Visa kredi kartı çalınmalarına karşı akıllı telefonlardan yardım alacak

Haber Editörü
Bir tüketicinin başına gelebilecek en büyük şanssızlıklardan birisi kredi kartının bir şekilde yanlış ellere geçerek binlerce liralık izinsiz alışveriş yapılmasıdır. Kart çalınma olaylarında genelde banka tarafında yüksek tedbirler alınıyor. Ancak Visa yeni bir yöntem geliştirme amacında.
Visa'nın yeni yöntemi akıllı telefonlar ile konum belirleme temeline dayanıyor. Tüketici kredi kartı ile bir alışveriş yaptığında sistem alışveriş yapılan konum ile kullanıcının akıllı telefonunun konumunu karşılaştırıyor ve ikisi de aynı yerde değilse banka ödeme yapmayı reddediyor.
Sistem için Visa şimdiden pek çok banka ile çalışmaya başladı ve bankaların mobil uygulamalarına özel bir takip kodu eklenmesi gerekiyor. Böylece alışverişin yapıldığı anda uygulama konum belirleyebilecek.
Kulağa mantıklı gelse de özellikle sürekli konumunu bildirmek istemeyenler için sıkıntı yaratacağı düşünülen yeni düzenleme ile ilgili isteğe bağlı katılım şartı olacağı için bir nevi eleştirileri bertaraf edecektir. Yeni sistem ABD’de pilot denemelere başladı.
http://androidheadlines.com/2015/02/visa-working-smartphone-location-tracking-feature-help-prevent-credit-card-fraud.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tabikide daha ayrıntılı düşündümde genel hatlarıyla böyle bir şey olabilir, ayrıntılısını yazmadım hem üşeniyorum hemde fikir çalınır falan
Yani sistem tabiri caizse işkilleniyor ve alışverişi doğrulamak için kart sahibiyle veya alışveriş sitesiyle iletişime geçiyor. Merak etmeyin bu işler o kadar kolay değil artık ama elbette kart sahibininde bilinçli hareket etmesi ve kartı kaybolduğunda hemen telefonla iptal ettirmesi çok önemli.
3d secure işlemi internet alışverişi için "şart" koşulmalı, tek çözüm yolu bu. Şu an kart numarası, ad-soyad, sk. tarihi ve ccv2'sini bilen birisi rahatlıkla alışveriş yapabilir. Hiçbir güvenlik yok, bu numaraları kaptırdınız mı yandınız.
Örn. Archeage denen oyunda hackerlar çalıntı kartlarla kredi alıp golda(oyun içi para birimi) çevirdiler, goldları da 3. parti sitelerden sattılar. İzlerini bul bulabilirsen. Asıl kartınızın numarasını sitelere kaptırmayın, olabildiğince sanal kart kullanın tek çözüm bu.
Tek seferde abartı harcamalar yapılmadığı sürece de banka bloke koymaz. Üstündeki bilgileri çalınan kart biter, fazla güvenmeyin derim.
Örneğin kart numaramı, tarihini, ccv2 bilgilerini bilen bir hırsız istediği gibi alışveriş yapabiliyor. Her sitede 3d güvenlik yok, 3d güvenlik zorunlu birşey olmalı opsiyonel de olmamalı.
3d güvenlik pos makinelerinde de geçerli olabilir. Sms şifresi ile onay halihazırda varken akıllı telefondan gps kullanmak ütopik bir hayal olmuş, sms şifresinde en azından gps kullanan akıllı telefona da gerek yok.
20 liralık telefon bile işi görüyor.
GPS doğruluğunda bir eşleştirme yapmaya kalkarsa zaten birçok hatayıda beraberinde getirir. Oldukça iyi düşünülmüş bir güvenlik sistemi, Türkiye'de çabuk faaliyete geçmesini umuyorum.