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Vine yaratıcılarının yeni uygulaması Byte, kayıtlara başladı

Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz üzere bir zamanların fenomen uygulaması Vine, Byte adıyla geri dönüyor. Şirket içerik oluşturucu kayıtlarına başladı bile. Detaylar haberimizde...
5 ay
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5
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Günümüzdeki Youtuber'ların birçoğunun çıkış noktası olan Vine bir zamanlara damgasını vurmuştu. Çekilen kısa videoların paylaşıldığı platform bir süre sonra yayınına son vermiş ve sevenlerini üzmüştü. Şimdi ise Byte adı altında tekrar sahalara dönmeye hazırlanıyor.

2019'da hizmete başlayacak

Google'ın form hizmeti kullanılarak oluşturulan kayıt formunda, içerik oluşturucularının sosyal medya hesapları ve kitleleri hakkında çeşitli detaylar soruluyor. Bu da programa dahil edilip edilmemek konusunda belirleyici olacak.
Şimdilik Byte platformunun eskiden olduğu gibi kısa videolar çekilen Vine formatında mı yoksa Youtube gibi mi olacağı belirsiz. Ancak Vine uygulaması ile popüler olup Youtube'a sıçrayan birçok ismin Byte platformuna gelip gelmeyeceği ise şimdilik muamma. Hizmetin 2019 yılında kullanıma sunulacağını da belirtelim. Forma ulaşmak için kaynaktaki linke tıklayabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzj1_MmsvW-dRHk_Bi0f93YUAY4J3F0YKb8I2jUUtPo4B9kQ/viewform Yorum Yaz
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tadrenall 5 ay
YARATICI yerine YAPIMCI kelimesi kullanılsa olmuyor mu ? Mahlukat için bu kelime edebe aykırı geliyor bana , hassasiyetlerim doğrultusunda uyarmak istedim
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Ulfast 5 ay tadrenall
Senin kafa hangi diyarlarda geziyor çok merak ettim.
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Xiaomiseverim 5 ay
Vine reyiz geri dönsün nerde zihinsel sıkıntılı insan var tiktokta zaten şu an tam vakti tam ??
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NeroWin 5 ay
Asıl mesele para kazandırıp kazandırmayacağı. Para kazandırmayacaksa kaliteli olmaz, çok fazla tutunamaya bilir. Para kazandıracaksa nasıl bir model izleyecekler.
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cokbaska 5 ay
Logoda subliminal mesaj var
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