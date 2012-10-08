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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic'ten TN panelli çoklu dokunmatik 22-inç Full HD LCD monitör: TD2220

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
5
Monitör
knight
Haber Editörü
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Son günlerde teknolojiye ilgi duyanlara yoğun bir tanıtım trafiği yaşatan ViewSonic, çoklu dokunmatik LCD monitörü TD2220'nin tanıtımını gerçekleştirdi.
Microsoft'un Windows 7 işletim sistemiyle yükselişe geçen dokunmatik LCD monitörlerden TD2220, 22-inç boyutunda (21.5-inç görüntü alanı) ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde TN (Twisted Nematic) panele ev sahipliği yapıyor. 8H seviyesinde çizilmelere dayanıklı yüzeyin eşlik ettiği TD2220, stylus kalem veya parmaklar aracılığıyla kullanılabildiği gibi ellere eldiven giyilmiş olsa dahi algılamada problem yaşanmıyor.
Teknik özellikleri 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 200 cd/m2 parlaklık seviyesi, 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısı şeklinde listelenen LCD monitör, LED arka aydınlatma teknolojisi sayesinde CCFL arka aydınlatmalı modellere kıyasla %40'lara varan oranlarda enerji tasarrufu sağlıyor. LCD monitörün enerji sarfiyatı 26 watt olarak açıklanmış. DVI ve VGA (D-Sub) gibi bağlantı seçeneklerine yer verilen LCD monitör, ayrıca VESA bağlantı standardına destek vermekte.
ViewSonic, TD2220'yi ekim ayının üçüncü haftasından itibaren Kuzey ve Latin Amerika'da 329$ fiyat etiketiyle satmayı planlıyor.

http://www.viewsoniceurope.com/uk/assets/009/5864.pdf Yorum Yaz
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FightForBeer 7 yıl
Hobar
İşim gücüm yokta koskoca ekranın üzerinde elimi ordan oraya sürükleyip duracağım. Böyle bilgisayar mı kullanılır lan?

Sanırım senin Windows 8 in ciktığından haberin yok.?
Ayrıca isteyen kullanır isteyen kullanmaz.
1 Yanıt Yanıtla
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yenerbalcı 7 yıl
Ne özelliği var da 329usd

22" monitörü dokunmatik yapmak akıl işi değil özellikle ev kullanıcısı için


24" ASUS PA246Q 6ms GTG 10bit 400cd/m² IPS panel ......270usd
newegg.com/...
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Hobar 7 yıl FightForBeer
Orqun06
Hobar
İşim gücüm yokta koskoca ekranın üzerinde elimi ordan oraya sürükleyip duracağım. Böyle bilgisayar mı kullanılır lan?

Sanırım senin Windows 8 in ciktığından haberin yok.?
Ayrıca isteyen kullanır isteyen kullanmaz.

aylardır kullanıyorum Windows 8 i
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Hobar 7 yıl
İşim gücüm yokta koskoca ekranın üzerinde elimi ordan oraya sürükleyip duracağım. Böyle bilgisayar mı kullanılır lan?
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