Vine Android uygulaması, yeni özellikler ile güncellendi

Twitter ve Instagram gibi servislerin video çekim desteği sunmaya başlaması sonucu kullanıcı sayısı azalan Vine uygulaması, Android platformu için güncellendi.

Vine resmi Twitter hesabı üzerinden duyurulan güncelleme, uygulamaya 15 farklı kanal ve yeni paylaşım özellikleri getiriyor. Ayrıca Android işletim sistemine özel olarak ana sayfaya yerleşen çekim kısa yol butonuna kavuşan uygulama, buradan hızlı bir şekilde çekim yapılabilmesine izin verebiliyor. Ekstra olarak performans iyileştirmeleri yapılan Vine, yeni bir ses kapatma tuşuna da kavuşmuş durumda ve bu tuş sayesinde videoların sesleri hızlı bir şekilde kapatabiliyor. Yapılan güncelleme içerisinde ayrıca kamera ara yüzü için yeni ızgara ve odaklama araçları da geliyor.

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Vine uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.vine.android&hl=en