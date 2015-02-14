Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Visa kredi kartı çalınmalarına karşı akıllı telefonlardan yardım alacak

4 yıl
3,7b
1
11
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Visa kredi kartı çalınmalarına karşı akıllı telefonlardan yardım alacak

Bir tüketicinin başına gelebilecek en büyük şanssızlıklardan birisi kredi kartının bir şekilde yanlış ellere geçerek binlerce liralık izinsiz alışveriş yapılmasıdır. Kart çalınma olaylarında genelde banka tarafında yüksek tedbirler alınıyor. Ancak Visa yeni bir yöntem geliştirme amacında. 

Visa'nın yeni yöntemi akıllı telefonlar ile konum belirleme temeline dayanıyor. Tüketici kredi kartı ile bir alışveriş yaptığında sistem alışveriş yapılan konum ile kullanıcının akıllı telefonunun konumunu karşılaştırıyor ve ikisi de aynı yerde değilse banka ödeme yapmayı reddediyor. 

Sistem için Visa şimdiden pek çok banka ile çalışmaya başladı ve bankaların mobil uygulamalarına özel bir takip kodu eklenmesi gerekiyor. Böylece alışverişin yapıldığı anda uygulama konum belirleyebilecek. 

Kulağa mantıklı gelse de özellikle sürekli konumunu bildirmek istemeyenler için sıkıntı yaratacağı düşünülen yeni düzenleme ile ilgili isteğe bağlı katılım şartı olacağı için bir nevi eleştirileri bertaraf edecektir. Yeni sistem ABD’de pilot denemelere başladı.  

http://androidheadlines.com/2015/02/visa-working-smartphone-location-tracking-feature-help-prevent-credit-card-fraud.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Kredi kartı akıllı telefona bağlı olsa, telefonla kart birbirinden uzaklaştığında biri bildirim falan gönderse



Tabikide daha ayrıntılı düşündümde genel hatlarıyla böyle bir şey olabilir, ayrıntılısını yazmadım hem üşeniyorum hemde fikir çalınır falan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 4 yıl
Kredi kartını çalan birinin internetten alışveriş yapması için gerizekalı filan olması lazım. Ip izlemesiyle anında yakayı ele verir, üstelik bankalar kredi kartını kullanan ve 3D Secure işlemini yapmayan yabancı bir bilgisayarı tespit ettiğinde hesabı güvenlik taramasına alıyor.
Yani sistem tabiri caizse işkilleniyor ve alışverişi doğrulamak için kart sahibiyle veya alışveriş sitesiyle iletişime geçiyor. Merak etmeyin bu işler o kadar kolay değil artık ama elbette kart sahibininde bilinçli hareket etmesi ve kartı kaybolduğunda hemen telefonla iptal ettirmesi çok önemli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
IP'yi ele vermezler, heryer beleş wifi yada internet kafe dolu. Suç işleyen de gidip evindeki adsl'den işlemeyecek elbette. 3d secure ise halen çoğu sitede yok. Kimisinde var ama opsiyonel. Yabancı sitelerde ise hiç yok gibi birşey.
3d secure işlemi internet alışverişi için "şart" koşulmalı, tek çözüm yolu bu. Şu an kart numarası, ad-soyad, sk. tarihi ve ccv2'sini bilen birisi rahatlıkla alışveriş yapabilir. Hiçbir güvenlik yok, bu numaraları kaptırdınız mı yandınız.
Örn. Archeage denen oyunda hackerlar çalıntı kartlarla kredi alıp golda(oyun içi para birimi) çevirdiler, goldları da 3. parti sitelerden sattılar. İzlerini bul bulabilirsen. Asıl kartınızın numarasını sitelere kaptırmayın, olabildiğince sanal kart kullanın tek çözüm bu.
Tek seferde abartı harcamalar yapılmadığı sürece de banka bloke koymaz. Üstündeki bilgileri çalınan kart biter, fazla güvenmeyin derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 4 yıl
Kredi kartını çalan adam ya internetten 3d siz alışveriş yaparsa ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
İnternet alışverişleri halen güvensiz, şifre ve telefon onayını her seferinde banka kendisi sorması lazım ödeme için.
Örneğin kart numaramı, tarihini, ccv2 bilgilerini bilen bir hırsız istediği gibi alışveriş yapabiliyor. Her sitede 3d güvenlik yok, 3d güvenlik zorunlu birşey olmalı opsiyonel de olmamalı.
3d güvenlik pos makinelerinde de geçerli olabilir. Sms şifresi ile onay halihazırda varken akıllı telefondan gps kullanmak ütopik bir hayal olmuş, sms şifresinde en azından gps kullanan akıllı telefona da gerek yok.
20 liralık telefon bile işi görüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alcholicha 4 yıl
Gayet güzel bir önlem, geliştirilirse (akıllı telefondan pos işlemini onaylama gibi) daha güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 4 yıl
gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aniceman 4 yıl
sanırım bu geliştirme ülkemiz için değil. yoksa ülkemizde kullanılan şifre uygulaması oldukça işe yaradı. yalnız yurtdışı alışverişler bir sorun. amazon bile bırakın 3d gibi bir güvenlik unsuru bulunmasını, ccv kodu bile istemeden alışverişe izin veriyor. önce bu kısmı düzeltsinler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 4 yıl
Konum karşılaştırmasını zaten bölgesel olarak yapacaktır. Yani Kişinin anlık konumuyla Pos makinasının konumunu karşılaştıracaktır, ikiside aynı bina yada bölge içindeyse onay verecektir.
GPS doğruluğunda bir eşleştirme yapmaya kalkarsa zaten birçok hatayıda beraberinde getirir. Oldukça iyi düşünülmüş bir güvenlik sistemi, Türkiye'de çabuk faaliyete geçmesini umuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barbaroscakir 4 yıl
Kapalı ortamda gps çekmez, 3g de nokta atış yapamıyor? 3g olmadan direk konum alsa operatör ile anlaşılmalı. Güzel ama karışık bir yol
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3660 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, visa ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Avea inTouch 4 video inceleme 4 yıl Lumia 535'in öne çıkan özellikleri: Uygulamalar 4 yıl 2si1 "Esprisine gülünmeyen" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim