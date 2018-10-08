Vitalik Buterin, Ethereum'dan ayrılacağı hakkındaki söylentilere yanıt verdi

Ethereum ağının kurucusu Vitalik Buterin'in:"Ethereum, bensiz de ayakta duracaktır." şeklinde açıklama yapmasının ardından Ethereum topluluğu içerisinde Vitalik'in ayrılacağı yönünde söylentiler dolaşmaya başlamıştı.

Vitalik Buterin, etiketlendiği "Kendi projenden ayrılmayı düşünüyor musun?" tweetine birkaç Ethereum yöneticisini etiketleyerek "İşler zaten onlar tarafından hallediliyor." dedi.

Daha sonra Vitalik:"Bugün Ethereum'u bıraksam, Ethereum kendini yakmadan ayakta duracaktır." şeklinde bir tweet attı. Ethereum'un kurucusu tarafından gelen bu açıklamanın ardından Ethereum topluluğunda Vitalik'in bu projeyi bırakacağına dair söylentiler dolaşmaya başladı.

Daha önceleri Vitalik, Twitter üzerinden "Google'da mı çalışmalıyım yoksa Ethereum'da devam mı etmeliyim?" şeklinde bir anket yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Ethereum topluluğunda çıkan "Buterin Ethereum'u bırakacak" tarzındaki söylentilerin daha da yayılmaması için Vitalik yeni bir Ethereum projesinden ayrılmayı şu anlık düşünmediğini belirtti. topluluğunda çıkan "Buterinbırakacak" tarzındaki söylentilerin daha da yayılmaması için Vitalik yeni bir tweet daha attı. Buterin tarafından atılan yeni tweette içinde bulunduğuprojesinden ayrılmayı şu anlık düşünmediğini belirtti.

https://mining-cryptocurrency.ru/vitalik-buterin-o-vozmozhnom-uhode-iz-ethereum/