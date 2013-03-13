Vimeo, kullanıcılarına para kazandıracak yeni servisini başlattı





Dünyanın en popüler video servisleri arasında yer alan ve kısa zaman içerisinde kişilerin siteye ekledikleri videolar üzerine Instagram tarzı filtreler oluşturmalarına imkan sağlayan servisini tanıtan Vimeo, şimdide kullanıcılara para kazandıracak yeni bir servisinin duyurusunu yaptı.

SXSW etkinliği sırasında yapılan duyuru sonucunda ortaya çıkan servise göre kullanıcılar siteye yükledikleri videoları istedikleri fiyat etiketleri ile satabilecekler ya da isterlerse kiralayabilecekler. Sadece Vimeo Pro kullanıcılarının faydalanabileceği bu yeni servisten Vimeo satış ya da kira başına 10 cent kesinti yapacak ve geriye kalan kısım kullanıcıya kalacak.

Aylık 93 milyona yakın sayfa ziyareti aldığı belirtilen Vimeo'nun yeni servisini kullanan ilk video ise "It's Such a Beatiful Day" isimli çalışma oldu. Buna benzer bir sistemi daha önce de YouTube hayata geçirmişti.

http://www.techradar.com/news/internet/vimeo-launches-on-demand-service-so-video-makers-can-sell-their-wares-1136971?src=rss&attr=all