Visa kredi kartı çalınmalarına karşı akıllı telefonlardan yardım alacak





Bir tüketicinin başına gelebilecek en büyük şanssızlıklardan birisi kredi kartının bir şekilde yanlış ellere geçerek binlerce liralık izinsiz alışveriş yapılmasıdır. Kart çalınma olaylarında genelde banka tarafında yüksek tedbirler alınıyor. Ancak Visa yeni bir yöntem geliştirme amacında.





Visa'nın yeni yöntemi akıllı telefonlar ile konum belirleme temeline dayanıyor. Tüketici kredi kartı ile bir alışveriş yaptığında sistem alışveriş yapılan konum ile kullanıcının akıllı telefonunun konumunu karşılaştırıyor ve ikisi de aynı yerde değilse banka ödeme yapmayı reddediyor.





Sistem için Visa şimdiden pek çok banka ile çalışmaya başladı ve bankaların mobil uygulamalarına özel bir takip kodu eklenmesi gerekiyor. Böylece alışverişin yapıldığı anda uygulama konum belirleyebilecek.





Kulağa mantıklı gelse de özellikle sürekli konumunu bildirmek istemeyenler için sıkıntı yaratacağı düşünülen yeni düzenleme ile ilgili isteğe bağlı katılım şartı olacağı için bir nevi eleştirileri bertaraf edecektir. Yeni sistem ABD’de pilot denemelere başladı.

http://androidheadlines.com/2015/02/visa-working-smartphone-location-tracking-feature-help-prevent-credit-card-fraud.html