizilmelere dayanıklı yüzeyin eşlik ettiği TD2220, stylus kalem veya parmaklar aracılığıyla kullanılabildiği gibi ellere eldiven giyilmiş olsa dahi algılamada problem yaşanmıyor.



Teknik özellikleri 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 200 cd/m2 parlaklık seviyesi, 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısı şeklinde listelenen LCD monitör, LED arka aydınlatma teknolojisi sayesinde CCFL arka aydınlatmalı modellere kıyasla %40'lara varan oranlarda enerji tasarrufu sağlıyor. LCD monitörün enerji sarfiyatı 26 watt olarak açıklanmış. DVI ve VGA (D-Sub) gibi bağlantı seçeneklerine yer verilen LCD monitör, ayrıca VESA bağlantı standardına destek vermekte.



ViewSonic, TD2220'yi ekim ayının üçüncü haftasından itibaren Kuzey ve Latin Amerika'da 329$ fiyat etiketiyle satmayı planlıyor.



http://www.viewsoniceurope.com/uk/assets/009/5864.pdf