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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vine, mobil uygulamalarını yeni özelliklerle güncelledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
288
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Vine, mobil uygulamalarını yeni özelliklerle güncelledi
Twitter'ın 6 saniyelik videolar çekilmesine ve düzenlenmesine imkan sağlayan uygulaması Vine, yeni özelliklerle güncellendi.

Popüler uygulama yayınlanan yeni sürümleriyle ise artık döngü yani izlenme sayısını videoların sağ üstünde göstermeye başladı. Aynı zamanda ana akış tasarımı yenilerek köşeden köşeye bir deneyim sunan ve aktivite penceresi eski ile yeni bildirimleri ayırabilen Vine, artık yeni katılan arkadaşlar hakkında da bildirim verebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Vine uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.  

http://blog.vine.co/post/90463642406/introducing-loop-counts Yorum Yaz
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