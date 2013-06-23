Vine'ın Android versiyonu Facebook üzerinden paylaşım desteğiyle güncellendi

Twitter'ın anlık video uygulaması Vine'ın Android versiyonu güncellenerek uygulamanın iOS versiyonuna bir adım daha yaklaştırıldı.

Vine'ın Android versiyonu iOS versiyonu arasındaki farkı kapatan güncellemenin bazı hata düzeltmeleri de içerdiğini belirtelim.

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.vine.android

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Uygulamayı 1.1 sürüm numarasına yükselten güncellemenin getirdiği yenilikler arasında en çok dikkat çekeni ise, Facebook'ta paylaşım özelliği oldu. Android platformunda şimdiye kadar sadece Twitter üzerinden paylaşımlara izin veren Vine, bu yeni özellikle birlikte artık Facebook üzerinden de paylaşımlara imkan verecek.Güncellemenin getirdiği diğer yenilikler arasında ise, kullanıcı takibi ve konu etiketleri yer aldı. Bu yenilikler sayesinde, kullanıcılar arasındaki bağlantı arttırılırken; trendler, öne çıkan etiketler ve editörlerin seçimlerine de rahatlıkla ulaşılabiliyor.