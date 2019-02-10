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Avrupa Uzay Ajansı, Mars robotunun ismine karar verdi

Avrupa Uzay Ajansı, 2021 yılında Mars'ta yaşamın izlerini sürecek robotun ismine sonunda Karar verdi. Robot, ünlü İngiliz bilim insanı Rosalind Franklin'in adını taşıyacak.
3 ay
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Avrupa Uzay Ajansı’nda (ESA) görevli uzmanlar; kurumun Mars’a göndereceği ve 2021 yılında Kızıl Gezegen’i inceleyemeye başlayacak olan robota, Rosalind Franklin adını vermeyi uygun gördüler. Mars’ta bir zamanlar hayat olup olmadığını araştıracak olan Rosalind, aynı zamanda Kızıl Gezegen’in yüzeyinin altında bir yaşamın mümkün olup olmadığını da yanıt bulmaya çalışacak.

Rosalind, ESA ve Roscosmos ortak girişimi sonucu ortaya çıkan ikinci uzay aracı. Söz konusu ortaklığın ilk ürünü olan ve atmosferdeki küçük miktardaki gaz karışımlarını inceleyen Trace Gas Orbiter (TGO) uzay aracı ise 2016 yılından beri Mars atmosferini inceliyor. Rosalind görevine başladığı zaman TGO, Dünya ve robot arasındaki komut ile veri transferi faaliyetlerini de yerine getirecek.

Mars ile ilgili uzun süredir cevap beklenen sorulara çözüm arayacak robot, mobil bir laboratuvar olarak dizayn edilmiş. Kullanışlı bir sondaya da sahip olan araç, bu sayede hem Mars’ın yüzeyini hem de yüzey altını inceleyecek.

ESA üyesi ülkelerin vatandaşlarından toplanan 36,000 potansiyel isimden birini seçen heyet, Airbus Savunma ve Uzay’a Mars Bahçesinde düzenlediği törenle robota adını takdim etmiş.

DNA'yı daha iyi anlamamıza önderlik etti

Londra doğumlu biyolog, fizikçi, kimyager ve X ışını kristal bilimcisi olan Dr. Rosalind Franklin söz konusu disiplinlere büyük katkılar yapmış bir bilim insanı. Ancak bilim dünyası onu daha çok, DNA’nın çift sarmallı yapısını keşfetmesiyle hatırlıyor. Hayatın yapı taşlarını anlamamıza önderlik eden bilim insanın adının Mars robotuna verilmesi ise Kızıl Gezegen’de hayatın izlerini sürecek olan robot için çok anlamlı bir hale geliyor.

ESA’nın genel müdürü Johann-Dietrich "Jan" Wörner de robota verilen ismin doğruluğunu, keşfetme arzusunun insan genlerine kazılı olduğunu, bilimin; DNA’mızda ve ESA’da yürütülen her faaliyette yer aldığını ifade ederek desteklemiş.


http://www.esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars/ESA_s_Mars_rover_has_a_name_Rosalind_Franklin Yorum Yaz
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