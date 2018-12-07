Vine yaratıcılarının yeni uygulaması Byte, kayıtlara başladı

Günümüzdeki Youtuber'ların birçoğunun çıkış noktası olan Vine bir zamanlara damgasını vurmuştu. Çekilen kısa videoların paylaşıldığı platform bir süre sonra yayınına son vermiş ve sevenlerini üzmüştü. Şimdi ise Byte adı altında tekrar sahalara dönmeye hazırlanıyor.

2019'da hizmete başlayacak

Google'ın form hizmeti kullanılarak oluşturulan kayıt formunda, içerik oluşturucularının sosyal medya hesapları ve kitleleri hakkında çeşitli detaylar soruluyor. Bu da programa dahil edilip edilmemek konusunda belirleyici olacak.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzj1_MmsvW-dRHk_Bi0f93YUAY4J3F0YKb8I2jUUtPo4B9kQ/viewform

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Şimdilik Byte platformunun eskiden olduğu gibiçekilenformatında mı yoksagibi mi olacağı belirsiz. Ancak Vine uygulaması ile popüler olup Youtube'a sıçrayan birçok ismingelip gelmeyeceği ise şimdilik muamma. Hizmetinkullanıma sunulacağını da belirtelim. Forma ulaşmak içinlinke tıklayabilirsiniz.