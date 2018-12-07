Vine yaratıcılarının yeni uygulaması Byte, kayıtlara başladı

Teknoloji Editörü
Günümüzdeki Youtuber'ların birçoğunun çıkış noktası olan Vine bir zamanlara damgasını vurmuştu. Çekilen kısa videoların paylaşıldığı platform bir süre sonra yayınına son vermiş ve sevenlerini üzmüştü. Şimdi ise Byte adı altında tekrar sahalara dönmeye hazırlanıyor.
2019'da hizmete başlayacak
Google'ın form hizmeti kullanılarak oluşturulan kayıt formunda, içerik oluşturucularının sosyal medya hesapları ve kitleleri hakkında çeşitli detaylar soruluyor. Bu da programa dahil edilip edilmemek konusunda belirleyici olacak.Şimdilik Byte platformunun eskiden olduğu gibi kısa videolar çekilen Vine formatında mı yoksa Youtube gibi mi olacağı belirsiz. Ancak Vine uygulaması ile popüler olup Youtube'a sıçrayan birçok ismin Byte platformuna gelip gelmeyeceği ise şimdilik muamma. Hizmetin 2019 yılında kullanıma sunulacağını da belirtelim. Forma ulaşmak için kaynaktaki linke tıklayabilirsiniz.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzj1_MmsvW-dRHk_Bi0f93YUAY4J3F0YKb8I2jUUtPo4B9kQ/viewform Yorum Yaz Paylaş Tweetle