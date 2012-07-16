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ViewSonic'ten WLED arka aydınlatmalı 27-inç monitör: VX2703mh-LED

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,9b
1
9
Monitör
knight
Haber Editörü
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ViewSonic, hem ev hem ofis kullanımına uygun 27-inç monitörü VX2703mh-LED'i duyurdu. Standart LCD monitörlere kıyasla %40'lara varan oranda enerji tasarrufu sağlayan WLED arka aydınlatma teknolojisine ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğe sahip monitörde, HDMI v1.3, DVI-D, VGA gibi bağlantı seçeneklerine ve 3.5 mm ses girişine, çıkışına yer verilmiş.
Griden griye 3 ms tepki süresi, 1200:1 statik kontrast oranı, 10.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 160 derece dikey - 170 derece yatay görüş açısı ve 300 cd/m2 parlaklık seviyesi sunan monitörün arka aydınlatma ömrü minimum 30.000 saat olarak açıklanmış.
Üzerindeki hoparlörler açıkken 36 watt enerji sarfiyatına sahip olan model, bu aydan itibaren 299$'dan Kuzey Amerika'da piyasaya sürülecek.

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nurettinaz 7 yıl
fiyat/performans acisindan bence zaten mukemmel urunler yapan view sonic markasi bos durmayip kendini gelistiryor. Basarili bir firma eger bu fiyat ve kalite poltikalarini bozmazlarsa en kisa zamanda lg ve samsung un en buyuk rakibi konumuna gelir.
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onders 7 yıl

Guzel paylasım icin tesekkurler, 25 yıllık firma Viewsonic, evde 8 yıllık LCD si var bana mısın demedi..Ancak 27" dusunuyorsunuz 1 ms panele sahip VX2753mh LED modelini oneririm..
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Prequel 7 yıl
27" ekrana hala utanmıyorlar şu çözünürlük koymayı.
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MaTaDoR1970 7 yıl
tamamen oyun amacli üretildigi koyulan bu cozunurlukten belli oluyor zaten bence!..
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DarkAngelll 7 yıl
Gayet güzel bir cihaza benziyor Ben gecen sen donanimhaberin yayınladığı HKC2712 İnceleyip almıştım donanimhaber.com/...
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