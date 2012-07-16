ViewSonic'ten WLED arka aydınlatmalı 27-inç monitör: VX2703mh-LED

ViewSonic, hem ev hem ofis kullanımına uygun 27-inç monitörü VX2703mh-LED'i duyurdu. Standart LCD monitörlere kıyasla %40'lara varan oranda enerji tasarrufu sağlayan WLED arka aydınlatma teknolojisine ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğe sahip monitörde, HDMI v1.3, DVI-D, VGA gibi bağlantı seçeneklerine ve 3.5 mm ses girişine, çıkışına yer verilmiş.



Griden griye 3 ms tepki süresi, 1200:1 statik kontrast oranı, 10.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 160 derece dikey - 170 derece yatay görüş açısı ve 300 cd/m2 parlaklık seviyesi sunan monitörün arka aydınlatma ömrü minimum 30.000 saat olarak açıklanmış.

Üzerindeki hoparlörler açıkken 36 watt enerji sarfiyatına sahip olan model, bu aydan itibaren 299$'dan Kuzey Amerika'da piyasaya sürülecek.