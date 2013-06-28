Vine'ın Android versiyonu ön kamera desteğiyle güncellendi

Twitter'ın anlık video uygulaması Vine'ın Android versiyonu aldığı yeni güncellemeyle birlikte ön kamera desteğine kavuştu.

https://twitter.com/vineapp

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Bu destek sayesinde, Android kullanıcıları artık 6 saniyelik videolarını cihazlarının ön kamerasını kullanarak çekebilecek. Güncellemeyi Twitter üzerinden duyuran Vine ekibi ön kamera desteğinin yanı sıra, uygulamanın daha hızlı bir şekilde çalışabilmesi için bazı iyileştirmeler yaptığını da duyurdu.Güncellemeyle birlikte Vine'ın iOS versiyonuna bir adım daha yaklaştırılan Android versiyonuna aşağıdaki Google Play bağlantısından erişebilirsiniz.